Graficul "morților subite" pe terenurile de sport după introducerea vaccinarii s-a triplat!

Graficul atașat prezentei e crud în duritatea sa: ne arată negru pe alb o situație neîntâlnită până azi, anume moartea jucătorilor de fotbal pe teren. În timpul jocului; prăbușiți și morți! Chiar așa, câți au fost și câți sunt?

În primul și-n primul rând trebuie să definim termenii. Un fotbalist nu joacă țurca pe marginea șanțului. El aparține unui club, care e obligat să-i facă o groază de teste medicale. De altfel, fără un minim de teste medicale făcute, jucătorul nu poate activa. Așadar e o chestie serioasă, cu care n-ai cum să te joci. Vă amintiți vreun caz în care un fotbalist s-a prăbușit în timp ce juca pe teren? Eu îmi amintesc foarte bine cazul bietului Cătălin Hîldan. La doar 24 de ani s-a prăbușit în mod tragic pe terenul de fotbal și aia a fost. Un atac de cord și gata.

Moartea lui Hîldan a fost șocantă, fanii dinamoviști, împreună cu oficialii clubului, au hotărât ca numărul 11(numărul tricoului purtat de Hîldan) să nu mai fie dat de niciunui jucător de la Dinamo. Una dintre peluze i-a luat numele. De asemenea, știri despre moartea sa au apărut în numeroase ziare din afara țării, în condițiile în care pe atunci comunicațiile nu erau nici pe departe atât de rapide ca acum. Și nu doar atât: s-a declanșat un scandal imens în ceea ce privește controalele medicale ale fotbaliștilor și dotarea cu ambulanțe a stadioanelor. De-atunci au mai fost câteva decese. Probabil cel mai răsunător a fost cel al lui Patrick Ekeng, prezentat pe larg de BBC, Marca sau The Guardian.

Ce trebuie să înțelegeți din exemplele anterioare? De fapt nu e corect spus „să înțelegeți", ci doar să vă reamintiți. Să vă reamintiți că fenomenul morților subite în timpul meciurilor era unul deosebit de rar, atât de rar încât fiecare asemenea moarte era subiect de breaking news. Ceea ce s-a întâmplat însă în 2021 întrece orice înțelegere: au murit de patru ori mai mulți fotbaliști pe teren decât media de până acum. E vorba de peste 30 de fotbaliști profesioniști activi, declarați apți, adică fără probleme de sănătate. Există însă o statistică și mai înfiorătoare din lumea fotbalului care ne spune că în ultimele șase luni au murit peste 100 de profesioniști activi din domeniu, asta cuprinzând antrenori, arbitri s.a.m.d. A fost suficient să se extindă în acest fel perspectiva pentru ca cenzorii lumii de azi - precum Reuters - să califice automat știrea la categoria fake news pe motiv că respectivii n-ar fi fotbaliști activi. Zău? Stau totuși să mă gândesc, un arbitru dacă arbitrează trebuie să aibă o stare bună de sănătate. Un antrenor, la fel. Nu prea te duci mort-copt să urli la arbitru c-a fost sau n-a fost fault. Oricum am da-o, fenomenul e unul unic, absolut nemaivăzut până în prezent.

Copleșiți cu numărul morților subite, oficialii nu se mai pot ascunde în fața „fact check"-urilor de doi bani efectuate de propagandiștii regimului globalist. Indiferent cum am da-o, numărul morților subite în sport este de peste 5 ori mai mare decât media(unele surse ajung până la de 12 ori numărul morților!). Cifrele sunt cât se poate de clare.

Minciuna are însă picioare deosebit de scurte. Sunt două elemente care ne arată cât de ticăloși sunt indivizii aceștia. În primul rând, riscul este infinit mai mic de 1/200 deoarece aici ar fi vorba de sportivii care au contactat boala. Se știe că, într-o comunitate, indiferent cât de contagioasă ar fi o maladie, ea nu este luată de toți membrii comunității. Așadar, indiferent cum am da-o, n-am avea cum să ajungem la un raport de 1/200 în cazul tuturor sportivilor. Este însă o chestiune care ridică serioase semne de întrebare, anume anul 2020. Atunci, numeroși sportivi(în special cei din sporturile de echipă) au fost infectați cu COVID. E vorba de variantele anterioare care oricum erau mai violente decât actualul omicron. Ei bine, în 2020 au murit mult mai puțini sportivi decât media anuală. Asta în timp ce s-au infectat masiv. Doar țineți minte câte meciuri sau alte manifestări sportive au fost anulate pe motiv de COVID. Cu alte cuvinte, într-un an cu vârf de infectări am avut mai puțini morți, însă „studiile științifice" ale infractorilor din farma spun că rata ar fi de 1/200. Absolut fals! Se vede de la o poștă că datele au fost în așa fel aranjate încât să „le iasă la număr". Culmea e că fenomenul morților subite n-a apărut decât după campaniile de vaccinare. O bună parte a lui 2021 - adică începutul său - a avut o dinamică a morților subite similară anilor anteriori. Pe măsură însă ce s-a introdus vaccinarea obligatorie, numărul de cazuri a început să explodeze. Însă ei susțin că nu e nicio legătură.

Ceea ce vedem acum este, totuși, înfiorător. O mână de golani globali au exersat o crimă în masă, de proporții globale. În ciuda faptului că totul se vede cu ochiul liber, oamenii stau în continuare să argumenteze pe baza datelor furnizate de aceeași infractori. Oare când se vor lumina oamenii? O vor face ei înainte de a fi prea târziu, astfel încât infractorii să fie pedepsiți exemplar?

Dan Diaconu