Andi Moisescu, reacție surprinzătoare după plecarea lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent"
Postat la: 23.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La scurt timp după ce Dragoș Bucur și-a anunțat retragerea din juriul „Românii au talent", primul care a reacționat public a fost Andi Moisescu. Juratul emisiunii și-a exprimat aprecierea pentru colaborarea avută cu actorul și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.
Decizia lui Dragoș Bucur a fost făcută publică pe 20 august, printr-o postare pe Instagram. Actorul a confirmat atunci că nu va mai continua în show-ul de la Pro TV, precizând că își dorește o pauză de la televiziune. Anunțul a stârnit reacții imediate atât din partea fanilor, cât și a colegilor de platou. Andi Moisescu a fost primul jurat care și-a spus părerea și a marcat plecarea colegului său cu o declarație plină de respect:
„Îți mulțumesc și pe calea asta, @dragosbucuronline pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună. A fost o mare bucurie și o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce ai făcut în și pentru emisiunea asta!".
Nici fanii nu au rămas indiferenți, mulți dintre ei scriindu-i actorului mesaje de mulțumire și încurajare. „Era o bucurie să te vedem iar pentru participanți să îți asculte sfaturile pe care cu drag le-ai transmis! Mult succes în continuare! ", a comentat unul dintre urmăritori. În mesajul său, Dragoș Bucur a reamintit începutul experienței sale în juriul emisiunii:
„Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine."
Actorul a precizat că deocamdată își concentrează atenția asupra proiectelor personale și asupra filmului, dar promite să rămână aproape de public: „Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un proprietar de restaurant dezvăluie preparatul aparent „inofensiv" pe care nu ar trebui să îl comanzi niciodată. „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore"
O femeie care este prietena apropiata cu un proprietar de restaurant a dezvaluit ce preparate din meniu ar trebui evitat ...
-
LA MAMAIA, DACĂ E JOI E... VOUĂ!
În aceasta vara stațiunea de la malul marii a oferit celor care i-au " trecut pragul " o surpriza deosebita: incep ...
-
N-o sa crezi ce usor e sa mananci zece alimente care te ajută să reduci grăsimea corporală într-o lună
Un specialist a dezvaluit care sunt cele 10 alimente care ajuta la reducerea grasimii corporale intr-o luna. Potrivit lu ...
-
S-a gasit o explicatie ca pentru tâmpiți: Sindromul Dunning Kruger - De ce analfabeții sunt mândri, tupeiști și convinși că le știu pe toate
De ce cei care nu au lecturi, nu au educație, nu au autocontrol, ba chiar dau dovada de agresivitate și ignoranța crasa, ...
-
Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti. E prevăzut inclusiv cu o bară de striptease
Ron Hubbard este cel mai mare constructor de buncare subterane, oferind siguranta cumparatorilor bogati care se tem ca l ...
-
Un cimitir din Elvetia își deschide restaurant. Mortii si viii vor fi impreună intr-o experiență nemuritoare
Un restaurant promite sa uneasca memoria celor plecați cu forfota prezentului. La Berna, capitala Elveției, se va deschi ...
-
Vedetele de la Hollywood cu care Papa Leon al XIV-lea este rudă. Conexiuni incredibile dezvăluite de o anchetă
O ancheta coordonata de istoricul Henry Louis Gates Jr., gazda emisiunii „Find Your Roots" de pe PBS, in colaborar ...
-
Scandal la poarta lui Elon Musk: Mama unuia dintre numerosii copii ai miliardarului planetei acuză că e falită și va fi evacuată din casă
Ashley St. Clair, mama unuia dintre cei 14 copii ai lui Elon Musk, a declarat ca este falita și urmeaza sa fie evacuata ...
-
Ce meserie are Alexandrei Ceaușescu, unica nepoată a lui Nicolae Ceaușescu. Fiica lui Valentin are 26 de ani si e plină de bani
Alexandra Ceaușescu, fiica lui Valentin Ceaușescu, traiește o viața departe de atenția publica, in ciuda numelui pe care ...
-
O femeie a făcut senzație la fotografia din arest, după ce s-a răzbunat pe fostul iubit - povestea 'dulcii' răzbunări
O femeie din Kentucky a distrus mașina fostului ei iubit punand sare in rezervorul de benzina și umpland sistemul de aer ...
-
Nicușor Dan, surprins la o nuntă cu ștaif. Cu cine a ieșit pe ringul de dans președintele României
Vacanța lui Nicușor Dan a inceput cu participarea la diverse manifestații culturale, a continuat cu drumeții și activita ...
-
Unei femei agresate sexual în timpul unui zbor din Qatar către Londra i s-a refuzat despăgubirea deoarece avionul nu era înregistrat în Marea Britanie
O femeie care a fost agresata sexual in timp ce dormea intr-un avion cu destinația Londra contesta regulile guvernului b ...
-
Hong Kong va folosi câini-roboți pentru combaterea țânțarilor
Autoritațile din Hong Kong pregatesc o soluție inovatoare pentru a limita raspandirea virusului Chikungunya, transmis de ...
-
Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a prins partenerul cu amanta: De aici a pornit un mega scandal!
Scandal monstru in familia lautarilor de la Clejani! Cunoscuți pentru pasiunea cu care iși traiesc relațiile amoroase, r ...
-
Prima judecătoare transgender din istoria Marii Britanii dă țara în judecată la CEDO: Scandalul pleacă de la interdicții
Proces neobișnuit intentat de prima judecatoare transgender din Marea Britanie. Victoria McCloud a depus o plangere la C ...
-
Nu mai știe ce să facă s-o bage lumea-n seamă: Loredana Groza călare pe un taur mecanic
Loredana Groza incearca din nou sa atraga atenția printr-o apariție asa-zis "plina de senzualitate", de data aceasta la ...
-
Actriță exorcizată de un șaman la ordinul agentiei sale de impresariat pentru a scoate răul depresiei din ea
Zhao Lusi este o actrița chineza foarte cunoscuta care a declarat ca a fost supusa unei exorcizari organizate de agenția ...
-
Cum poți rămâne fără bani în cont după ce ai rezervat o vacanță pe Booking. Frauda îi lasă pe utilizatori și cu datele personale expuse
Tot mai mulți oameni care iși planifica vacanțele online se trezesc inșelați de o metoda ingenioasa de frauda online. Es ...
-
A omorât-o pentru bani? Priscilla Presley e acuzată că a deconectat aparatele care o țineau în viață pe fiica sa - Lisa Marie
Priscilla Presley, vaduva in varsta de 80 de ani a legendarului Elvis Presley, a reacționat ferm la un proces de 50 de m ...
-
Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România
Naomi Campbell a fost invita sa-și arata talentul de DJ intr-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au inghesuit ...
-
Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica
Caz absolut șocant in Portugalia. Un barbat in varsta de 59 de ani a murit asfixiat, dupa ce sotia sa obeza s-a impiedic ...
-
Tărâmul ascuns al lumii: Locurile unde natura sfidează logica
Exista colțuri ale Pamantului unde realitatea pare sa se rupa din tipare, unde legile fizicii par suspendate și unde fie ...
-
În 1970 turistii occidentali veneau la Mamaia pentru că era mai frumos decât la Mediterana
În anii '70, Mamaia nu era doar o stațiune romaneasca - era destinația de vis a intregii Europe de Est. Hotelurile ...
-
FOTO fabulos cu inelul de nunta de milioane de euro al Georginei Rodriguez pe care i l-a facut cadou Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita in casatorie. Așa cum era de așteptat inelul este unul cu totul special, avand un di ...
-
Primele semne ale demenței. Cât e de grav că nu-ți găsești cuvintele sau că uiți unde sunt cheile
Te aștepți ca primele semne ale demenței sa fie pierderea memoriei, insa nu este tot timpul așa. Uneori, demența nu are ...
-
Pisicile reduc riscul de infarct și AVC la oameni - Cum te poate ajuta pisica să trăiești mai mult. Știința îți va schimba modul în care privești animalele de companie
Dupa o zi lunga și stresanta, nimic nu este mai reconfortant decat sa te relaxezi pe canapea cu pisica torcand in poala. ...
-
O femeie vrea să facă un copil cu soțul mort într-un accident. Familia victimei se opune in fata judecatorilor
O femeie din Iași iși cere in instanța dreptul de a fi mama dupa ce apelase la fertilizare „in vitro". Cu o saptam ...
-
Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite bucătarul
Pentru prima data, Antena 1 obține o victorie in instanța impotriva unuia dintre foștii sai jurați de la „Chefi la ...
-
Tatăl brutal al lui Vladimir Putin i-a scos ochiul mamei sale cu o furcă „într-un acces de furie", potrivit unei noi biografii
O noua lucrare biografica despre Vladimir Putin scoate la iveala detalii tulburatoare din trecutul familial al președint ...
-
Cercetătorii au transformat iaurtul în hidrogel injectabil care ajută la repararea țesuturilor. Va fi cel mai bun cicatrizant inventat vreodata
Cercetatorii de la Universitatea Columbia au creat un hidrogel injectabil revoluționar, inspirat din... iaurt. Nu produs ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu