Fostul vicepresedinte UTI I-a denuntat pe magnatul Urdareanu si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor

Acuzat de o frauda uriasa, fostul vicepresedinte al UTI s-a inteles cu DIICOT și i-a denuntat pe Urdareanu si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, intr-un urias dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat, ce dateaza din 2016.

Ion Obloja, fostul vicepresedinte al UTI Grup, a primit o pedeapsa de doi ani si opt luni cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei. Acordul scoate la iveala ca Obloja i-a denuntat pe Tiberiu Urdareanu si un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor. Tribunalul Bucuresti a validat in 19 martie 20201 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja si DIICOT. Obloja a fost "saltat" de DIICOT in 2016 si acuzat ca, in perioada 2009 - 2011, impreuna cu Tiberiu Urdareanu, a pus bazele unei retele de firme-fantoma, prin intermediul carora se realizau cheltuieli fictive astfel incat profitul sa fie redus si taxele catre stat cat mai mici.

Scopul schemei de fraudare, sustine DIICOT, a fost obtinerea de foloase materiale necuvenite in scop personal cat si pentru a putea da sume de bani sau bunuri materiale unor functionari publici cu rol decizional in legatura cu proiectele pe care grupul de firme UTI la avea in derulare. Potrivit DIICOT, prin acest mecanism, in care erau implicate foarte multe firme, impartite pe trei paliere de actiune, s-au realizat tranzactii fictive de zeci de milioane de lei, procurorii ajungand la concluzia ca "din totalul incasarilor realizate prin transfer bancar de catre societatile comerciale de pe nivelele II si III a fost retrasa in numerar din conturile acestor societati, suma totala de 60.033.460 lei sau a fost transferata in conturi bancare ale unor persoane fizice".

"Prin scaderea bazei impozabile a societatilor comerciale din grupul de firme UTI au fost diminuate obligatiile fiscale cu suma totala de 16.877.371 lei, din care 7.225.689 lei impozit pe profit si 9.651.682 lei TVA, datorita faptului ca societatile comerciale aflate pe nivelul I si-au dedus nelegal cheltuielile si TVA, prin inregistrarea facturilor emise fictive de catre societatile comerciale din aval (n.r. nivelurile doi si trei)", mai spun procurorii DIICOT. Ancheta a scos la iveala ca numai din conturile firmelor aflate pe al doilea palier al schemei de fraudare a fost retrasa suma de aproape 25 de milioane de lei, din care 1,4 milioane prin retragere de la bancomate si 23,5 milioane de lei de la ghiseele bancare.

Potrivit procurorilor, grupul de firme UTI a declarat achizitii de la firmele de pe nivelele II si III care in mare parte constau in prestarea de servicii, in conditiile in care aceste firme nu aveau capacitatea de a indeplini serviciile facturate, fie din cauza lipsei personalului specializat, fie pentru ca nu aveau in obiectul de activitate asemene activitati. Cu ocazia anchetei, fostul vicepresedinte al grupului UTI, Ion Obloja, a recunoscut toate acuzatiile DIICOT (constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani), primind in schimb o pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de patru ani si opt luni. Totodata, prin sentinta care valideaza acordul de recunoastere a vinovatiei, lui Obloja ii este interzis pe perioada termenului de supraveghere (patru ani si opt luni) "sa ia legatura cu inculpatul Urdareanu Tiberiu".

Pentru a ajunge la aceasta pedeapsa, Obloja a depus si trei denunturi: doua impotriva lui Tiberiu Urdareanu (fostul presedinte al grupului UTI) si unul impotriva unui fost secretar din Ministerul Transporturilor. "Inculpatul beneficiaza de cauza de reducere deoarece a formulat doua denunturi penale (la data de 02.06.2016 si 14.07.2016) prin care a sesizat participatia penala a inculpatului Urdareanu Tiberiu. Urmare a acestor denunturi, la data de 03.10.2016 a fost extinsa urmarirea penala fata de inculpatul Urdareanu Tiberiu pentru comiterea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscal, spalare de bani delapidare si dare de mita", se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Obloja cu DIICOT.

In ziua in care a depus cel de-al doilea denunt impotriva lui Urdareanu, Obloja l-a denuntat si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, despre care a spus ca a luat mita, spaga fiind disimulata prin intermediul uneia dintre firmele implicate in schema de fraudare. Ziare.com nu a reusit sa afle identitatea secretarului de stat denuntat de Obloja. In Iunie 2016, dupa ce fostul vicepresedinte al UTI, Ion Obloja, a fost ridicat de DIICOT, UTI a transmis un comunicat de presa in care arata ca Obloja a incetat cu cinci ani inainte "orice relatie cu grupul".

"Persoana mentionata ca fiind vicepresedinte UTI si vizata direct de ancheta a incetat orice relatie cu grupul UTI inca din anul 2011. Grupul de firme UTI nu a facut obiectul actiunilor intreprinse de autoritati, astazi, 1 iunie 2016, si nu au avut loc perchezitii la niciun sediu UTI. Asiguram opinia publica ca vom coopera cu autoritatile in vederea stabilirii adevarului, furnizand orice informatie este solicitata de organele de ancheta", arata UTI in comunicatul transmis in iunie 2016.

Tiberiu Urdareanu, condamnat cu suspendare in dosarul fostului primar din Iasi

In august 2020, omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a fost condamnat definitiv la opt luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care fostul primar din Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat la cinci ani de inchiosare pentru luare de mita. In acest dosar, Nichita a fost acuzat de luare de mita, iar Tiberiu Urdareanu, Iulius Gabriel Mardarasevici si Mihail Tanasescu de dare de mita. Nichita a fost acuzat ca a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China.

De asemenea, Tiberiu Urdareanu a fost denuntator in dosarul in care fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, a fost acuzat ca a primit mita 300.000 de lei de la Urdareanu pentru a facilita obtinerea unui contract cu Primaria Iasi. In proces, Urdareanu a povestit cum i-a dat mita fostului ministru. "Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale...Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat", a povestit Urdareanu, sigur pe el. Declaratia a fost urmarita din primul rand al salii de fostul ministru al Energiei. "Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei!", a fost reactia acestuia.