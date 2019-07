Gabriel Mutu in razboi cu chișocarii. Primarul Sectorului 6, acuzat de grave abuzuri

Am primit la redactie o ampla sesizare, insotita de documente, despre un caz legat de posibile abuzuri ale primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu. Mai exact, acesta a pus bete-n roate deliberat unui proiect start-up, legat de un chiosc stradal construit dupa toate normele romanesti in vigoare, care a primit autorizatie de urbanism si - intr-un final - de construire, dar care din motive obiective a fost nevoit sa demareze activitatea inainte de incheierea lucrarilor.

Proprietara afacerii ne relateaza un veritabil calvar prin care a trecut, zeci de controale de la primarie, de la Politia Locala, Politia Economica etc., totul culminand cu apariti ain persoana a primarului Gabriel Mutu, care a inceput sa tipe in fata magazinului ca totul este "o mizerie" si ca afacerea trebuie desfiintata. Si alti chioscari ne-au sesizat in decursul timpului asupra abuzurilor primarului, care s-ar afla intr-un veritabil "razboi cu chioscarii", o parte dintre acestia acuzand ca prin mijloace de represiune, precum controalele de la Politia Locala sau Politia Economica li se conditioneaza mersul activitatii, ca aceste controale sunt programate pentru o "spaga mascata". In cele ce urmeaza publicam sesizarea sosita pe adresa redactiei, cu mentiunea ca primarul Gabriel Mutu n-a dorit sa raspunda solicitarilor noastre in privinta acestor cazuri, pentru minime explicatii. De la primaria de sector ni s-a raspuns ca este vorba despre ilegalitati facute de detinatorii de chioscuri care nu au autorizatii conforma cu normele in vigoare si din aceasta cauza activitatile comerciale ale acestora trebuie sa inceteze. In cazul de fata, sesizarea este adresata Prefectului Capitalei, care este rugat sa intervina de urgenta impotriva abuzurilor primarului.

SESIZARE PREFECT ABUZ PRIMAR GABRIEL MUTU.