Un proprietar de restaurant dezvăluie preparatul aparent „inofensiv" pe care nu ar trebui să îl comanzi niciodată. „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore"
Postat la: 23.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O femeie care este prietenă apropiată cu un proprietar de restaurant a dezvăluit ce preparate din meniu ar trebui evitate cu orice preț, inclusiv unul care reprezintă un adevărat „teren de cultură pentru bacterii".
Julia, din Marea Britanie, a explicat care sunt preparatele pe care oamenii nu ar trebui să le comande atunci când ies la restaurant, avertizând că până și localurile „de lux" ar putea servi ingrediente care devin focare de bacterii.
Utilizatoarea de pe rețelele sociale, cunoscută sub numele @juliabesz.bloommoneying, a povestit pe TikTok că a stat de vorbă cu prietenul ei, proprietar de restaurant, care i-a oferit informații „din interior" despre ce să evite - chiar și în propriul lui local.
Primul avertisment a fost legat de preparatele de pe meniul cu „Specialități" care nu sunt asociate cu ingrediente de sezon.
Deși sunt prezentate drept opțiuni inofensive sau chiar interesante, Julia a spus că realitatea este alta: „Sună inofensiv, dar în domeniul restaurantelor asta înseamnă adesea «lucruri pe care trebuie să le vindem înainte să se strice». Sosul maschează vechimea, garnitura îți distrage atenția - și până termini farfuria, practic ai plătit scump pentru resturile de ieri."
În al doilea rând, ea i-a avertizat pe clienți să evite fructele de mare servite în restaurante care nu sunt situate pe coastă, atrăgând atenția că oamenii își „pun stomacul la bătaie" pentru pește adus de la distanțe mari.
Un alt avertisment s-a referit la gheața din băuturi, mai ales în barurile aglomerate. Deși pline de clienți însetați noaptea, aceste localuri sunt adesea atât de ocupate încât nu mai au timp să curețe corespunzător mașinile de gheață. „Practic bei dintr-un recipient plin de bacterii, doar că răcit cu gheață", a spus Julia. „Dintr-odată, cocktailul acela de vară nu mai pare deloc demn de Instagram."
În cele din urmă - și poate cel mai puțin surprinzător - este puiul. Atunci când nu este gătit cum trebuie, puiul este cunoscut ca sursă de toxiinfecții alimentare cu salmonella. Dar chiar și atunci când este preparat, puiul lăsat pe mesele de tip bufet sau în restaurantele „all you can eat" devine un teren ideal pentru bacterii, mai ales dacă este ținut sub lămpi de încălzire și în cantități mari. „Nu verifică fiecare tavă așa cum ar trebui", a spus prietenul ei. „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore."
În încheiere, Julia le-a oferit clienților un ultim sfat simplu: să se întrebe „cât de repede iese acest fel de mâncare din bucătărie spre clienți?". Dacă mâncarea rămâne prea mult timp în bucătărie înainte să ajungă la masă, cel mai bine e să îl eviți. „Îți vei salva o avere pe mese irosite... și, poate, o noapte petrecută la toaletă", a scris ea.
Clipul a strâns deja aproape 400.000 de vizualizări, iar comentariile au fost împărțite. Un utilizator a spus: „Niciodată să nu comanzi de pe tabla cu specialități - este doar mâncarea care urmează să se strice și ar trebui aruncată; o «îmbracă» și îi pun preț mai mare!" Un altul a adăugat: „Așa cum spunea Anthony Bourdain, nu comanda pește lunea - multe locuri nu primesc livrări în acea zi." Un alt comentator a scris: „Am lucrat la o companie de băuturi răcoritoare care întreținea și mașini de gheață la companii mari - eu nu comand niciodată gheață în vreo băutură, nicăieri."
Un alt utilizator, mai pasionat, a spus însă că există și alte motive pentru care restaurantele oferă „specialități". „Când eram bucătar, specialitățile erau preparate pe care bucătarii le făceau pentru că voiau o schimbare față de meniul plictisitor, sau ingrediente livrate din greșeală, sau rețete pe care bucătarii rugau șeful să le încerce înainte de a decide, sau feluri lăsate pe mâna bucătarilor juniori pentru a le testa abilitățile. Niciodată nu am lucrat undeva unde specialitățile erau doar mâncare veche care trebuia vândută."
Alți comentatori au fost de acord cu el: „Nu întotdeauna. Restaurantele bune, cele mereu pline, care au relații solide cu furnizorii, primesc adesea oferte avantajoase și le oferă clienților." Un altul a scris: „Exagerați. Probabil se aplică doar la 5% din cazuri - și da, am fost auditor de siguranță alimentară."
În trecut, Marcus Arcabascio, fondatorul site-ului Menu-Price, care colectează prețuri și meniuri ale restaurantelor din întreaga lume, a dezvăluit la rândul său ce nu ar trebui comandat atunci când mergi într-un local necunoscut.
Pe lista lui se aflau preparate populare precum macaroane cu brânză și puiul, recomandând clienților să caute mereu opțiuni mai proaspete. „Dacă vrei mac and cheese, mai bine îl faci acasă. La restaurant riști să primești toppinguri precum pesmet sau legume care s-ar putea să nu-ți placă."
