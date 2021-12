Geneticiana Alexandra Henrion-Caude explică eșecul total al unui vaccin mARN facut pentru o varianta de virus iesita total din circulatie

Sunt luate in consideratie tot mai multe voci ele cercetatorilor care pana acum au fost marginalizati de mass-media cand spuneau ca vaccinurile ARN mesager nu o sa fie eficiente.

Eșecul total al unui vaccin care nu servește niciunui scop în ceea ce privește protecția sănătății publice este din ce in ce mai difuzat in spatiul public, acum nu mai sunt considerate "teorii ale conspiratiei" ceea ce spuneau epidemiologi de renume, specialisti laureati ai premiului Nobel. Mai multi realizatori de televiziune din lume, dar si din Romania, se intreaba unde e "eficienta" vaccinului, daca s-a ajuns la a treia doza, la a patra doza, daca vaccinarea e recomandata deja din 3 in 3 luni... Este o afacere mondiala, este o oportunitate penteu Marea Resetare, sau e o forma de a crea dependenta fata de serurile Big Pharma?, se intreaba o parte din moderatorii de emisiuni de televiziune, de par a se fi trezit la realitate.



"Eficacitatea" a scăzut la 34% împotriva Omicron, la patru luni de la prima "salvă" de vaccinare cu doza booster. La început, "experții" agreati de mass-media platita din conturile Big Pharma, se lăudau și preziceau cel puțin 1 an de imunitate puternică! Pentru că a treia doză va fi mai eficientă? Nu, pentru că Israelul a început deja să administreze a patra doză, scrie Reseau Intenational.



"Vaccinuri" cu ARNm care țintesc proteina spike care favorizează selecția variantelor rezistente vs. vaccinuri inactivate chinezesti (vechea tehnologie): toată lumea poate înțelege acum de ce Occidentul a ales prima soluție! Deja doi ani de pandemie permanentă, pe cand in China, tara cu aproape doua miliarde de locuitori, vaccinata masiv cu "vechiul" vaccin, incidenta cazurileor e minima si decesele sunt sub 10. Dovada ca prin tehnologia ARN mesager s-a vandut o minciuna. Si continua sa se vanda, se face lobby desantat pentru companiile Big Pharma, care cotizeaza la greu pentru campanii nationale, mituind sefi de state si de guverne, sefi ai UE si ai SUA, lideri ai OMS.



Mai jos, două scurte videoclipuri recente realizate de geneticianul A. Henrion-Claude și profesorul Perronne și in care acestia explica faptul cunoscut in mediul de cercetare, dar trecut sub tacere de "experti" pentru a nu strica afacerile Big Pharma: "Sa fie clar, acest vaccin ARN mesager, daca ar fi fost sa fie eficient, dar nu e, este facut pentru varianta originala a virusului, asa cum era de cand a iesit la Wuhan, bazat pe secventa pusa la dispozitie de cercetatorii chinezi, de atunci celebra proteina spike a suferit foarte multe mutatii, unele radicale, iar dozele trei, patru, cinci și asa mai departe sunt total inutile, nu folosesc la nimic pentru ca virusul are deja o alta forma de proteina S, cea cu care se leaga la celule, de aia 'evadeaza' si pacaleste vaccinul... Dar vedeti ca vaccinul facut pe vechea tehnologie, cel chinezesc, care e facut pentru ansambul virusului, pe ala nu-l 'ocoleste' si se dovedeste a fi eficient...", este concluzia celor doi experti.