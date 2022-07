Insiderul care a dezvăluit practicile Uber: "Eu am fost cel care vorbea cu guvernele. Ajungeam incredibil de ușor la cele mai înalte eșaloane!"

Lobbyistul Mark MacGann, a dezvăluit luni că el este cel care a pus la dispoziţia The Guardian documentele despre practicile ilegale de afaceri ale Uber.

Lobbyistul a lucrat pentru Uber în 2014-2016 în fruntea eforturilor de promovare a platformei în Europa, Africa şi Orientul Mijlociu, a dezvăluit luni, într-un interviu acordat The Guardian. El a spus că a decis să vorbească pentru că crede că Uber a încălcat legea în zeci de ţări şi a indus în eroare oamenii cu privire la beneficiile modelului de afaceri al companiei, potrivit The Guardian.

MacGann a fost lobbyistul-şef al companiei, întâlnindu-se cu înalţi membri ai guvernelor şi cu şefi de stat din peste 40 de ţări. "Oamenii aproape că se dădeau peste cap pentru a se întâlni cu Uber şi pentru a auzi ce aveam de oferit", a spus MacGann pentru Guardian, într-un interviu exclusiv. Aceasta a adăugat: "A fost extraordinar de uşor să obţinem acces la cele mai înalte eşaloane de putere şi de luare a deciziilor. A fost îmbătător".

Bărbatul în vârstă de 52 de ani recunoaşte că a făcut parte din echipa de top a Uber la acea vreme şi că nu este lipsit de vină pentru comportamentul pe care îl descrie. Într-un interviu exclusiv acordat The Guardian, el a spus că a fost parţial motivat de remuşcări. "Sunt parţial responsabil. Eu am fost cel care vorbea cu guvernele, eu am fost cel care a impulsionat asta cu mass-media, eu am fost cel care le-a spus oamenilor că ar trebui să schimbe regulile pentru că şoferii aveau să beneficieze şi oamenii aveau să aibă atât de multe oportunităţi economice", a spus MacGann.

În interviul său amplu, MacGann a detaliat călătoria personală care l-a determinat să scurgă datele, după ani de zile de la plecarea sa de la Uber. "Regret că fac parte dintr-un grup de oameni care au modificat faptele pentru a câştiga încrederea şoferilor, a consumatorilor şi a elitelor politice. Ar fi trebuit să dau dovadă de mai mult bun simţ şi să insist mai mult pentru a opri nebunia. Este de datoria mea să vorbesc [acum] şi să ajut guvernele şi parlamentarii să îndrepte unele greşeli fundamentale. Din punct de vedere moral, nu am avut de ales în această problemă."

După ce MacGann s-a identificat drept denunţător, Uber a spus: "Înţelegem că Mark are regrete personale pentru anii de loialitate constantă faţă de conducerea noastră anterioară, dar nu este în măsură să vorbească în mod credibil despre Uber astăzi".

Răspunzând investigaţiei mai ample, Uber a recunoscut eşecurile din trecut, dar a insistat că compania s-a transformat din 2017, sub conducerea noului său director general, Dara Khosrowshahi. "Nu am şi nu vom găsi scuze pentru comportamentul din trecut care nu este în mod clar în conformitate cu valorile noastre actuale", a spus un purtător de cuvânt.

Fişierele Uber constau în date confidenţiale ale companiei, la care MacGann a avut acces la Uber. Acestea includ prezentări ale companiei, note informative, rapoarte de securitate şi zeci de mii de e-mailuri şi discuţii de pe WhatsApp, iMessage şi chat, între cei mai înalţi angajaţi ai companiei la acea vreme. Printre aceştia se numără Travis Kalanick, co-fondatorul combativ al Uber şi directorul general de atunci, David Plouffe, un fost consilier de campanie al lui Barack Obama, care a devenit vicepreşedinte senior la Uber, şi Rachel Whetstone, un director de PR britanic care a ocupat şi roluri de conducere la Google, Facebook şi acum Netflix.

Când MacGann a părăsit Uber în 2016, Whetstone l-a descris drept "un lider minunat". Plouffe l-a numit "un profesionist talentat în politici publice" şi "un susţinător extraordinar al Uber".