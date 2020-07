Gabriela Firea ii face pe bucuresteni sclavii Apa Nova pana in 2037 urmand ca acestia sa plateasca miliarde de euro pentru multinationala franceza

Primarul Gabriela Firea a anuntat cu mare tam-tam in presa aservita cum a reusit Consiliul General al Municipiului Bucureşti performanta de a aproba, în şedinţa de miercuri, prelungirea cu 12 ani a duratei contractului de concesiune încheiat cu SC Apa Nova Bucureşti SA. Care contract inca era in derulare, urmand a expira peste cinci ani, la finalul lui 2025.

Se pune, firesc, intrebarea, de ce a trebuit sa fie prelungit un contract care inca se derula si care mai avea cinci ani ca durata, mai mult chiar decat urmatorul mandat al Gabrielei Firea, in cazul fericit pentru ea ca ar mai castiga inca o data Primaria Bucurestilor. Sau, cum spun unele surse ale Ziuanews din primarie, s-a grabit sa-l prelungeasca, inca 12 ani, tocmai pentru ca nu crede nici ea ca va mai castiga "inca o tura", si le-a facut un cadou francezilor de la Apa Nova, fix in pre-campania electorala. Sa fie vorba despre o spaga uriasa?, se intreaba, pe buna dreptate, consilierii generali ai opozitiei, care vor sa sesizeze si DNA pe aceasta tema.

Cu atat mai mult cu cat, mentioneaza acelesi surse, si campania electorala a Gabrielei Firea ar urma sa fie puternic sustinuta prin mijloace financiare colaterale de compania de apa si canal. "Sa fie vorba despre o premonitie?! Poate avem noroc si candidatura asta se duce pe Apa Sambetei si ajunge direct la Canal.", ne-a spus un consilier liberal, care nu a dorit sa-si spuna numele, intrucat banuieste "un troc subteran" facut de liderul PNL Ludovic Orban cu Firea, in sensul ca seful partidului si-ar dori, de fapt, ca reprezentantul dreptei Nicusor Dan sa nu castige Capitala, si astfel, analizand esecul, sa scape de echipa "de campanie", in frunte cu Rares Bogdan, Siegfried Muresan & Co. Culmea e ca si Marcel Ciolacu are un plan, el, in schimb, fata de Orban, nu si-ar dori-o pe Firea castigatoare la Capitala pentru ca in situatia asta ea ar urma "Sa-i ia partidul, sa fie sefa PSD, pentru alegerile prezidentiale din 2024", dupa cum ne soptesc surse social-democrate. Ne aflam in situatia paradoxala in care Orban o vrea pe Firea, iar Ciolacu, nu!

Intelegem ca pe acest fond tumultos, Firea e gata sa bata palma cu oricine, sa vanda orice, sa-si bata joc de cetatenii Capitalei, numai sa iasa primar inca un mandat. Iar daca asta implica bani si pentru ea si pentru campanie, cu atat mai bine! Practic, Firea ii face pe bucuresteni sclavii Apa Nova pana in 2037, deci pe urmatorii 17 ani, compania franceza utilizand preturi uriase pentru furnizarea de apa potabila si pentru canalizare. Aproximativ 7 lei pe metru cub (cu TVA). In plus, Apa Nova percepe si asa-numita "taxa pluviala", adica percepe la factura o taxa pe apa de ploaie, motivand ca ajunge in reteaua de canalizare, desi 80% din apa de ploaie de pe proprietatile bucurestenilor se infiltreaza in pamant, ajungand in panza freatica.

E inca o bataie de joc, pe care guvernantii o inghit, ca sa faca pe placul multinationalei care scoate banii din tara si care nu investeste aproape deloc in retea, nu s-a tinut de cuvant nici cu contractul actual, in derulare, nici cu cel anterior. Tot bucurestenii platesc la greu pierderile in retea, pentru ca Apa Nova nu a modernizat mai nimic, cum nu va moderniza nici in urmatorii 17 ani, ci doar va taxa, jupuindu-i pe bucuresteni. Mai trebuie spus ca nici macar cheltuielile viitoare nu vor fi exclusiv ale Apa Nova. Ci jumate-jumate (aproximativ) cu Primaria. mai mult ca sigur, tinand cont de antecedente, mai mult va plati Primaria decat Apa Nova. Iar Firea ne prezinta toate acestea ca pe o mare victorie:

"Se aprobă încheierea Actului Adiţional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi societatea Apa Nova Bucureşti SA, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti. (...) Se aprobă prelungirea cu 12 (doisprezece) ani a duratei Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi SC Apa Nova Bucureşti SA, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti până la data de 17.11.2037", prevede proiectul de hotărâre adoptat.

În referatul de aprobare a proiectului se precizează valoarea investiţiilor realizate în perioada 2000 - 2020 în sistemul de apă şi canalizare, atât de către municipalitate, în cuantum de 510 milioane de euro, cât şi de către concesionar, în valoare totală de 533,07 milioane de euro, însă dezvoltarea urbanistică tot mai accelerată a Capitalei din ultimul deceniu nu a putut fi acoperită de dezvoltarea în acelaşi ritm a infrastructurii de apă şi canalizare.

Grupul de lucru al municipiului Bucureşti a propus încheierea Actului Adiţional nr. 11 la contractul de concesiune pentru aprobarea următoarelor: finalizarea Programului Bucur/lucrărilor suplimentare; finalizarea obligaţiilor suplimentare asumate de Apa Nova prin Actul Adiţional nr. 10, a căror valoare estimată a costurilor suportate şi viitoare este de 122,39 milioane de euro; un nou program investiţional obligatoriu prin care Apa Nova va finanţa şi realiza investiţii în sistem în valoare de 230,9 milioane de euro, pe o durată de 11 ani. Toate aceste lucrari sunt inca in faza incipienta, sau la maximum 40% din lucrari, fara a mai vorbi de depasirea cu mult a termenilor de finalizare. Practic, Firea arunca toate aceste lurari care trebuiau incheiate si Apa Nova nu s-a respectat termenii contractuali in prelungirea contractului, prin Anexa 11.

Noul program investiţional obligatoriu va cuprinde proiecte atât în zona centrală a oraşului (precum Tineretului - Văcăreşti, Centrul Istoric - Cartierul Evreiesc), cât şi în zonele aflate în plină dezvoltare urbană (Odăi - Bucureşti-Ploieşti - Siseşti, Lacul Morii, Giuleşti - Sârbi, Prelungirea Ghencea, zona Militari, etc.). Lucrările de reabilitare/extindere se vor realiza pe aproximativ 1.800 de străzi. Se vor realiza în total aproximativ 675 kilometri de reţea de apă şi canal. Este menţionată compensarea unor costuri suplimentare în valoare de aproximativ 14,6 milioane de euro, pe care le va suporta Apa Nova.

Conform Actului Adiţional nr. 11, pentru valoarea totală de 367,91 milioane de euro, reprezentând investiţii, costuri de operare, precum şi compensarea unor costuri suplimentare, concesionarul nu va solicita majorare de tarif. In referatul de aprobare a prelungirii Contractului de Concesiune se mentioneaza ca "tariful actual se mentine pe toata durata contractului cu anumite exceptii". Aceasta mentiune este "praf in ochi" si este bine de stiut ca toate cresterile de tarif de pana acum ale Apa Nova au fost facute pe baza acestor "exceptii", prevazute contractual, iar bucurestenii au platit din greu.

Este evident pentru oricine ca urgenta prelungirii Contractului de Concesiune este nejustificata dat fiind ca pana la expirarea duratei contractului incheiat cu Apa Nova (2025) mai sunt 5 ani. Potrivit prevederilor, o prelungire a acestuia ar fi trebuit discutata, negociata in ultimii doi ani de contract si dupa ce un evaluator independent ar fi procedat la evaluarea bunurilor publice si a sume ce ar fi trebuit platita pentru bunurile publice realizate de Apa Nova care nu au fost amortizate.

Ce nu se cunoaste este ca o treime din suma cu care se lauda Apa Nova ca a "bagat in sistem" reprezinta investitii obligatorii, incluse in tariful platit de bucuresteni si ca pentru mare parte din restul sumei, compania franceza a avut mai mult statutul unei banci pentru ca in fapt investitiile "realizate" au fost recuperate prin cresteri de tarif si platite in final tot de bucuresteni. Apa Nova este printre cele mai profitabile filiale ale grupului Veolia cu o marja a profitului care ajunge la 20% din cifra de afaceri. Aproape in toate tarile in care activeaza grupul Veolia autoritatile publice au renegociat contractele si au limitat marja profitului la maxim 10% din cifra de afaceri. La Bucuresti nu a existat o astfel de negociere!

Prin cresterea tarifului Apa Nova obtine incepand din anul 2012 peste 25 mil euro/an pentru operarea statiei de epurare de la Glina in timp ce costul real pentru operarea statiei nu este mai mare de 18 mil euro/an. Daca acesti bani nu sunt cheltuiti Apa Nova trebuie sa-i retuneze bucurestenilor prin scaderea tarifului. Ce face Apa Nova? Majoreaza toate chetuielile, achizitioneaza produse si servicii la preturi majorate etc. Apa Nova plateste in prezent peste 50 euro/tona pentru tratarea celor 100.000 t de namol (deseu) rezultat din epurarea apelor menajare in timp ce pretul platit de alte companii din tara nu depaseste 30 euro/tona. O cheltuiala in plus cu 2 mil. euro/an din banii bucurestenilor.

Ce constatam este ca fara ca cineva sa sesizeze contractual de concesiune incheiat cu Apa Nova a fost transformat dintr-un contract de rezultate (prin care obtinerea de rezultate si de crestere a calitatii serviciilor ar fi obligat la investitii) intr-un contract de investitii cu suma fixa in care obiectul investitiilor este preluat dintr-un document (Master Plan) realizat tot de Apa Nova. Iar lucrarile vor fi realizate de Acvatot, tot o companie Veolia.