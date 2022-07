G7 în Bavaria, Summit NATO La Madrid... Încotro merge Lumea?!

Mii de jurnaliști din Lumea întreagă au avut materie de comentat, analizat, studiat și criticat. Începutul duminical a dat startul cu Reuniunea G7. din Bavaria, în Germania la castelul Schloss Elmau în localitatea Krun la piciorul unui ghețar care prin topirea lui era mărturia fără tăgadă a încălzirii climatului mondial.

G7 care până în 2014 devenise G8, RUSIA reprezentată de Președintele PUTIN făcând parte din cei" 8 SAMURAI ai " ELITEI" conducătoare. De data aceasta, BIDEN, MACRON, DRAGHI TRUDEAU JOHNSON și KISHIDA (prim ministrul japonez) pentru a nu se simți prea „singuri cu gazda lor, „Șovăielnicul fără anvergură" care este germanul Olaf SCHOLZ au invitat și liderii INDIEI, INDONEZIEI, ARGENTINEI SI AFRICII de SUD. Cum era de așteptat, primul adevărat război în Europa, după 1945 , actualul ruso-ucrainean, a dominat începutul reuniunii și „actorul solicitant", ucraineanul ZELENSKI, prezent „video" avea o singură piesă de recitat: mai mult armament, armament, armament, bani, bani si iar. bani!

Si cei "7 samurai" (filmul a avut mai mult succes) s-au executat! Au aprobat 29 miliarde de $ pentru reconstrucția Ucrainei și 2,8 miliarde pentru scopuri umanitare. Foarte frumos numai că războiul nu este încă terminat. Rămâne de văzut care Ucraină, cât va mai rămâne după ce „ursul moscovit" își va fi acaparat „prada teritorială". Schimbările climatice nu sunt uitate și 5 miliarde $ vor fi prevăzuți în viitor. Problema este că SUA , principal „poluator economic" nu își va putea onora angajamentele luate în timpul campaniei de democratul BIDEN căci CURTEA SUPREMĂ a acceptat recursul Statelor care vor să reia dezvoltarea producției de energie bazată pe cărbune.

Este caracteristic însă că umbra „marelui imperiu chinez" a planat asupra participanților. Pentru a contracara penetrația chineză în Africa, Asia, America Latină sunt prevăzute 600 de miliarde, pe o perioadă de 5 ani, pentru proiecte în țările în curs de dezvoltare. Nu este însă prea târziu? De ani de zile CHINA este omniprezentă: credite ,formare profesională, investiții industriale, acorduri multiple, schimburi culturale.... O strategie remarcabilă cu rezultate vizibile, împăratul NAPOLEON I spunea la începutul Sec XIX : "Attention, quand La CHINE s'éveillera!" (Atenție la CHINA când se va trezi!)...

Ea este demult trezită acum și toți observatorii avizați prezic că în maximum 10-15 ani, ea va fi prima putere economică mondială. Partid unic, disciplină, muncă, fidelitate regimului (dobândită sau impusă), faimoasa „rasa galbenă „are toate atuurile" pentru a reuși în așteptare, criza economică europeană în primul rând și cea mondială în al doilea rând profită exporturilor americane de gaz. Pentru prima oară, importurile țărilor Uniunii Europene de gaz lichefiat american au depășit importurile rusești de gaz venit prin conducte. Nu mai suntem dependenți de MOSCOVA! URAA ! URAA! Suntem de WASHINGTON! Și, "cadou", plătim de două ori mai scump gazul! Consumatorii sunt fără îndoială fericiți să îmbogățească pe "săracii" americani!

Liderii mondiali au vorbit și de lupta contra COVID 19 și de prepararea contra viitoarelor pandemii, de sprijinul pentru donațiile către țările în curs de dezvoltare (1,2 miliarde de doze). Nu s-a vorbit fără îndoială de implicarea Doamnei Ursula Von Den LEYEN în scandalul privind comenzile de vaccinuri și sumele importante deturnate astfel de cercurile conducătoare de la BRUXELLES. Corupția există fără îndoială numai în țările în curs de dezvoltare sau în Europa de Est. Nu s-a vorbit fără îndoială de profiturile uriașe ale companiilor farmaceutice cu PFIZER în frunte. Nu s-a vorbit de coluziunea PFIZER-FBI având scopul împiedicarea publicării miilor de pagini cu rezultatele negative ale vaccinului PFIZER. Și, nici de decizia unui judecător curajos din New-YORK de a publica cele 50000 de pagini cu aceste rezultate negative. Cum se spune, s-a pus „batista pe țambal"

După show-ul celor 17 Samurai „din pitoreasca stațiune bavareză se trece la revista de mare anvergură din MADRID-UL toropit de soare. SPANIA, sărbătorea 40 de ani de la 30 Iunie 1982 când a devenit al 16 membru al NATO-ului. Cele 30 de țari membre reunite plus alte aproape 10 țări invitate au avut primul Summit în condițiile reluării „Războiului Rece" care a domnit între lumea occidentală și Lagărul Comunist între 1945 -1990, războiul devenit „cald", între Ucraina și RUSIA. NATO prezentat noul concept strategic, adoptat în 2021, conform programului „NATO 2030". Noul concept are ca scop să ghideze acțiunile vizând să păstreze securitatea Euroatlantică în fața atacurilor RUSIEI și Alianței strategice care se întărește și devine o forță, RUSIA-CHINA. Summit-ul NATO a relevat că actualmente 40000 de soldați și ofițeri sunt sub conducere directă NATO.

SUA, au dislocat în jur de 100 000 militari în EUROPA. Secretarul General NATO Jens STOLTENBERG, fost Prim Ministru Norvegian (pour la petite histoire -pentru mica istorie), cum se spune, STOLTENBERG a fost directorul Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizare a lui Bill GATES (GAVI) 2002-2005. Până în 1990, Jens a avut contacte regulate cu un diplomat rus, până când a fost informat de serviciile norvegiene că diplomatul era agent KGB este inocență sau sau prostie să nu îți închipui că un diplomat la Ambasada Rusă la OSLO nu este agent KGB) iar în tinerețe, Dl. „STEKLOV" (numele de cod dat de KG Dlui STOLTENBERG) era activist de stânga și a muncit la ziarul partidului muncitoresc norvegian) a anunțat că NATO va concentra o forță militară de 300.000 în EUROPA pentru a răspunde unei eventuale agresiuni împotriva unui stat membru.

Printre măsurile anunțate :

-va fi întărit conceptul de: descurajare și apărare colectivă

- de prevenție și gestiune a crizelor

- de securitate „cooperativa" între Statele membre.

Măsurile concrete luate doresc să arate că declarațiile „belicoase" sunt urmate de fapte, astfel:

- Va urma instalarea unui comandament permanent al corpului V de armată americană în Polonia.

- instalarea unei brigăzi de luptă americană suplimentară în ROMÂNIA cu capacitate de a desfășura elemente suplimentare pentru antrenamentul trupelor aliate, în flancul Estic al NATO-ului

- desfășurarea de trupe suplimentare în regiunea Baltică

- creșterea numărului de 6 distrugătoare (de la 4) americane la baza Navală de la ROTA (SPANIA)

- Trimiterea de 2 Escadroane suplimentare de F-35 în Marea BRITANIE

- Noi elemente de aviație în GERMANIA și ITALIA.

- mărirea bugetului, peste 2% în toate țările membre (în etape alese de țările respective)

Au participat de-asemeni ca invitați AUSTRALIA, JAPONIA, NOUA ZEELANDĂ ȘI COREEA de SUD. S-a discutat de-asemeni despre cerințele de apărare ale BOSNIEI- HERȚEGOVINEI, GEORGIEI ȘI REPUBLICII MOLDOVA (Voi susține mereu că trebuia în 1990, la dezmembrarea Blocului Comunist cum a făcut GRECIA la dezmembrarea IUGOSLAVIEI, care s-a opus 30 de ani ca MACEDONIA să poarte acest nume istoric milenar și a reușit ca să fie denumită FYROM - „Former Yugoslavian Republic of MACEDONIA, iar acum Republica Macedonia de NORD, să cerem în instanțele internaționale ca Republica MOLDOVA (!) să fie numită „FSRM Former Soviet Republic of MOLDAVIA sau Republic of BESSARABIA și să acceptăm ca titulatura Sa să fie" Republica MOLDOVA de EST" sau să râmână Republica BASARABIA". Observ cu tristețe confuzia pe care o face în prezent Occidentul între „Republica MOLDOVA CHIȘINĂU și MOLDOVA noastră cu Capitala IAȘIUL mult iubit.

Una din importantele hotărâri și afirmații solemne este legătura politică, economică și strategică NATO-UE. Aceasta îmi permite să scot în evidență o contradicție majoră a standardelor de admitere în Uniunea Europeană care le regăsim într-a formă identică în cele ale NATO, cu realitatea actuală.

Care este societatea democratică, libertatea de opinie, în UCRAINA, Rep MOLDOVA, GEORGIA? Uitați-vă cum era clasată UCRAINA cu puțin timp înaintea începutului războiului cu RUSIA! ca și Republica MOLDOVA; corupție, falsă democrație, rețele mafiotice în Administrație, influență preponderentă a unei puteri străine, MOSCOVA SAU WASHINGTON. Mai mult, prevederile pentru adeziune UE și NATO fac obligație ca țările candidate să nu aibă litigii teritoriale cu vecinii lor. Ori toate trei au!

Acum, în „Euforia la comandă" li se acordă statutul de „candidate" la intrarea în Uniunea Europeană. Toate „păcatele" le sunt șterse/sau „uitate" și lideri „sorosiști" devin EROI de Teatru de Bulevard. Minciună, impostură, „perdea de fum" în fața opiniei publice. Interesele apărate rămân cele ale unei Oligarhii Mondiale care se prevalează de „apărarea umanității" pentru a implementa această" Nouă ordine MONDIALĂ".

Unul din principalul subiect care ea la ordinea zilei SUMMIT-ULUI NATO era cererea de adeziune a SUEDIEI ȘI FINLADEI. După 200 de ani de neutralitate pentru prima și aproape 81 de ani pentru a doua (FINLANDA după războiul Ruso finlandez 1939 -1941 a ales nealiniere față de cele 2 blocuri lansând conceptul „Finlandizării" urmare a doctrinei PAASIKIVI-KEKKONEN) cele două state scandinave, în fața perspectivei unui atac Rusesc. și după o schimbare radicală a opiniei publice, au cerut admiterea în NATO.

Datorită statutului, absurd de altfel, care impune regula unanimității pentru luarea deciziilor, TURCIA, prin vocea „Sultanului" ERDOGAN s-a opus, aderării celor 2 țări nordice sub pretextul că ele adăpostesc opozanții regimului de la ANKARA : Fethullah GULEN actual în exil în SUA și care a fost ani de zile aliat a lui ERDOGAN și refugiații politici , fugiți ca urmare a putch-lui din 2016 care după ansamblul analiștilor din lume a fost provocat de liderul turc pentru a își asuma toate puterile. Diplomația și „târguiala" demnă de obiceiurile orientale, au reușit.

Cu ce preț? Cele două țări vor extrăda opozanții politici către TURCIA (40-50) Puteți să vă imaginați ce îi așteaptă în „temnițele" turcești!! Drepturile omului?

Siguranța de a fi protejat într-o „democrație occidentală" și a nu fi predat în mâinile unei dictaturi nemiloase? Interesul general este superior !!

Țările scandinave trebuie să înăsprească măsurile privind legislația antiteroristă și să sprijine cererea de adeziune a TURCIEI la Uniunea Europeană!

Un stat musulman de 85 de milioane, devenit islamist și considerat de mulți ca o dictatură !

Alte urmări, importante pentru țara noastră sunt că în fine, Marea Neagră devine o zonă prioritară pentru NATO și UE. Unități militare suplimentare vor fi dislocate și fără îndoială DOBROGEA ȘI CONSTANTA ar trebui sa cunoască o dezvoltare legată de facilitățile pentru acești mii de militari: locuințe, școli, infrastructuri. Dacă Autoritățile Naționale și locale vor știi să răspundă acestor așteptări, va fi fără îndoială benefic pentru Regiune și Țara Noastră! Dar nimic nu este gratuit! Vom plăti, factura, cu vârf și îndesat! Cel puțin un miliard 1 pentru echipamente militare pe care le vom plăti la „Suprapreț" de la aliații noștri iubiți, fără a vorbi de banii pentru avioanele de vânătoare „obosite și uzate" de norvegieni pe care le vom achiziționa cu „ochii închiși" și „gura mică",...

Și bineînțeles principala Decizie a acestui Summit NATO-2022: RUȘII devin Inamicul public no 1 în EUROPA și Alianța RUSIA-CHINA adversarul principal al lumii occidentale. (SOROS, OBAMA, BIDEN, MACRON, DRAGHI, JOHNSON, SANCHEZ, SCHOLZ, Von Den LEYEN, RUTTE, etc. etc.) toată cohorta de servili și fideli propagandiști ai acestei „NEW WORLD ORDER" au reușit " Marele Spectacol".

Nu aș dori să termin EDITORIALUL fără a îmi exprima tristețea, dezaprobarea și aș spune deschis, dezgustul în fața acestor uriașe manifestații LGBTQ+ în EUROPA (1 Milion de persoane, la LONDRA, mii și zeci de mii în Capitalele Europene Scene scabroase, grotești, tineri cuprinși de acest val de Decadență mondială în care urâtul, tot ce este mizerabil, provocator, de prost gust, insultător și distrugător pentru identitatea umană este arborat și ridicat în slăvi! Libertate? Democrație? Dreptul de a se exprima? O minoritate care dorește să își impună "Controlul asupra Societății "noastre. DUMNEZEU a creeat ADAM și EVA. Nu cred că speța umană, animală și vegetală ar putea exista cu acuplarea între 2 organisme de același gen. Fiecare este liber de corpul său dar " Esența Vieții "este clădita pe existența Heterosexualității.

Gen.bg (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU