Fostul șef al FBI in legatura directa cu Puiu Popoviciu prin familia Biden. Șeful SRI era și el în cărți

Hunter Biden, fiul actualului președinte al SUA Joe Biden, a fost cel care i l-a recomandat, în 2016, ca avocat omului de afaceri român Gabriel „Puiu" Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, pe fostul șef al FBI din perioada 1993-2001, Louis Freeh, scrie The New York Post, care prezintă mesaje e-mail schimbate între Biden junior și Freeh.

Potrivit sursei citate, recomandarea a fost făcută la jumătatea anului 2016, când tatăl lui Hunter, Joe Biden, era încă vicepreședinte al Statelor Unite în Administrația Obama. În primăvara anului respectiv, Louis Freeh a făcut o donație de 100.000 de dolari unei fundații deschise de familia Biden avându-i ca beneficiari pe doi dintre nepoții actualului președinte american, copiii fiului său decedat, Beau Biden.

„Ca să știi, am avut discuții cu șeful Diviziei Infracțiuni a FBI și Biroul este sincer interesat în a se întâlni și a vorbi cu Gabriel asupra altor subiecte despre care ar fi interesat să le discute", îi mai transmitea Freeh lui Hunter Biden. În ziua schimbului de mesaje, 8 iulie 2016, a fost publicată motivarea deciziei Curții Constituționale a României care a statuat că definiția abuzului în serviciu este constituțională în măsura în care "executarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu" din definiția din Codul Penal înseamnă prin încălcarea legii, această decizie urmând însă să se aplice pe viitor, pentru dosarele care vor fi deschise și nu pentru cele aflate deja în curs de soluționare. Însă potrivit mesajelor prezentate de The New York Post, Popoviciu îi transmisese lui Hunter Biden că decizia CCR ar fi de natură să îl ajute în dosarul său.

În aprilie 2017, Freeh îi scria lui Hunter Biden că a avut „o întâlnire bună la București cu directorul SRI" și că speră „că acest lucru ar putea avea un efect pozitiv asupra cazului". Într-un alt e-mail, din 21 iunie 2016, în care Hunter Biden este co-destinatar (CC), Freeh îl menționează totodată pe omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, implicat în trecut și în business-ul Roșia Montană și condamnat în decembrie anul trecut în România, în contumacie, la cinci ani de închisoare într-un dosar de restituiri ilegale de proprietăți. În mesaj, Freeh scria că instanțele românești refuzaseră cererea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de a fi emise mandate de arestare pe numele lui Steinmetz.