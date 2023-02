Interviu exceptional cu David Icke: Care sunt structurile de putere care guvernează lumea

Falimentele, războiul din Ucraina, noile legi împotriva dezinformării și noua lege de împărțire a sarcinilor din Germania fac parte dintr-un întreg? În acest interviu, David Icke, cunoscut pentru că a făcut multe predicții despre politica mondială care s-au adeverit, leagă câteva puncte pentru noi și ne arată rezultatul evenimentelor mondiale actuale intr-un interviu exploziv realizat de klatv, unde poate fi urmarita si varianta video:

David Icke! Suntem foarte onorați să discutăm astăzi cu David Icke! David, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat acest interviu!

Icke: Este o plăcere, Daniel!

Daniel: Ei bine, cred că majoritatea telespectatorilor noștri te cunosc! Pentru cei care nu te cunosc, putem face o foarte scurtă biografie. Poate ar trebui să trecem direct la pagina de Wikipedia. Ce spune Wikipedia ?

Icke : Este destul de lungă, nu-i așa? Și o mare parte din ea este inexactă!

Daniel: Oh, absolut! Oricum aveam de gând să citesc prima propoziție.

Icke: Ei bine, atunci continuă!

Daniel: Scrie că David Vaughan Icke este un teoretician englez al conspirațiilor și un fost fotbalist și prezentator de radio sportiv. Doriți să adăugați ceva la această informație?

Icke : Ei bine, eu nu sunt un teoretician al conspirațiilor! Sunt un cercetător independent al conspirațiilor. Și ce este un adept al teoriei conspirației? Este cineva care se întreabă dacă autoritatea îți spune adevărul sau nu. Este la fel de simplu ca asta! Și, bineînțeles, termenul "teoretician al conspirației" provine de la CIA în ceea ce privește utilizarea sa pe scară largă în anii 1960, când încercau să discrediteze persoanele care nu credeau că un glonț folosit în asasinarea lui Kennedy s-a întors înapoi. Și astfel, acum este folosit și repetat ca o metaforă, care nu spune adevărul - propagandă, dezinformare. Și am să vă dau un exemplu personal în acest sens, pentru că pe 6 noiembrie trebuia să vorbesc la un miting pentru pace în Amsterdam. Și când s-a anunțat că voi vorbi acolo, s-a stârnit un mare scandal, bineînțeles, că nu ar trebui să mi se permită să mă duc pentru că sunt antisemit, negator al Holocaustului și așa mai departe. Iar acest lucru a creat cumva o furie în rândul claselor "drepte". Totul este absurd, dar...

Daniel: Pot să intervin? Ce legătură are semitismul sau antisemitismul cu un discurs anti-război? Sau doar scot la iveală ceva din trecutul dumneavoastră?

Icke : Oh, ei nu-l iau din trecutul meu. Pur și simplu îl scot. Pentru că, dacă cineva spune ceva ce nu vrei ca oamenii să audă și este rezonabil și justificat de fapt, atunci nu-l iei pentru ceea ce spune, ci inventezi ceea ce nu spune. Unde vreau să ajung în ceea ce privește teoria conspirației... în cele din urmă, cu 24 de ore, nu cu 48 de ore înainte de a vorbi - de fapt, eram deja pe coasta de est a Angliei, așteptând să trec prin tunelul de sub Canalul Mânecii spre Amsterdam -, guvernul olandez a anunțat că, din cauza faptului că sunt o amenințare pentru societate, voi fi interzis nu numai în Olanda, ci și în alte 25 de țări europene. Asta înseamnă și multe alte țări, pentru că Olanda face parte din ceea ce se numește grupul de țări Schengen, care au o politică comună de frontieră. Deci, atunci când ești interzis, ești interzis și de ei. Dar alte țări, inclusiv America, folosesc criteriile Schengen pentru - ei bine, o fac atunci când le convine - pentru a împiedica alte persoane să intre în țara lor și este la fel cu alte țări din lume. Așadar, în timp ce stau aici, mi se interzice accesul la marile căi ale lumii. Dar ceea ce vreau să spun în ceea ce privește teoria conspirației este că niște oameni minunați din Olanda, avocați, au considerat că ceea ce se întâmpla era inacceptabil și astfel au provocat guvernul în instanță și ceea ce s-a întâmplat - am fost la proces - nici măcar nu m-au lăsat să intru în Olanda pentru a mă prezenta în instanță, eram un pericol! Iar avocatul guvernului a renunțat la întreaga acuzație de antisemitism și de negare a Holocaustului și toate celelalte, pentru că nu a putut să o susțină. Așa că ceea ce au făcut a fost să spună că eram antiguvernamentală și că, fiind antiguvernamentală, adică spuneam că guvernul minte, ceea ce guvernul olandez, ca toate guvernele, dar mai ales guvernul olandez, face în multe feluri din reflex, că eram o amenințare la adresa democrației. Și apoi, iată care este problema, când judecătorul - bineînțeles că asta urma să se întâmple - a spus că guvernul a avut dreptate să mă interzică, deoarece era clar că eram un adept al teoriei conspirației. Și astfel, acum avem o situație în care, dacă provoci guvernul să spună adevărul, ești etichetat ca fiind un adept al teoriei conspirației, iar dacă ești adept al teoriei conspirației, poți fi interzis în 26 de țări europene. Deci aceasta este calea care este urmată și de aceea toată această teorie a conspirației este atât de importantă, deoarece devine esențială pentru a justifica reducerea la tăcere a disidenței. Așadar, chiar și la acest nivel, aceste prime rânduri de pe pagina Wikipedia nu au sens din punct de vedere al realității, dar, din nou, majoritatea lucrurilor de pe Wikipedia nu au sens.

Daniel: Da, cred că este timpul să îngropăm acest termen, dacă putem. Pentru că, vreau să spun, de ce mai avem cuvântul "conspirație" în engleză? Știi, dacă există conspirație, dacă oamenii conspiră, Doamne ferește să teoretizăm despre asta, nu?

Icke: Da, și majoritatea a ceea ce oamenii au descris ca fiind o teorie a conspirației, s-a dovedit a fi adevărat în timp.

Daniel: Exact!

Icke: Bineînțeles, au existat teorii ale conspirației, în care spuneți: "Ei bine, dacă ne uităm la dovezi, se pare că ar putea fi asta, asta e, nu-i așa?". Dar multe dintre ele sunt de fapt demonstrabile din probe și de-a lungul deceniilor - așa cum am spus - atât de mult încât a fost o teorie a conspirației care se dovedește a fi din ce în ce mai adevărată, și de aceea vor să o discrediteze, desigur, dacă nu ar fi fost adevărată, nu ar fi avut o problemă cu ea. Ceea ce îi deranjează este faptul că este adevărată. Ceea ce vedem, și asta este societatea în general, este modul în care este structurată: totul este inversat, totul este cu susul în jos. Și nu există un exemplu mai bun decât acela că termenii de propagandă și dezinformare sunt termeni jignitori pentru persoanele care produc dovezi credibile. Termeni folosiți de oameni care mint 24 de ore pe zi, probabil chiar și în somn. Așa că nu trebuie să ne facem griji cu privire la etichete și să ne supărăm din cauza etichetelor. Trebuie doar să continuăm să insistăm asupra a ceea ce spunem pentru că, știți, până la urmă, ceea ce îi face pe oameni să ia în considerare alte posibilități, mai mult decât orice altceva, este propria lor experiență. Iar de la începutul erei Covid, oamenii au experimentat eliminarea libertății într-un ritm din ce în ce mai rapid. Și asta este ceea ce îi îngrozește. Ceea ce am spus cu zeci de ani în urmă a fost că planul a fost - și acesta este motivul pentru care au introdus numeroasele modalități, numeroasele motive pentru a avea internet - pentru că au vrut să aibă în sfârșit o situație în care nimeni să nu vadă sau să audă vreodată ceva care nu a fost aprobat de guvern, mă refer la "1984" pur și simplu [1984 = Un roman distopic scris de George Orwell care descrie viața unui nonconformist într-un stat totalitar]. Și spre asta ne îndreptăm, adică avem o legislație în curs de adoptare în parlamentul britanic, numită "Online Safety Bill", care este menită să elimine și mai mult fundamentul libertății de exprimare, iar legi similare se aplică în toată lumea. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru - ne întoarcem la baza tuturor lucrurilor - este că autoritatea ne minte, ne minte la o scară care poate nu a mai fost văzută până acum. Și pentru că minte, nu tolerează să fie pusă la îndoială. Așadar, întreaga idee a cenzurii este de a opri această analiză.

Daniel: Da, nu înțeleg de ce acest lucru nu este mai evident pentru toată lumea. Teoretician al conspirației înseamnă acum când te duci la tribunal, când ai un proces în Olanda și se spune că ești acuzat de a fi antiguvernamental. Ce constituție din lumea occidentală, sau probabil chiar din lume, a scris că nu poți fi anti-guvernamental? Este revoltător!

Icke: Da, iar povestea, știți, este că am mers în instanță cu acest lucru și vom continua, dar am mers în instanță cu acest lucru fără să ne gândim că vom câștiga și știind că probabil nu vom câștiga, pentru că era evident, acesta este modul în care este configurat sistemul acum: este vorba de controalele și echilibrele autorității guvernamentale, sunt doar iluzii. Și astfel am știut că acest judecător districtual din Olanda nu va îndrăzni să meargă împotriva guvernului. Așa că a luat o decizie și o hotărâre ridicolă, conform căreia, pentru că eram un "teoretician al conspirației", era justificat să mi se interzică accesul în 26 de țări europene. Și a fost cu atât mai mult de acord cu oamenii inteligenți care consideră acest lucru ca fiind un scandal decât ar fi fost să meargă împotriva guvernului care îl angajează și pe care l-ar fi împins în jurul său pe propria-i răspundere. Așa merge treaba, tot sistemul este măsluit. Și nu spun că toți judecătorii sunt corupți, deși mulți dintre ei sunt, corupți nu neapărat în sensul de a lua bani, ci corupți în termeni de corupție morală, în sensul că ar lua decizii în funcție de ce e bine pentru ei și nu de ce e bine pentru justiție. Și asta, în opinia mea, este ceea ce s-a întâmplat în mod clar în acest caz. Este același lucru peste tot în lume, este același lucru pe care îl vedeți în America. Știți, am fost uimit când am auzit pentru prima dată expresia "judecătorul este democrat" [democrat = membru al Partidului Democrat din SUA], "judecătorul este republican" [republican = membru al Partidului Republican din SUA]. Ce înseamnă asta? Ce contează din ce partid fac parte politicienii și, oricum, de ce trebuie să știm asta? Care este relevanța? Dacă ești un judecător în adevăratul sens al cuvântului, iei decizii pe baza probelor, nu pe baza convingerilor tale politice și, odată ce ai un caz, așa cum se întâmplă atât de des în America, dacă este vorba de un judecător democrat, cunoaștem verdictul. Sau dacă există o diviziune democrat-republicană la Curtea Supremă, știți care va fi diviziunea. Ei bine, justiția a dispărut, s-a terminat, s-a terminat, este o iluzie. Și ceea ce am văzut, deceniu după deceniu, este că tot mai multe surse de informare, sursele de justiție sunt preluate de ceea ce eu numesc acest "cult mondial" [Cult = grup cu o ideologie exclusivistă, de obicei cu practici rituale, simbolism și devotament puternic față de o cauză, o agendă sau o ființă] care se află în cele din urmă în spatele evenimentelor mondiale și nu politicienii absenți azi, dispăruți mâine, despre care se presupune că noi credem că se află în spatele evenimentelor mondiale, ei sunt slugile; asta e tot ce sunt

Daniel: Da, cred că următorul lor pas va fi probabil, din moment ce chestia cu antisemitismul nu a funcționat, să atace guvernul. Sper să eșueze, dar cred că următorul lucru pe care îl vor face va fi vechea replică că, cu cât ne implicăm mai mult în acest război, cu atât mai mult acordăm ajutor și confort inamicului: Nu vor să ne exprimăm împotriva războiului.

Icke: Nu. Și povestea este că, de fapt, au adus legea antiteroristă în această ecuație. Și am să vă mai spun ceva - care chiar m-a surprins. Știți, am spus că, în cele din urmă, există o forță non-umană "în umbră". Spun asta de foarte mult timp. Și, pe măsură ce agenda lumii devine din ce în ce mai vădit antiumană, tot mai mulți oameni încep să spună: "Ei bine, stai, poate că nu e chiar atât de nebun!". Dar ceea ce m-a uimit a fost faptul că în decizia departamentului olandez de imigrație care a decis că nu ar trebui să fiu lăsat să intru, decizia inițială pe care am primit-o cu două zile înainte de eveniment, a inclus faptul că, deoarece am spus că "o forță non-umană se află în spatele evenimentelor umane" - acesta a fost un motiv în plus pentru a fi interzis, deoarece am dezumanizat nenorocitul de guvern. Și, așa cum am spus, de ce aș dezumaniza guvernul când ei înșiși o fac cu brio, fără niciun ajutor din partea mea, dezumanizând poporul! Să nu uităm că guvernul olandez, condus de Mark Rutte, primul ministru al Olandei, care, în calitate de aghiotant al Forumului Economic Mondial, încearcă să pună stăpânire pe pământurile a trei mii de fermieri olandezi din cauza - citez - politicii privind schimbările climatice. Și având în vedere că Olanda este al doilea cel mai mare exportator de alimente din lume din punct de vedere valoric, cum va funcționa acest lucru pentru omenire? Pentru că - această rețea, prin intermediul acestor politicieni, dezumanizează umanitatea și acum spune că îl vom interzice pe acest tip pentru că ne dezumanizează, o fac ei înșiși, nu au nevoie de mine.

Daniel: Așa este. Aș vrea să trecem la plandemie, dacă se poate, care se pare că nu s-a terminat încă. Încă continuă, încă face ravagii. Avem destule probe medico-legale pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii escrocheriei Covid? Care sunt unele dintre cele mai condamnabile piese pe care le avem, care sunt unele dintre lucrurile pe care le-am putea scoate la iveală și pe care ei nu le-ar putea infirma?

Icke: Ei bine, avem unele... avem deja unele în ceea ce privește vaccinul fals. Știți, sunt lucruri care îți deschid ochii atunci când cauți adevărul. Deci ești dispus să mergi acolo unde sunt dovezile, unde te conduc informațiile. Și asta este în esență ceea ce face ceea ce numim mass-media alternativă, caută adevărul, și nu sunt întotdeauna de acord cu ei - sunt de acord că l-au găsit - dar sunt de acord cu majoritatea lor. Dar este o realizare care dă de gândit atunci când ieși din această arenă și vorbești cu oameni care își obțin perspectiva doar prin intermediul mass-mediei de masă, cum un număr impresionant de oameni au murit după ce au fost injectați și au avut sănătatea distrusă, cât de puțini oameni își dau seama că așa stau lucrurile - din cauza controlului informației de masă - am vorbit cu oameni: ei spun: "Am fost injectat". - "Ei bine, știați despre asta, știați despre asta?" - "Nu! Nu am știut niciodată!" - Ce? Deci există această prăpastie masivă între oamenii care ies și se informează, care scanează rapoartele VAERS [VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System of the US-Government], sistemul "cartonașului galben", care este același lucru în Marea Britanie, și uitați-vă la toți tinerii care se prăbușesc după ce au fost injectați, un număr care nu a existat niciodată înainte. Acum vedeți excesul de decese din întreaga lume care au avut loc de la lansarea (vaccinurilor) în 2021, în special în 2021. Și totuși, un număr semnificativ de oameni nu sunt conștienți de acest lucru. Dacă aceste informații ar fi aduse în fața unei instanțe publice, raportate în mod corespunzător, atunci un număr gigantic de oameni din sistem ar fi în închisoare. Și, știți, în acest moment, când vorbiți despre un proces: există o prostie nesăbuită, o prostie oarbă în care oameni precum medicii și asistentele și politicienii și toate astea care ar trebui să știe mai bine, treaba lor este să fie informați, dar în schimb, la sfârșitul zilei și dacă sapi puțin mai adânc, ei cred doar o mână de funcționari publici și cred că ceea ce le spun oamenii este realitatea - că această injecție va opri transmiterea (virusului)... și așa mai departe. Există acest nivel de prostie în care crezi pur și simplu ceea ce ți se spune și faci fără să pui întrebări.

Daniel: Nu știu dacă aș numi-o prostie sau ignoranță deliberată. Dar rezultatul este același, nu-i așa?

Icke : Da, ei bine, prostia sau ignoranța deliberată, practic, dacă accepți ceea ce îți spune autoritatea fără să pui întrebări, alegi să fii ignorant. Este o alegere. Deci ești la acest nivel, dar acesta este "darul" de acum. Există o mulțime de dovezi care au ieșit la iveală - inclusiv experiența personală a oamenilor. Ei bine, a fost un sondaj recent în care, știți, un procent uriaș de americani cred că au cunoscut pe cineva a cărui sănătate a fost afectată de injecție sau care a fost ucis de injecție. A fost o experiență personală a ceea ce au văzut și a interacțiunilor lor de zi cu zi, iar ceea ce li se spune este complet diferit. La asta vreau să ajung. Dovezile există acum. Ei cunosc măcelul și decesele pe care acest lucru le-a provocat și totuși continuă să le spună oamenilor să se injecteze. Puteți vedea, prin scăderea dramatică a numărului de persoane care fac acest lucru, cum experiența personală și, probabil, examinarea altor dovezi în afara curentului principal încep să aibă din ce în ce mai mult un impact asupra acțiunilor lor, în loc să creadă guvernul fără să pună întrebări. Dar dacă știi și ei știu, ignoranța nu mai este o apărare. Dacă știi ce s-a întâmplat și încă insiști, asta nu este ignoranță, ci psihopatie. Și știți, unul dintre cele mai grele lucruri pe care le transmit în ultimii aproape 30, 33 de ani este cât de mult rău avem de-a face. Răul pentru mine, definiția mea a răului este absența iubirii. Și dacă te uiți la ceea ce se numește testul Hare, după numele celui care l-a dezvoltat, testul Hare pentru psihopatie, dacă ai suficiente trăsături din testul Hare, devii oficial un psihopat. Cele două trăsături principale sunt lipsa de empatie și lipsa de compasiune, acestea sunt manifestări ale lipsei de iubire și se manifestă în ceea ce noi numim rău. Iar dacă ai o lipsă de empatie, de acea capacitate de a te pune în sentimentele și experiența a ceea ce îi faci pe ceilalți să simtă și să experimenteze, nu te poți pune în locul lor și, prin urmare, să înțelegi impactul pe care îl ai asupra lor, atunci nu ai limite. Nu mai există limite. Pentru că nu ai consecințe emoționale, deci știi: empatia, pentru mine, oricum, este mecanismul de siguranță al comportamentului uman. Dacă ai o empatie care îți limitează acțiunile pentru că ai un rezultat emoțional în urma a ceea ce le faci oamenilor, aș vrea să le spun tuturor celor care încă mai spun că nu ar face niciodată așa ceva: imaginați-vă dacă nu ați avea această capacitate empatică de siguranță și nu ar exista consecințe emoționale pentru voi, indiferent de ceea ce ați face, adică nivelurile extreme de psihopatie, asta ar însemna că nu numai că nu ar face niciodată așa ceva, dar ar scăpa nepedepsiți. Asta se întâmplă cu acești oameni. Așadar, această dificultate pe care oamenii o au în a-și imagina amploarea răului cu care avem de-a face înseamnă că, atunci când îl arătați, auziți: Oh, nu, ei nu ar face niciodată așa ceva. Nimeni nu ar face așa ceva. Nu, nu ar face-o! Ei ar face-o. Ba da!

Daniel: Corect! Da. Nu putem intra în mințile lor psihotice.

Icke: Da.

Daniel: Apropo de empatie, îmi amintesc că atunci când eram copil, în America exista o emisiune radiofonică numită "CBS Mystery Theatre" și era o emisiune care era foarte bună, se numea "The Chinese Button". Ați auzit vreodată?

Icke: Nu, nu am auzit niciodată. Despre ce era vorba?

Daniel: A fost un pic... nu știu cum s-a întâmplat. În această poveste, un american sau un britanic apăsa un buton și devenea milionar. Dar un chinez ar fi murit undeva. Așa că era un test al empatiei tale. Cred că liderii noștri de astăzi apasă în mod constant "butonul chinezesc". Ei nu au empatie.

Icke: Există o completare interesantă la asta. Probabil că ați văzut când au făcut acel experiment pentru a vedea dacă oamenii ar face ceea ce li se spune să facă doar pentru că cineva cu autoritate le-a spus să facă asta.

Daniel: Da, experimentele Milgram.

Icke: Da. Știți, când apăsați acel buton și auziți pe cineva țipând. Cineva în halat alb le spune să o facă și ei o fac, înțelegeți?

Daniel: Folosesc șocuri electrice până la moarte, e o nebunie!

Icke: Da, dar este interesant că am ajuns la asta, pentru că dacă pui aceste două mentalități împreună, ai motivul pentru care câțiva oameni controlează lumea. Ai câțiva oameni - nu sunt atât de puțini pe cât crede lumea - am citit că numărul psihopaților din lume este de aproximativ 4%. Cred că trebuie să fie o glumă; trebuie să fie mult mai mulți. Dar, bineînțeles, este departe de a fi majoritatea. Așadar, aveți mentalitatea psihopată care nu are empatie și face doar ceea ce vrea să facă fără consecințe emoționale, și îi aveți pe cei care apasă "butonul chinezesc".

Daniel: Da.

Icke: - și apoi îi ai pe ceilalți, marea majoritate, sunt mai puțini acum decât au fost, dar tot sunt majoritatea, care vor face ceea ce le spune autoritatea, pur și simplu pentru că autoritatea le spune să facă acest lucru și dacă pui aceste două mentalități împreună, iată cum, de-a lungul istoriei omenirii, câțiva i-au controlat întotdeauna pe cei mulți.

Daniel: Da. David, ai menționat cum oamenii care caută informații și vor să afle lucruri au o mentalitate, iar ceilalți care nu vor să știe despre asta au alta, iar oameni ca tine și ca mine sunt surprinși de cât de multe lucruri nu știu oamenii. Dar apoi ai menționat sportivii care cad... și sunt mulți tipi din baruri care se uită la meciuri de fotbal și sunt sigur că știi despre Damar Hamlin, fundașul NFL care a căzut zilele trecute. Când oamenii văd asta - vreau să spun că este vorba (despre) zeci de milioane de oameni care urmăresc asta în direct, el este lovit, se ridică, își ajustează casca și cade pe spate, este ca și în cazul jucătorilor de fotbal, ca și în cazul jucătorilor de baschet. Sunteți familiarizați cu conceptul stop crime - conceptul orwellian stop crime în care vă antrenați mintea să nu aibă gânduri rele. Mă întreb dacă acest lucru se întâmplă în mintea oamenilor de pe stadion și de acasă. Când văd acest lucru, se gândesc: "Bine, se întâmplă ceva aici, dar știu ce nu ar trebui să gândesc - voi fi un nebun adept al teoriei conspirației dacă voi crede că există o legătură cu vaccinul"... Cred că oamenii se angajează cu adevărat în această pauză.

Icke: Da, și cred că aveți dreptate - și cred că există o altă motivație, care se datorează numărului incredibil de oameni care au luat vaccinul fals - nu este cu adevărat un vaccin, după criteriile anterioare. Așadar, este o altă modalitate de a scăpa de subiect - practic este o versiune de "schimbă subiectul - nu vreau să vorbesc despre asta, nu vreau să mă ocup de asta". Știți, ați ridicat o problemă importantă, pentru că, așa cum am spus mai devreme, este extraordinar să întâlnești oameni care, după atâta timp și după toate aceste dovezi, habar nu au că aceste certitudini există sau ce se întâmplă. Dar pentru că mass-media mainstream nu vorbește despre asta, pentru că mass-media mainstream este controlată de acest cult, la fel ca Silicon Valley. Dar sportivii profesioniști sunt călcâiul lui Ahile, pentru că deseori cad în direct în fața publicului și nu poți ascunde acest lucru, pentru că atunci când un jucător de fotbal sau un jucător de hochei sau un jucător de baschet cade și se prăbușește, este raportat, trebuie raportat. Ei vor ascunde de ce s-a întâmplat, dar vor raporta. Iar cifrele au crescut vertiginos de când a fost lansat vaccinul fals. Și acesta este un domeniu pe care nu au reușit să îl ascundă - pot ascunde cauza, dar nu și evenimentul propriu-zis - și a trezit o mulțime de oameni. Și, știți la ce s-ar putea gândi cei care nu știu nimic despre acest subiect? Este: S-ar putea ca doar sportivii profesioniști să sufere aceste consecințe? Nu, bineînțeles că nu! Oh, știți că avem acest vaccin și că el ucide și mutilează doar sportivii profesioniști. Nu, bineînțeles că nu. Dar acesta este doar un domeniu pe care nu-l pot ascunde. Deci, ce se mai întâmplă în rândul populației. Iar răspunsul este: "același lucru"! Dar, știi, înțeleg perfect asta, chiar înțeleg. Dar dacă ai avut două, trei, patru vaccinuri false și începi să vezi ce se întâmplă cu oamenii care le-au făcut, nu s-a întâmplat înainte în aceleași cantități, atunci bineînțeles că ocolești problema, așa că nu mai vorbești despre asta. Pentru că vorbim despre o altă problemă - diferența dintre ceea ce se face în mass-media alternativă și ceea ce se face în mass-media tradițională și autoritatea - este o problemă foarte, foarte importantă. Și am trecut de atâtea ori prin asta, că a le spune oamenilor ceea ce vor să audă este cel mai ușor lucru din lume. Cel mai ușor lucru din lume, pentru că ușa lor este deja deschisă. Ei vor să creadă că ceea ce le spui este adevărat. Vorbești cu vânzători profesioniști. Știți, ei sunt antrenați să culeagă din conversațiile cu potențialii lor clienți ce gândește clientul și cum vede el viața, pentru că apoi încep să fie de acord cu ei sau să spună lucruri de genul: "Oh, suntem ca voi, sunt de acord cu voi" - și așa se creează acea conexiune cu ei. Ajută doar la vânzarea produsului tău. Așa că a le spune oamenilor ceea ce vor să audă este cel mai ușor lucru din lume. Să le spui oamenilor ceea ce nu vor să audă este adevărata dificultate, pentru că ei și-au închis și blocat mințile. Nu vor să creadă că este adevărat, iar aceasta este provocarea. Așa că atunci când autoritatea vine și spune: "O, nu, ați auzit scuzele pe care le invocă pentru toți acești copii cu malformații cardiace? Doamne, absurditatea disperării lor este incredibilă.

Daniel: Este vorba de Commotio cordis. [Commotio Cordis = o tulburare rară a ritmului cardiac care apare ca urmare a unei lovituri în zona aflată direct deasupra inimii].

Icke: Da, dacă asculți, nu prea vrei să asculți, pentru că ai fost vaccinat, nu prea vrei să te confrunți cu posibilitățile, așa că vei crede prostiile, pentru că asta vrei să auzi. Și, știți, se întâmplă asta într-un mod interesant și în mass-media alternativă, în anumite zone, unde unii oameni au o idee despre ce este și vor să creadă că este adevărat. Și atunci când contestați faptul că s-ar putea să nu fie adevărat, știți, sunteți atacați și de oamenii din arena alternativă. Și știți, prin asta trec acum, și am experimentat deja asta. Pentru că nu am mușcat din hype-ul lui Trump și cu siguranță nu mușc din hype-ul lui Elon Musk. Și faptul este, desigur, că oamenii ar vrea să creadă că acest tip - acesta este Trump - stă acolo în față și spune toate lucrurile corecte și vrea să sfideze tirania și este minunat să crezi că acest tip Musk stă acolo, că este cu adevărat un intransigent al libertății de exprimare și că nu are o altă agendă în fundal. Dar dacă vrem să provocăm societatea mainstream, trebuie să provocăm totul și să vedem dacă rezistă la control. Și, din nou, pentru că nu vrei să crezi că nu este ceea ce pare a fi, ești respins. Dar, știi, dacă vrei să mergi cu adevărat pe termen lung și dacă ești cu adevărat în căutarea adevărului, oricare ar fi acesta, atunci faci ceea ce crezi că este necesar și corect și nu ceea ce crezi că îți va aduce o mulțime de prieteni. Acesta este ultimul lucru pe care va trebui să îl faci dacă vrei adevărul.

Daniel: Da, absolut. Aș dori să vorbim pe scurt despre Elon Musk puțin mai târziu. Vreau să terminăm cu chestiunea "Covid plandemy". Știți, când spuneți că oamenii au aceste motive pentru care nu vor să vadă ce se întâmplă - este oarecum amuzant, trebuie să sufere un pic de disonanță cognitivă pentru că, așa cum ați spus, cererea pentru rechemările, prima, a doua și încă o a treia rechemare este foarte scăzută. Și astfel, acțiunile lor vorbesc mai tare decât reticența lor de a vorbi despre asta. De parcă nu vor să vorbească despre asta pentru că nu vor să recunoască. Dar, prin acțiunile lor, vă arată, poate inconștient, - da, s-ar putea să aveți dreptate, voi fi atent.

Icke: Da, și acesta este un lucru bun, așa cum spuneam... dacă încerci să înțelegi de ce fac oamenii anumite lucruri, trebuie să te pui în locul lor. Și înțeleg perfect de ce oamenii injectați nu vor să știe ce se întâmplă cu alți oameni injectați. Înțeleg perfect asta. Da, ai perfectă dreptate. Chiar dacă poate că nu o cred deschis, poate că nu o cred nici măcar personal, nu o vor mai avea. Și astfel, știți, în multe feluri, în afară de cei pe care nu-i veți convinge niciodată că autoritatea îi minte, în afară de ei, am cam câștigat argumentul în ceea ce privește injectarea, în ceea ce privește acțiunea lor, dacă nu cumva adeziunea lor sinceră că au fost înșelați.

Daniel: Da, așa este. Cred că de acum încolo nu vor mai fi prea mulți jucători din NFL care să primească rechemări. Și o anecdotă interesantă din acel meci în care Damar Hamlin a căzut. Prima știre din presă a fost: "Ei bine, oficialii au considerat că este înțelept, prudent să oprească jocul". Niciodată nu au făcut asta în istoria fotbalului din NFL. Ați auzit de meciurile de fotbal american, întotdeauna există o ambulanță pe marginea drumului... pentru că există contuzii, tot felul de lucruri se întâmplă tot timpul. Și apoi meciul continuă. Și așa au spus că s-a întâmplat. Dar am citit ceva, bine, a fost în comentarii, așa că nu pot confirma, deci nu știu dacă este adevărat, dar am citit ceva care spunea: Jucătorii au refuzat să se întoarcă pe teren și să joace. Și asta are sens pentru mine. Pentru că jucătorul vedetă al lui Buffalo Bills, un tip pe nume Josh - nu-i știu numele de familie - el și un jucător vedetă au fost singurii care nu au primit injecția. Adică, fundașul este căpitanul echipei. Așa că mă întreb dacă nu cumva s-au adunat și au spus că nu ne mai întoarcem pe acest teren.

Icke: Da, ei bine, știți, toată chestiunea cu privire la injectarea și neinjectarea a fost o adevărată despărțire, dacă vreți, între oamenii care gândesc cu adevărat pentru ei înșiși și rămân la ceea ce cred - și cei care vor fi influențați fie prin faptul că nu pun la îndoială tot ceea ce le spune autoritatea, fie prin faptul că atât de mulți alții, atât de mulți alții, poate chiar majoritatea de fapt, au primit injecția pentru că nu au vrut să suporte consecințele neinjecției. Iar cei care au rămas convinși că nu, sunt foarte sceptic în legătură cu asta, nu am primit-o, ei sunt cei care beneficiază acum de pe urma faptului că nu au primit-o. Și a existat aproape un fel de răsturnare de situație, pentru că cei care nu au făcut-o, desigur, inclusiv eu, inclusiv dumneavoastră, sunt sigur, au fost atacați, pedepsiți, demonizați, acuzați că au ucis oameni și tot așa. Și unul dintre marile puncte de cotitură, cred că, oricum, cu siguranță în Europa, sunt sigur, care a pătruns și în America, a fost atunci când, în Parlamentul European, înainte de Crăciun, un membru olandez al Parlamentului European a întrebat-o pe șefa Pfizer despre testele lor pentru a vedea dacă vaccinul fals a oprit transmiterea, și s-a dovedit că aceasta a recunoscut că acele teste nu au fost făcute niciodată. Ei nu știau dacă a oprit transmiterea. Așadar, ceea ce făceau era să ne mintă și să impună acest lucru oamenilor, cu consecințe asupra locurilor de muncă etc. Și asta include, desigur, sportivi pe baza "va opri transmiterea sau veți pune în pericol alte persoane", când Pfizer nu făcuse niciodată niciun test pentru a vedea dacă acesta era cazul. Pentru că injecția nu are nimic de-a face cu sănătatea. Are de-a face cu agende mult mai profunde, agende mult mai sinistre, întunecate, demonice. Iar acest lucru a înfuriat o mulțime de oameni, cu siguranță în Europa. Când au crezut că însuși motivul pentru care au făcut injecția, - mi s-a spus că acesta era motivul, - nu numai că s-a dovedit a fi greșit, dar mulți dintre ei chiar l-au testat pentru a afla că nu era adevărat, chiar dacă ne-au spus că era adevărat. Și, știți, dacă oamenii se gândesc la asta, sunt două lucruri: ți-au spus să faci injecția și îți dau consecințele dacă nu o faci - pe baza a ceva ce știau că nu este adevărat. Și au văzut consecințele oamenilor care au fost injectați pe baza unui lucru care nu era adevărat, și totuși îți spun în continuare să o faci. Acum, gândiți-vă la asta și gândiți-vă cât de multă psihopatie - și cât de mult rău pur este nevoie pentru a face aceste două lucruri împreună, pentru că asta a făcut autoritatea. Și știți, închisorile nu există cu adevărat pentru a reține numărul de oameni care ar trebui să fie acolo pentru tot restul vieții lor, oameni precum Bill Gates care au mințit cu bună știință lumea pentru o agendă profund întunecată și sinistră. Iar acest om nu numai că ar trebui să fie în închisoare, dar ar trebui să fie forțat să se reîncarneze la nesfârșit pentru a-și ispăși sentința sângeroasă.

Daniel: În ce ar trebui să fie forțat să se reîncarneze?

Icke: Ei bine, așa cum a spus cineva odată la o emisiune de comedie, cunoscându-mi norocul în viață, dacă există reîncarnarea, mă voi reîntoarce ca mine însumi. Așa că eu cred că cea mai proastă reîncarnare posibilă pentru Bill Gates ar fi să se întoarcă iar și iar ca Bill Gates. Să te trezești în fiecare dimineață și să constați că ești tot Bill Gates, acesta trebuie să fie cu siguranță cel mai mare coșmar.

Daniel: Corect! Ei bine, ca să terminăm partea cu Covid, deci avem dovezile, avem dovezile medico-legale. Este foarte clar. Dacă ar fi adus în instanță, ar fi o victorie. Acum, nu ni se vor da cheile de la porțile de la Haga [Haga = Curtea Internațională de Justiție cu sediul la Haga, Olanda], Curtea Supremă nu va accepta aceste probe. Autoritățile nu vor să le audă. În ce fel de loc public, cum ar trebui să mergem dacă nu putem intra prin mijloace legale, adică ar trebui să mergem cu mijloace semilegale? Ar trebui să mergem la Uniunea Studenților din Oxford și să avem o dezbatere? Unde ați putea prezenta aceste dovezi publicului, nu doar pe Bitchute și pe Odysee, și nici măcar nu voi menționa YouTube, pentru că nu va fi acolo.

Icke: Nu, nu va fi acolo, nu. Dar ceea ce trebuie să facem, în primul rând, ...cenzura nu este o expresie a puterii. Este o expresie a vulnerabilității.

Daniel: Da!

Icke: Pentru că eu nu vreau să cenzurez pe nimeni. Sunt fericit ca ceea ce spun să fie dezbătut deschis și ca alți oameni să aibă o opinie diferită, pentru că eu cred că pot susține ceea ce spun. Cei care nu pot susține ceea ce spun, iar acest cult și toate expresiile sale globale știu că nu pot. Ei trebuie să cenzureze punctele de vedere, opiniile și dovezile alternative, pentru că știu că le-ar distruge pe ale lor. Deci, în primul rând, ei nu ajung la cenzură din forță, ci din slăbiciune. Iar faptul că ei ridică în mod constant nivelul cenzurii înseamnă că sunt din ce în ce mai îngrijorați de numărul de oameni care încep să se trezească la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Poate nu la imaginea de ansamblu, dar la anumite niveluri ale acesteia. Suficient pentru ca oamenii să intre în panică pe măsură ce își dau seama că forțele care controlează lumea nu sunt cele pe care le văd și pe care li se spune să le creadă. Dar în ceea ce privește politica acestei căi, totul este foarte bine scris. Vă voi da un exemplu din această țară, Marea Britanie. Avem un guvern conservator, echivalentul republicanilor voștri, care a supervizat dezastrul debaclei Covid. Acest lucru a dus la vaccinul fals. Partidele din opoziție, numite Partidul Laburist - echivalentul democraților voștri - au spus nu că politica Partidului Conservator era fascistă, ci că nu era suficient de fascistă. Astfel, atunci când acest guvern conservator, acum cu acest tip Rishi Sunak, un alt om de încredere al Forumului Economic Mondial, va fi înlăturat din funcție la un moment dat, va trebui să fie înlocuit de Partidul Laburist. Iar laburiștii vor face Marii Britanii ceea ce democrații fac Americii. Aceleași politici, aceleași lucruri. Așadar, în ceea ce privește alegerea politicii, nu există niciuna. Și totul se prăbușește atunci când îți dai seama că politica nu este acolo pentru a o schimba. Politica este acolo pentru a perpetua ceea ce ar trebui schimbat. Și astfel, dacă ne uităm la zilele în care regalitatea conducea totul, și există un motiv pentru care a fost așa, aveai un rege sau o regină care își impunea voința asupra populației prin intermediul slugilor din armată și așa mai departe. Și apoi, când omenirea a respins acest lucru, pentru că era într-adevăr prea ostentativ, evident, cei puțini care controlau masele...

Interlocutor: Da, oamenii știau pe cine să dea vina.

Icke: Ei vedeau că se aflau sub controlul unui monarh. Așa că, în cele din urmă, ați avut această mișcare de la monarhie la politică, ei bine, am avut-o întotdeauna în această țară într-un mod uimitor, și astfel acest cult care datează de foarte mult timp a trebuit să găsească, fără să se ascundă, o modalitate de a înlocui controlul monarhiei cu o formă de control care părea să dea puterea poporului, dar nu o făcea. Și astfel au creat această structură de partid politic. Și uite așa funcționează. În mod normal, există două partide politice care au o șansă de a forma un guvern, uneori trei, dar în mod normal două, în exemplul clasic american. Și sunt ierarhii, sunt piramide. Și când intri în piramidă, dacă progresezi în piramidă, atunci trebuie să fii aliniat cu ceea ce vrea ierarhia piramidei, partidul, să fii. Așadar, dacă mergi, să spunem că vrei să candidezi pentru Parlamentul britanic, te duci la partidul din circumscripția locală și trebuie să te vinzi lor. Și te vinzi repetând ceea ce partidul ierarhic vrea ca tu să crezi și să fii. Și apoi, pe măsură ce intri, dacă vrei să fii un rebel și să mergi împotriva liniei partidului, ei bine, este în regulă atâta timp cât supraviețuiești, dar nu vei ajunge la guvernare, nu vei ajunge în ierarhia partidului. Dacă vrei să intri în ierarhia de partid, atunci ceea ce trebuie să faci este să rămâi în linie cu ceea ce vrea ierarhia de partid să fii - iar ierarhia de partid este compusă din foarte puțini oameni. Și acest lucru se întâmplă atât cu partidul de guvernământ, cât și cu partidul de opoziție. Iar cheia pentru a înțelege politica este că, atunci când ajungi în vârful acestor două piramide în care aceste partide sunt aparent în opoziție, atunci următorul pas... te duce în umbră, ambele răspund în fața acelorași stăpâni. Și astfel, dacă ne uităm la exemplul american, îl avem pe acest tip numit Mitch McConnell? [Mitch McConnell = liderul minorității din Senatul SUA, membru al Partidului Republican]. Așa-zisul republican care este absolut aliniat cu politicile democrate, pentru că ierarhiile răspund aceluiași stăpân. În cadrul Partidului Republican din America, veți avea rebeli - dar rebeli în clasamentul din Capital Hill, dacă vreți, nu veți avea rebeli în vârful ierarhiei. Iar cei care nu sunt rebeli sunt cei care ajung de obicei în acele poziții de putere. Tocmai am avut încă unul cu McCarthy [Kevin McCarthy = actualul președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, membru al Partidului Republican] în Camera Reprezentanților, care, din nou, este într-adevăr un republican.

Daniel: ... oh, l-au forțat să facă tot felul de concesii.

Icke: Oh, este minunat că cineva sau câțiva oameni au avut curajul și luciditatea de a se gândi că avem o șansă de a face ceva din această situație și nu doar de a aproba linia partidului. Este o metaforă fantastică pentru întregul sistem și pentru populația generală în ceea ce privește ceea ce putem face și unde putem merge. Depinde cât de mult îți dorești acest lucru. Acum, știți, acei oameni care s-au ridicat și au spus că nu vom vota fără compromisuri pentru McCarthy pentru funcția de președinte al Camerei, știau că vor fi într-un fel demonizați - și au fost, de către idioți și știau că vor fi foarte nepopulari, dar au făcut-o oricum. Și asta este ceea ce trebuie să facem noi! Dacă nu o faceți, dacă renunțați și spuneți: "Nu sunt de acord cu asta, dar care sunt consecințele pentru mine dacă spun sau fac ceva în legătură cu asta?" ... atunci tot ce faceți este să le permiteți psihopaților să câștige, așa stau lucrurile. Așa că, dacă privești politica în felul în care am descris-o, este practic o formă de monarhie, dar este o formă ascunsă de monarhie. Unde nu este atât de evident este atunci când îți spun că ai puterea de a decide pentru cine să votezi la fiecare patru sau cinci ani sau mai știu eu ce. Dar, de fapt, votați pentru măști pe aceeași față. Pentru asta votați, cu onorabile excepții. Iar ceea ce vedem acum, și trebuie să recunosc că am fost uimit când am venit prima dată în America și când a apărut votul electronic, m-am gândit: "Poftim? vot electronic?!" De unde se știe exact? Și astfel, este foarte... Adică, nu ar trebui să pui la îndoială ultimele alegeri în care a fost ales Biden. Adică, care a fost cea mai evident părtinitoare alegere pe care am văzut-o vreodată? Și astfel, ceea ce fac ei acum este că trec la nivelul următor, în care nu doar manipulează pe cine vor la putere, ci și percepția publică. De fapt, ei sabotează alegerile. Astfel, oamenii care au fost în Arizona - oameni precum Kari Lake [Kari Lake = candidat republican la funcția de guvernator al Arizonei, SUA, în alegerile din 2022], de exemplu, și alții care au luptat pentru ceea ce credeau că este corect și au ripostat împotriva acestui cult - adică a agendei - au fost vizați nu doar de democrați, ci și de propriul lor partid, de oameni precum Mitch McConnell, în ceea ce privește finanțarea și așa mai departe. Pentru că este un stat cu un singur partid peste tot în lume, dar trebuie să credem că este un stat cu două partide, altfel ne-am da seama că este doar o altă tiranie care a înlocuit tirania monarhiei. Și astfel se pune întrebarea: dacă vrem să facem ceva în legătură cu ceea ce se întâmplă, în loc să ne uităm la politică, trebuie să ne uităm la calculator. Trebuie să vedem cum opt miliarde de oameni au direcția lumii lor și a vieții lor dictată literalmente, de o mână de oameni - spre deosebire de cele opt miliarde. Așa este posibil - de aceea a fost posibil de-a lungul istoriei omenirii. De ce este posibil? Datorită consimțământului a miliarde de oameni alături de câțiva. Și de-a lungul istoriei omenirii, cei puțini au controlat masele; pentru că masele au consimțit cu cei puțini și s-au supus celor puțini, au făcut ceea ce le-au spus cei puțini, sau pentru că nu au vrut să o facă, dar s-au temut de consecințele nerespectării lor, așa că au făcut-o oricum. Așa a funcționat totul. Conspirația s-ar prăbuși dacă oamenii ar înceta să nu mai pună la îndoială autoritatea și ar insista ca tot ceea ce le spune autoritatea să fie pus la îndoială și să fie justificat de dovezi... Dacă ar fi hotărâți și ar spune: "Când văd că nu este corect, nu o voi face", atunci s-ar alătura celui de-al treilea grup care a pus capăt tuturor tiraniilor din istorie, iar aceștia sunt adevărații opozanți care văd că sunt mințiți și care refuză să coopereze cu autoritatea care îi minte.

Daniel: Da, m-am gândit că putem trece la un nou subiect. Kla.TV este o organizație elvețiano-germană, iar majoritatea ascultătorilor noștri vor fi vorbitori de limbă germană și cred că vor fi foarte interesați de opinia dumneavoastră cu privire la un nou subiect care va fi abordat, vorbind despre problema restructurării datoriilor în Germania, o nouă lege în curs de pregătire numită "legea de împărțire a poverii". Aceasta intră în vigoare la 1 ianuarie 2024 și ideea este că deficitele pe care le-au acumulat sunt atât de mari... în timpul erei Covid... toate cheltuielile care au avut loc în timpul erei Covid - vor trebui să plătească factura și astfel, în această lege de restructurare a datoriilor, o vor impune direct oamenilor și va deveni o taxă masivă. Și vreau să spun că amenință să falimenteze tot felul de oameni. Cred că în Statele Unite procedează într-un mod ușor diferit, doar devalorizează banii pe care îi cheltuiesc la nesfârșit. Dar în Germania, se pare că va fi doar o taxă directă pe toate datoriile pe care le-au făcut. Iar echipa mea mi-a trimis o notă și mi-a spus: pe scurt, ne îndreptăm spre o deposedare totală asemănătoare cu Marea Resetare a lui Klaus Schwab "Nu veți deține nimic și veți fi fericiți". Aș dori să aud comentariul dumneavoastră pe această temă.

Icke: Ei bine, am o expresie pe care o folosesc de zeci de ani: Vedeți rezultatul și veți vedea calea. Dacă nu cunoști rezultatul scontat, evenimentele de zi cu zi, inclusiv lucruri ca acesta, par a fi aleatorii și fără legătură cu orice altceva - când, de fapt, nu sunt aleatorii și sunt conectate cu orice altceva. Să vedem deci rezultatul: De zeci de ani descriu structura societală care este planificată pentru noi dacă vom continua așa cum suntem și am numit-o "societatea jocului foametei". Obișnuiam să o numesc altfel, dar când au apărut filmele Hunger Games, ele au simbolizat atât de mult această societate încât i-au dat acest nume. Așadar, dacă vă uitați la structura societății Jocurile foamei, aveți oameni în ceea ce ei numesc Capitoliul, într-un lux absolut de înaltă tehnologie, iar restul societății nu numai că se afla în sărăcie și servitute, servind interesele câtorva, ci erau împărțiți în sectoare, iar diferitele sectoare nu aveau voie să interacționeze cu celelalte sectoare. Compartimentarea acestei populații. Cum se poate crea această situație? Ei bine, fie cei puțini se află într-o situație de dependență, fie masele se află într-o situație de dependență față de cei puțini, deci sunt controlate. Dependența înseamnă control. Atunci trebuie să distrugi mijloacele de trai și accesul la venituri independente ale oamenilor. Iar structura acestei societăți a Jocurilor Foamei, (poate o recunoașteți) arată astfel: în vârf se află cei mai puțin de 1% care controlează bogăția, resursele și accesul la resurse. Ei controlează accesul la hrană, controlează accesul la toate elementele de bază ale supraviețuirii umane. La baza acestei piramide de "jocuri ale foametei" se află, în esență, restul populației în servitute, dependentă pentru elementele de bază ale supraviețuirii de cei câțiva din vârf. Iar la mijloc, se așteaptă ca în cele din urmă să existe o amalgamare a poliției și a armatei într-un stat polițienesc-militar pentru a impune voința celor puțini asupra celor mulți și pentru a-i împiedica pe cei mulți să se revolte împotriva celor puțini. Să analizăm, așadar, istoria recentă pe această bază și ceea ce tocmai ați descris în Germania. Închiderile au fost făcute pentru a viza companiile mici și mijlocii, și chiar companiile mai mari care nu sunt deținute de cult. Marile companii deținute de sectă, cum ar fi Amazon și Facebook și toate celelalte, s-au descurcat foarte bine, bineînțeles, în timpul perioadei de izolare. Dar o mulțime de companii au ieșit din afaceri și multe altele de atunci. Așa că ați creat o situație de dependență, deoarece distrugeți micile afaceri și distrugeți accesul la locuri de muncă în micile afaceri. Creați dependență. Ceea ce faceți apoi este să urmați o farsă extraordinară numită schimbări climatice provocate de om. Și spuneți că veți înlocui combustibilii fosili cu așa-numita energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană și solară. Știți că nu puteți face asta.

Daniel: Nu uitați să includeți și mașinile electrice care funcționează... cu combustibili fosili.

Icke : Da, exact ! Vorbeam cu cineva zilele trecute, era vorba despre mașini electrice, și am întrebat: ce credeți că produce electricitatea pe care o puneți în mașina dumneavoastră? Dar este vorba de scara manipulării mentale pe care oamenii nu o asociază cu electricitatea - ei asociază electricitatea din casa lor cu combustibilii fosili, "trebuie să vă reduceți consumul de electricitate pentru a salva lumea de schimbările climatice". Dar nu vor face legătura cu electricitatea folosită de mașina lor. Vreau să spun că aceasta este scara manipulării mentale. La asta se rezumă totul: manipularea mentală stă la baza a tot ceea ce se întâmplă, umflați artificial costul energiei prin politicile dumneavoastră privind schimbările climatice. Apoi, așa cum a făcut Biden, închideți conductele și vizați combustibilii fosili, astfel încât, încă o dată, creșteți costul energiei prin afectarea ofertei.

Daniel: Scuzați-mă, nu numai că am închis conductele, dar le-am aruncat în aer.

Icke: Oh, da, ajung la asta, da, exact, ceea ce facem este să declanșăm un război în Ucraina, când Europa poate obține gaze naturale din Rusia prin intermediul unei conducte. Ei nu vor ca Europa să primească gaze naturale, ei vor să instaureze o societate a foametei, vor ca prețul energiei să fie disproporționat, să fie mai mare, pentru că atunci când crești prețul energiei, crești prețul la orice, pentru că totul are nevoie la un moment dat de energie pentru a fi produs și transportat. În același timp, folosiți izolarea pentru a demantela lanțul global de producție alimentară. Pentru că atunci când controlezi alimentele, controlezi oamenii. Când controlezi accesul la alimente, controlezi oamenii. Deci acum îl avem pe Bill Gates, iată-l din nou aici! ca cel mai mare proprietar de terenuri agricole din America și avem Forumul Economic Mondial controlat de Mark Rutte în Olanda, care vizează 3.000 de fermieri olandezi pentru a le distruge mijloacele de producție ca parte a celui de-al doilea mare exportator de alimente din lume. Așadar, totul este conectat și totul se referă la crearea dependenței. Și ceea ce vor să facă este să creeze o situație în care oamenii nu au capacitatea de a se întreține singuri, deoarece ei demontează sistematic această capacitate. Și apoi vor să se manifeste, se întâmplă deja. Și ei spun: Singura modalitate de a rezolva această problemă este să avem un venit garantat, în care vă vom da o anumită sumă de bani - va fi o nimica toată - în fiecare lună, pentru necesitățile vieții. Dar dacă vreți să contestați guvernul și vreți să aveți o viziune diferită asupra a ceea ce se întâmplă, ei bine, nu veți primi venitul garantat. Atunci cine ți-l va da? Pentru că v-am desființat capacitatea de a vă câștiga existența. Adăugați la asta faptul că inteligența artificială preia din ce în ce mai multe locuri de muncă făcute în mod normal de oameni. Și avem această situație în care oamenii nu-și vor mai putea câștiga existența și ce vor deveni? 100% dependenți de orice autoritate care va cere o conformare totală. Așadar, dacă nu vizați doar săracii și ceea ce în Marea Britanie numim clasele muncitoare, ci fiecare persoană din societate care nu are legătură cu secta voastră, care formează marea majoritate, majoritatea covârșitoare, nu va trebui doar să îi împiedicați să câștige un trai, pe cei care au acumulat deja bogăție, ci va trebui să scăpați de ei. Și astfel, ceea ce s-a întâmplat în Germania, ceea ce s-a întâmplat peste tot în lume și, din nou, odată ce oamenii înțeleg "Vedeți rezultatul și veți vedea calea" - toate aceste lucruri se leagă în mod evident. Motivul pentru care, dacă voiai bani înainte de Covid, de farsa Covid, pentru lucruri care meritau, era "Oh, nu, nu, ei bine, știți, ne-ar plăcea să o facem, dar nu sunt bani". Întotdeauna bani pentru războaie, desigur, dar nu, nu erau bani pentru asta, nu erau bani pentru cei fără adăpost, nu erau bani pentru asta, nu erau bani pentru asta, nu erau bani pentru aia. Dar odată ce farsa Covid a fost pusă în mișcare, banii nu au mai fost o problemă în răspunsul la Covid. Peste tot în lume, oamenii aruncau cu bani în ea. Sume incredibile de bani. Și de ce? Pentru că o altă modalitate de a distruge economia și accesul independent al oamenilor la un mijloc de trai este ca inflația să urce în spirală. Oricine are bani în bancă, a căror valoare scade tot timpul din cauza inflației, și oricine are un venit fix, cum ar fi un pensionar sau altceva, pățește același lucru. Striviți populația cu aceste mijloace. Deci ce fac acum - și avem un prim-ministru în Marea Britanie pe nume Rishi Sunak, care a fost cancelar al Trezoreriei, responsabil cu finanțele țării, și a împărțit toate aceste cecuri monstruoase în epoca Covid, la fel ca și alte țări. Iar acum este prim-ministrul care spune "oh, nu, vom avea dificultăți economice pentru oameni din cauza impactului a ceea ce am făcut eu". În realitate, el nu a spus asta, desigur, și peste tot este așa. Iar ceea ce ați descris în Germania este un exemplu clasic a ceea ce se întâmplă peste tot. Așadar, creezi problema și apoi propui soluția, care este de a devasta populația din punct de vedere economic pentru a-ți avansa agenda către societatea "jocului foametei". Așadar, toate aceste lucruri sunt legate între ele și ceea ce vor ei - și toți vorbesc despre asta, iar când toți vorbesc despre asta ca un cor peste tot în lume, acești așa-ziși lideri mondiali, știți că aceasta este agenda care este descrisă. Ei vor să scape de bani. Am scris o carte în 1992, intitulată "Rebeliunea roboților", în care spuneam că planul este de a scăpa de bani lichizi și de a găzdui doar o monedă electronică care să fie globală. Iar ceea ce încearcă să facă acum este să aibă această monedă digitală care să le permită să controleze totul. Nu mai aveți banii voștri, nu mai puteți avea o economie monetară, pentru că aceasta a dispărut, nu mai puteți folosi banii lichizi. Și, din nou, Covid este înșelătoria care încă mai continuă, dacă vă amintiți: aproape imediat, când a început păcăleala Covid, Tedros [Tedros Ghebreyesus = directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății] de la Organizația Mondială a Sănătății, care este doar un om de legătură pentru Gates, care este un om de legătură pentru Rockefeller, care sunt oameni de legătură pentru sectă - a spus că puteți prinde Covid prin...

Daniel: ... atingând banii.

Icke: Numerar, da. Bineînțeles că asta nu avea nimic de-a face cu sănătatea, era o înșelătorie pentru a scăpa de bani. Și știți, existau stații cu mici chioșcuri de cafea din lemn, unde le întindeai pur și simplu banii, ei chiar nu voiau nimic altceva decât bani. Și după aceea, foarte curând, spuneau că nu acceptă carduri decât pentru o cafea! Din cauza fricii de a nu lua Covidul din cauza banilor cash! Bineînțeles că era o prostie, era o minciună, totul este o minciună. Acum vor să scape de cash, de aceea e nebunia bancomatelor, de aceea se închid sucursalele bancare, pentru ca totul să fie online, totul să fie digital. Pentru că astfel vor avea controlul total asupra banilor tăi. Iar planul, care se întâmplă deja în locuri precum China, este ca, de exemplu, dacă comiteți vreo infracțiune, una dintre aceste camere vă poate identifica, acesta este planul de inteligență artificială, iar amenda va fi pur și simplu scoasă din contul dumneavoastră. Asta este ceea ce se pune la cale. În esență, îți pot șterge accesul la bani - dacă ești un disident al sistemului și îl sfidezi, îți pot închide pur și simplu contul. Și dacă oamenii spun... "Nu, asta e exagerat" - bună ziua! Justin Trudeau, camionagii, Canada. Știți ce s-a întâmplat. Și asta a fost doar o mostră a ceea ce va urma peste tot. Așadar, situația din Germania se potrivește perfect cu acest program pe care tocmai l-am descris, pentru că vizează capacitatea populației de a supraviețui și de a-și plăti facturile. Pentru că ideea este că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Nu ar trebui să fii capabil să îți trăiești viața și să îți plătești facturile, ci să depinzi complet de guvern pentru a supraviețui. Acesta este planul. Și dacă vom continua să urmărim acest lucru, atunci se va întâmpla, dar nu trebuie să se întâmple. Opt miliarde pot fi controlate de câțiva doar dacă toate cele opt miliarde sunt de acord. Asta e tot.

Daniel: Așa este, David, și de multe ori îți închei videoclipurile cu "Bine, hai să ne ridicăm și să facem ceva în privința asta!". Unul dintre blogurile mele preferate de pe Substack [Substack = o platformă de internet unde scriitorii pot publica direct către publicul lor. Nu a cenzurat încă vocile disidente] este un tip care își încheie fiecare postare cu "Nu vă conformați. Hai să vorbim despre soluții. Vreau să știu ce înseamnă asta de fapt în mintea ta, "Nu vă conformați"?

Icke: Ei bine, dacă ceva este în mod clar făcut pentru a te înrobi în vreun fel, atunci nu o faci. Știți, ei s-au impus în această țară în primăvara anului 2020 și au spus: "Trebuie să păstrați distanța socială, să ieșiți doar o oră pe zi și trebuie să purtați, pe măsură ce trece vara, trebuie să purtați un scutec pe față, un scutec de față peste tot pe unde mergeți în orice moment. Și nu poți călători. Eu nu am făcut nimic din toate astea. Nu am făcut nici o distanță socială. Dacă cineva voia să fugă de mine pe stradă, era alegerea lui. Dar nu mi-a fost frică de ei, așa că nu aveam de gând să fac asta. Ieșeam în oraș ori de câte ori voiam. Am călătorit, am mers la mitinguri uriașe în Londra și nu am purtat niciodată un scutec facial și nici nu voi purta vreodată, mai degrabă aș muri. Așa că imaginați-vă... - sunt aproximativ 60 de milioane de oameni în insulele britanice - imaginați-vă dacă măcar un sfert dintre ei ar fi făcut același lucru și ar fi refuzat să facă oricare dintre aceste lucruri, deoarece erau în mod evident absurde și erau în mod evident o înșelătorie, atunci aceste ordine nu ar fi fost executorii.

Daniel: Corect... nici măcar un sfert dintre oameni, am auzit că ar fi vorba de 13-20%.

Icke: Da. Acesta este un exemplu excelent. Când guvernul britanic a introdus pentru prima dată închiderea, o mână de oameni au ieșit să protesteze. Și pentru că au fost o mână, poliția a intervenit și i-a arestat. În august 2020 erau 35-40.000 de oameni în Trafalgar Square, eu însumi am vorbit acolo. Erau atât de mulți oameni încât nu au putut împiedica desfășurarea evenimentului. Apoi, la următorul eveniment au mai apărut încă 40 sau 45.000 de oameni. Iar în primăvara anului 2021, erau atât de mulți oameni la aceste demonstrații în toată Londra, mă refer la sute de mii, încât poliția, care tocmai sosise și îi arestase pe primii demonstranți, stătea pe marginea străzii și se uita la noi cum trecem. Pentru că erau atât de mulți oameni care spuneau "Noi nu ne conformăm", autoritățile nu puteau face nimic. Și asta este o metaforă pentru ceea ce vreau să spun. Și pentru a opri acest lucru, trebuie să divizeze și să conducă populația și să obțină diviziuni mari ale populației pentru a-i ataca, demoniza și condamna pe cei care încearcă să protejeze libertatea populației. De aceea, accentul a fost pus pe acești așa-numiți anti-vax, negaționiști ai Covidiei și așa mai departe, pentru că dacă ne adunăm în număr cât de mic - și aveți dreptate, suntem departe de a fi majoritatea, adică, dacă așteptăm majoritatea, sincer, am putea aștepta mult timp. Dar nu are nimic de-a face cu majoritatea, ci doar cu faptul că este nevoie de o mulțime de oameni în fiecare țară care să spună pur și simplu: "Nu, vom înceta să mai facem asta, nu vom fi de acord să fim înrobiți în acest fel". Dacă cineva iese de la Casa Albă sau de pe Downing Street și spune: "Am avut o discuție și asta se va întâmpla". Dacă suficient de mulți oameni spun: "Nu vom face asta", nu mai au nicio putere! Nu au nicio putere! Puterea pe care o au este puterea pe care populația le-o oferă sub forma A) consimțământului neîndoielnic și B) acceptului care nu vrea să consimtă, dar îi este prea frică să nu se conformeze. Aceste două mentalități sunt singurele care au permis vreodată celor puțini să îi controleze pe cei mulți, și aceasta este încă ecuația. Și dacă vrei... și asta spun încă oamenii, nu poți face nimic. Dar bineînțeles că putem face ceva! Opt miliarde de oameni nu pot fi controlați de o mână de oameni, este imposibil fără respectul celor opt miliarde. Răspunsul este în fața noastră, dar oamenii trebuie să se informeze pentru a-și da seama că sunt mințiți și să se alăture grupurilor de opozanți, adevărații opozanți, iar numărul lor este în continuă creștere, care spun "Nu, nu participăm la propria noastră înrobire". Și dacă oamenii ar face asta, și-ar da seama nu numai unde se află puterea, ci și că aceasta a fost acolo dintotdeauna. Vă voi da un exemplu rapid. Margaret Thatcher, prim-ministrul britanic, a fost văzută ca Doamna de Fier și invincibilă. Și apoi a venit cu ceva numit taxa de vot spre sfârșitul perioadei în care a fost prim-ministru, și a fost spre sfârșitul perioadei în care a fost prim-ministru din cauza a ceea ce s-a întâmplat, această invincibilă Doamnă de Fier, (care a crezut) "Am puterea". Și ceea ce a făcut taxa de votare a fost că nu a afectat doar clasa muncitoare, săracii, ci și clasa de mijloc, care este diferită de clasa voastră de mijloc. Clasa noastră de mijloc are ceva mai mulți bani decât clasa voastră de mijloc, înțelegeți ce vreau să spun. Este doar o descriere diferită. Dar ceea ce a făcut (această taxă) a fost să aducă împreună două grupuri care în mod normal nu s-ar fi unit. Așa că era ceva de genul "oh, afectează clasa muncitoare, eu sunt clasa de mijloc, nu mă afectează". "Oh, este clasa de mijloc, nu mă afectează, eu sunt clasa muncitoare", le-a afectat pe amândouă. Ca urmare, din câte îmi amintesc, un număr foarte, foarte mare de oameni au spus: "Nu o vom plăti. Și chiar am fost implicat în primul caz în instanță, care a avut loc în josul drumului, în care au încercat să îi urmărească pe cei care nu au vrut să plătească, și s-a terminat într-o mare încurcătură, este o poveste lungă, dar urmărirea lor penală a fost un fiasco total la prima audiere.

Daniel: S-a complicat.

Icke: A mers prost pentru guvern, nu au obținut nimic. Iată ce s-a întâmplat. Dar ceea ce vreau să spun este că refuzul acestor două grupuri, în mod normal divizate, dar acum unite, pe această temă a însemnat nu numai că taxa în cauză a fost eliminată, dar a afectat atât de mult imaginea "Doamnei de Fier" a lui Margaret Thatcher, încât aceasta a demisionat foarte repede după aceea. Iar acest lucru demonstrează că voi sunteți adevărata putere. Puterea Doamnei de Fier a fost dată de consimțământul oamenilor și de teama de a nu se conforma. Odată ce acest grup unit a spus "nu cooperăm", asta a fost tot. Și știți, când oamenii îmi spun "nu putem face nimic, ce putem face?". Iar eu le răspund doar: "Doamne, luați un calculator". Puneți opt miliarde, scoateți oamenii care știu foarte bine ce fac, scoateți gorilele guvernamentale care impun și administrează ceea ce câțiva vor să facă, scoateți poliția, scoateți forțele de ordine, scoateți armata, deduceți asta acum din cele opt miliarde. A rămas cea mai bună parte din cele opt miliarde. Așadar, răspunsul este acolo. Dar trebuie să aveți posibilitatea de a alege să faceți ca răspunsul să se întâmple prin simpla afirmație "Nu o fac". "Nu" este cel mai puternic cuvânt din orice limbă, atâta timp cât ne susținem punctul de vedere că "Nu, nimic nu îmi va fi impus și libertatea mea nu îmi va fi luată dacă nu mă conformez cu ceea ce îmi spuneți să fac".