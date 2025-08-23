Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe"

Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a descoperit probleme grave în sistem încă de la preluarea mandatului și că intenționează să sesizeze CSAT, considerând situația una de siguranță națională.

„Îmi este foarte greu să găsesc o veste bună în haosul pe care l-am găsit în acest sistem extrem de complicat, în care toată lumea dă vina pe toată lumea. Cum, în 10 ani de zile, România și-a scos din producția de energie de bandă 56% din capacități. Mai bine de 20% din energie o importăm la ore de consum de vârf, la prețuri de o mie de ori mai scumpe față de cele cu care exportăm noi", a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a explicat că România se confruntă cu o situație paradoxală: deși produce energie și chiar exportă, în anumite momente este obligată să importe la costuri mult mai mari. Această situație se reflectă direct în facturile plătite de populație și de companii.

„Am în intenție să mă duc cu toate aceste probleme sistemice care afectează buzunarul fiecărui român și soluțiile pe care le-am găsit în CSAT, pentru că e o problemă de siguranță națională în clipa în care ajungi ca în România să plătești cea mai scumpă energie electrică din Europa", a precizat ministrul Energiei.