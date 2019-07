Inregistrare cu Razvan Cuc, ministru Transporturilor. 500.000 de euro e spaga pentru functia de director la CFR Calatori

O inregistrare care a circulat mai multe zile pe Facebook a ajuns si la presa. Este vorba despre o discutie in biroul ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, in care apare si Iosif Szentes, cel care avea sa fie destituit ulterior din functie.

În aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Călători la acea vreme, a fost chemat de ministrul Răzvan Cuc la el în birou. Szentes îi spune lui Cuc faptul că se fac presiuni mari pentru îndepărtarea sa din funcție și că persoana care trebuia să-i ia locul, Valentin Dorobanțu, e un personaj controversat, implicat în mai multe scandaluri, cu probleme de integritate și un apropiat de Grupul Feroviar Român (GFR), controlat de Gruia Stoica. Răzvan Cuc îi răspunde că nu are ce face, pentru că decizia fusese deja luată, și poate doar să-i ofere alte funcții. Szentes îi mai spune ministrului că i s-a oferit șpagă 500.000 de euro să rezolve o licitație și dacă nu ia banii, o să se dea niște bani cuiva numai să se rezolve problema.

Peste câteva luni, când Răzvan Cuc nu mai era la Ministerul Transporturilor, Iosif Szentes chiar a fost schimbat prin ordin de ministru. După ce a revenit în Guvern, Răzvan Cuc a avut grijă să-l numească în funcția de director CFR Călători fix pe Valentin Dorobanţu, cel despre care se spune în înregistrare că face presiuni cu bani să ia funcția.

Explicațiile ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc:

"Mai era o a treia persoană în birou. El s-a cerut să vină la mine, pentru că Consiliul de Administrație voia să-l schimbe din funcție. Când am venit în minister, am găsit niște nereguli la CFR, după un control. I-am spus că ar fi bine să se concentreze pe reparația de vagoane, nu pe cumpărarea de tablete. Am spus că nu e vocea mea? Szentes nu a fost schimbat în mandatul meu, ci în timpul unui alt ministru, de către Consiliul de Administrație. O să-i fac o plângere penală domnului Szentes. Eu i-am spus că nu eu iau decizia, ci Consiliul de Administrație. Modul ăsta de a pune presiune... În mai multe certuri a făcut afirmații legate de aceste înregistrări, când voia să se întoarcă la CFR. E foarte bine că au apărut aceste înregistrări, ca să clarificăm lucrurile. L-am auzit când spune chiar el că vreau să fac multe lucruri și că sunt curat", a declarat Răzvan Cuc, pentru B1 TV.

Întrebat de ce nu s-a dus la DNA, de vreme ce a auzit chiar în biroul său despre șpăgi de 500.000 de euro, ministrul Cuc a răspuns: "De ce să mă duc la DNA a venit cineva să-mi dea ceva? De ce nu s-a dus domul Szentes?" Cuc a mai precizat că a treia persoană prezentă la discuții era un consilier de-ai săi.