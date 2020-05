Firma lui Clotilde Armand încasează degeaba, lunar, o sumă colosală de la stat pentru supervizarea unor lucrări inexistente

Contractul cu firma de consultanță Egis va fi valabil până când autostrada Transilvania va fi gata și juriștii CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) nu au găsit soluția să-l rezilieze, odată cu cel cu Bechtel.

După ce am plătit americanilor de la Bechtel aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru doar 52 de km de autostradă finalizați, autostrăzile se lasă așteptate în România, ele fiind facute doar pe hartie, cu toate ca in programul de guvernare al fiecarui guvern instalat construcția lor este prioritara. Pe langa faptul ca in Romania kilometrul de autostradă este printre cele mai scumpe din lume, majoritatea banilor se duc firmelor de consultanță. Un astfel de exemplu îl reprezintă autostrada Transilvania, pentru care Compania Națională de Drumuri a plătit consultanță de peste 22 de milioane de euro pentru 0 km din autostradă, în ultimii șase ani.

Chiar dacă lucrările pentru autostrada Transilvania au fost abandonate din vara anului 2011 până la începutul lui 2014, consultantul Egis, firmă condusă de Clotilde Armand (USR), ar fi încasat aproape 20 de milioane de euro pentru supervizarea lucrărilor inexistente. Firma ar încasa bani ca și cum ar superviza lucrări pe 415 kilometri. Din datele CNAIR, în perioada 2012-2016, francezii de la Egis au depus facturi în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru supervizarea lucrărilor de construcție pentru autostrada Brașov-Cluj-Borș, conform contractului nr. 2562 semnat în 30 august 2004, scriu cei de la Saptamana Financiara.

În prezent, oficialii CNAIR primesc la mijlocul fiecărei luni facturile pentru supervizarea lucrărilor de construcție a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș. Valoarea acestora variază între 1,2 și 2 milioane de lei. În 2016, conform facturilor afișate pe site-ul CNAIR, Egis a facturat aproximativ 4,5 milioane de euro pentru supervizarea lucrărilor de construcție a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș. Din cei 20,5 milioane de lei, bani ce ar fi trebuit să ajungă în conturile Egis Scetauroute, doar 12,5 milioane de lei au fost încasați. Restul, 8 milioane de lei reprezintă facturi neacceptate la plată de CNAIR.

Oficialii CNAIR au explicat de ce nu reziliază contractul de supervizare lucrări de construcție autostrada Brașov- Borș parafat în august 2004. „Având în vedere că lucrările la acest obiectiv de investiții nu sunt finalizate, J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International asigură servicii de consultanță în continuare. Consultantul J.V. Egis Route Scetauroute - Egis International a stornat sume facturate în perioada martie 2009 și până în prezent, neacceptate la plată de către CNAIR S.A., din cauza depășirii unităților de timp prevăzute în contract", au răspuns oficialii CNAIR sursei citate mai sus.

Din informațiile afișate pe site-ul Companiei, în perioada ianuarie 2012-decembrie 2013, Egis Scetauroute a primit peste 64 milioane de lei pentru supervizarea lucrărilor de construcție a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș. În perioada 2009-2011, Egis încasa aproximativ 70.000 de euro/ lună pentru supervizarea lucrărilor autostrăzii Brașov-Borș. Directorul CNAIR, Mihail Bașulescu, explica de ce nu mai trebuia continuată, în opinia lui, consultanța pentru autostrada Transilvania,pentru constructia careia contractul s-a semnat in anul 2003: „Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit reziliat din 2006, când s-a parafat noul contract Bechtel, pentru că acela nu este un adițional, este un nou contract. De ce? Pentru ca această consultanță a fost gândită ca un tip de colaborare beneficiar- antreprenor, iar după s-au modificat condițiile. Deci, contractul din 2003 și-a pierdut valabilitatea în anul 2006", a explicat Bașulescu.

Clotilde Armand, director Egis România conform declarației de avere, depusă în calitate de consilier la Primăria Sectorului 1, nu a răspuns întrebărilor privind supervizarea lucrărilor autostrăzii Transilvania. Clotilde Armand a contrazis toate aceste informații și a susținut că se încearcă denigrarea imaginii sale. „În 2004, Egis, care este o firmă care aparține unei instituții publice din Franța și-a luat angajamentul că alături de statul român va presta servicii de supervizare pentru construirea unei autostrăzi de maximă calitate. Supervizarea înseamnă, în primul rând supervizarea proiectării, când nu se face contrucția. În al doilea rând, înseamnă supervizarea echipei de pe șantier și în al treilea rând, gestionarea problemelor după o reziliere. Egis nu este firma mea, nu îmi aparține. Este o societate a statului francez care își respectă angajamentele. Se încearcă denigrarea imaginii mele și se dorește de catre anumiți politicieni eșecul în construirea de autostrăzi", a precizat Coltilde Armand.