Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România

Într-una dintre secțiile de producție ale fabricii de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare, un conflict spontan între muncitorii români și cei nepalezi a degenerat într-o bătaie, potrivit martorilor oculari. Incidentul ar fi fost declanșat de refuzul unui muncitor nepalez de a-i oferi un recipient cu aracet unui coleg român.

Tensiunile dintre cele două grupuri nu sunt noi. Surse apropiate angajaților spun că acestea au la bază percepția că muncitorii asiatici acceptă salarii foarte mici, ceea ce ar limita capacitatea românilor de a negocia salarii mai mari. 'Martorii povestesc că scena a semănat cu o adevărată bătălie de la Termopile, tensiunea fiind extrem de ridicată. În imagini se poate vedea amploarea conflictului și felul în care taberele s-au înfruntat, însă rămâne de văzut cine a avut câștig de cauză', se arată într-o postare video de pe Facebook făcută de Mihaita Sana. Reacțiile nu au întârziat să apară.

'Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent.

Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia. În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie', a scris într-o postare jurnalistul Doru Șupeală.

În fabrica Aramis, ca și în alte unități de producție industrială din România, operațiunile sunt în mare parte manuale, cu asistență tehnologică redusă, iar salariile sunt, în general, la nivelul minim pe economie. Aramis Group, cel mai mare producător de mobilă din România care lucrează exclusiv pentru IKEA, are peste 6.000 de angajați și a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei și un profit net de peste 7 milioane de euro. În 2023, profitul record al companiei a fost de circa 15 milioane de euro.