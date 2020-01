Firea si restaurarea Cismigiului: un sac fara fund. Proiectul e un mister, preturile se dubleaza

Felul in care administratia Firea vrea sa restaureze Cismigiul - cel mai vechi parc din Bucuresti - ridica, in continuare, multe semne de intrebare. Pretul reparatiei unui singur obiectiv s-a dublat in ultimii 2 ani, iar despre ce se mai intampla cu planurile controversate de restaurare a restului gradinii, nici specialistii in peisagistica nu stiu prea multe.

Administratia Capitalei si-a propus in urma cu mai mult de un deceniu sa faca reparatii capitale la Podul Mare din Cismigiu (o constructia lunga de 24,30 m si cu latime variabila, cuprinsa intre 4,09 m si 6,3 m). Asa se face ca, inca din 2010, din vreme in care primar general era Sorin Oprescu, s-a intocmit o expertiza tehnica a podului. In baza datelor respective, s-a intocmit si o documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), in care se prevede cum ar trebui reparat podul.

In baza acelei documentatii vechi, administratia Firea le-a propus consilierilor generali, in aprilie 2017, sa voteze indicatorii tehnico-economici pentru reparatia Podului Mare. Cu alte cuvinte, consilierilor li s-a cerut, in 2017, sa fie de acord cu reparatiile si costurile acestora, calculate la nivelul anului 2010!

Expertiza tehnica a Podului Mare din Cismigiu din 2010

In documentatia anexata proiectul de hotarare din 2017 se poate vedea ca preturile lucrarilor propuse pentru 2017-2018 sunt similare cu cele calculate in 2010! Preturile aprobate in 2017, similare cu cele calculate in 2010 In stanga, pretul pentru reparatia podului, aprobat in 2017. In dreapta, pretul calculat pentru reaparatia podului, in 2010

Per total, potrivit proiectului de hotarare propus de administratia Firea si adoptat de Consiliul General in 2010, costurile repararii Podului Mare din Cismigiu erau de 1.663.000 lei. Cum s-a descurcat, in aceste conditii, administratia Firea cu reparatia Podului Mare, din 2017 si pana acum? Ei bine, nu s-a descurcat.

Asa se face ca, in sedinta de Consiliu General de pe 14 noiembrie 2019, administratia a venit cu un nou proiect de hotarare, cu acelasi subiect. Prin intermediul acestuia, administratia Capitalei cerea anularea hotararii din 2017 pentru repararea Podului Mare din Cismigiu. Si propunea, in schimb, adoptarea unei noi hotarari.

De ce toata aceasta balbaiala administrativa si de ce atata timp pierdut? Ei bine, din cauza ca administratia Capitalei a avut nevoie de timp ca sa inteleaga ceea ce ar fi trebuit sa-i fie clar de la inceput, in mod normal. Anume, ca documentatia tehnica din 2010 era depasita si trebuia actualizata!

Dupa ce, intr-un final, si-a dat seama de asta, administratia a actualizat documentatia. Iar cu acest prilej, s-au refacut si calculele legate de costurile reparatiei. Si, culmea, s-a constat ca lucrarile si materialele necesare nu costau 1.663.000 lei, ci de doua ori mai mult: 3.328.047 lei!!!

Cand au vazut noul proiect de hotarare al administratiei Firea, consilierii generali ai USR au solicitat ca Marius Albisor, directorul ALBAP - care administreaza Parcul Cismigiu - sa vina in fata Consiliului General si sa explice de ce s-au dublat costurile de reparatie a podului. La urma urmei, e greu de inteles de ce a ajuns sa coste atat de mult reparatia unui pod de mici dimensiuni!

Dar cum Marius Albisor nu se afla in sala, proiectul a intrat repede la vot si a fost adoptat. Cum s-au calculat noile preturi n-am avut cum sa intelegem, din cauza ca nimeni din administratie n-a explicat.

In consecinta, am cerut detalii in scris de la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).

Primaria ne-a comunicat ca, intr-adevar, in 2018 - pe cand proiecta lucrarile la pod - a constatat ca nu-i ajung banii pentru lucrari. Motivul: costurile materialelor si manoperei se evaluasera la doua momente diferite: 2010 si apoi 2018-2019. Iar la reevaluarea din 2018-2019, s-a constat, in mod evident, ca suma prevazuta in urma cu aproape un deceniu pentru reaparatie era insuficienta.

Ba mai mult, transmite PMB, masurile luate de Cabinetul Dancila - cum ar fi OUG 114 - au scumpit si mai mult reparatiile la pod.

"Motivatia proiectantului referitoare la cresterea indicatorilor tehnico-economici are in vedere faptul ca lucrarea este una de reparare a unui monument istoric care presupune o cantitate de manopera importanta si specializata - circa 33.700 ore si ca diferenta pentru acest tip de prestare de servicii intre cele doua perioade de evaluare (2010 si 2018 - 2019) este una semnificativa datorita cresterii salarizarii si modalitatii de calcul a veniturilor in domeniul constructiilor conform prevederile legale ale OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (...) cresterile atingand valori de pana la 25 lei/ora (in functie de executant si tinand cont de gradul de specializare a manoperei), rezultand o valoare totala a cresterii de cca. 33.700 ore x 25 lei/ora = 842.500 lei.

Totodata, s-a tinut cont si de cresterea preturilor de achizitie a diferitelor materiale de la data elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie", a transmis PMB, la solicitarea Ziare.com.

A nimerit macar de aceasta data administratia Firea costurile necesare pentru reaparea podului? Ramane sa aflam! Nu de alta, dar daca mai asteapta mult, s-ar putea ca suma necesara pentru reperatii sa se dubleze iar!

Ce se intampla cu restaurarea restului Gradinii istorice Cismigiu?

Inca din iunie 2019, Gabriela Firea le-a propus consilierilor generali un proiect de restaurare a intregii Gradini istorice Cismigiu. Mai multi consilieri din Opozitie au sesizat atunci ca - data fiind importanta si amploarea lucrarilor propuse - documentatia trebuia pusa in dezbatere publica, inainte de a intra la vot, in Consiliul General.

Administratia Firea n-a facut, insa, publica documentatia. Ziare.com a obtinut-o doar pe surse. Iar din imagini reiesea ca lucrarile propuse pentru gradina istorica erau radicale si riscau sa distruga specificul parcului, care este cel mai vechi din Bucuresti.

La acel moment, peisagistul Diana Culescu a remarcat ca, din documentatia pe care a consultat-o reiesea ca, dupa interventiile propuse, Cismigiul urma sa fie traversat de o "autostrada de pietris".

Administratia Firea vrea sa paveze spatiul verde dintre aleile principale ale Parcului Gradian Cismigiu

Iar aceasta era doar una dintre interventiile controversate propuse de administratia Capitalei.

In ciuda tuturor neclaritatilor si avertizarilor specialistilor, proiectul a fost adoptat de Consiliul General. Ziare.com a cerut de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) - care functioneaza in subordinea PMB si administreaza Gradina Cismigiu - detalii cu privire la modul in care urmeaza sa se intervina in gradina istorica. Dar ALPAB nu ne-a raspuns lamuritor.

La acel moment, Gabriela Firea a transmis ca - in ciuda controverselor privind proiectul de restaurare a gradinii istorice - se consulta in permanenta cu specialisti. Intr-un comunicat de presa, administratia transmite ca la intalniri a luat parte si peisagistul Diana Culescu.

In context, insa, peisagistul a explicat pentru Ziare.com ca, de fapt, au avut loc doar doua intalniri cu reprezentantii administratiei, care nu s-au soldat cu prea multe rezultate.

"Au fost doua intalniri. Una in august si alta in septembrie. La prima ne-au spus ca prea multe detalii nu ne pot da, din cauza ca autorul proiectului de peisagistica nu era de fata, ca sa explice exact ce a dorit. La a doua intalnire au fost invitati si cei din Grupul de Initiativa Cismigiu. Si a venit si peisagistul care s-a ocupat de proiect. Doar ca nu mi s-a parut ca argumentele pe care le-a dat pentru modul in care arata proiectul gradinii erau valide.

Asa ca a ramas sa reevalueze proiectul si sa ne mai intrebe la un moment dat. Ceea ce nu s-a mai intamplat, intre timp", a declarat pentru Ziare.com peisagistul Diana Culescu.

Situatia ridica o serie de semne de intrebare. Daca administratia vrea sa restaureze intreaga gradina, de ce repara separat Podul Mare? Cum va pastra coerenta proiectului? Va tine PMB cont si de parerea altor peisagisti sau va merge doar pe mana celor care au imaginat "autostrada de pietris"? Si, de fapt, la ce lucreaza, in prezent, administratia Firea privind Gradina Cismigiu? Iata raspunsurile institutiei.

"Se continua demersurile pentru finalizarea investitiei 'Reabilitare peisagistica a Parcului istoric Gradina Cismigiu' prin derularea urmatoarelor faze de proiectare: Documentatie Tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, respectiv, Proiect Tehnic si Detalii de executie.

Obiectivul de investitii 'Reparatii capitale pod numar de inventar 1111264 (Podul Mare)' se afla deja in derulare la data cand a fost demarata procedura de achizitie publica a serviciului de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 'Reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina Cismigiu', care nu a prevazut, in consecinta, lucrari de reparatii/reabilitare pentru acest obiectiv.

Lucrarile de reparatii capitale la Podul Mare se vor executa in baza Autorizatiei de Construire cu respectarea avizului favorabil nr.1073/ZP/2019 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, ca urmare a analizarii documentatiei in sedinta Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Bucuresti-Ilfov, impunandu-se un grad de protectie maxim, prin care se vor proteja valorile arhitectural-urbanistice, istorice si de mediu natural, dupa interventiile necesare reparatiilor capital, mentinandu-se neschimbate aspectul arhitectural, volumetria, materialele si culorile originale, in acest mod fiind asigurata coerenta stilistica, chiar daca aceste lucrari se vor executa separat", a transmis PMB, la solicitarea Ziare.com.

Ramane sa vedem cum vor evolua lucrurile si daca, intr-adevar, cel mai vechi parc din Bucuresti va avea parte de o restaurare de buna calitate sau daca nu cumva va fi - cu cheltuieli uriase - mutilat si transformat intr-un kitsch.