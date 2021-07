Jaful lui Cîțu: Datoria guvernamentală a ajuns la 50% din PIB în doar jumătate de an. România se prăbușește complet de Crăciun!

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, la finele primelor cinci luni din 2021, la aproximativ 527,5 miliarde de lei, faţă de 526,7 miliarde de lei, după primele patru luni, conform datelor centralizate de Ministerul Finanţelor.

Raportat la PIB, datoria guvernamentală a ajuns la 50%. Datoria pe termen mediu şi lung se cifrează la 510,9 miliarde de lei iar cea pe termen scurt la 16,5 miliarde de lei. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 447,276 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 72,43 miliarde de lei. O sumă de 249,2 miliarde de lei este datorie guvernamentală în lei, 235,9 miliarde de lei reprezintă datorie guvernamentală în euro şi 40,8 miliarde de lei echivalent datorie în dolari americani. Exista experti financiari care sustin ca daca datoria publica va continua sa creasca in acest ritm, iar PIB va scadea, atunci pana la finele anului 2021, in perioada Craciunului, economia tarii ar putea intra in colaps!

Conform datelor MFP, datoria externă a administraţiei publice se cifrează la 266,1 miliarde de lei (25,1% din PIB), din care 261,5 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 4,6 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale. Datoria administraţiei publice centrale se ridica la 511,8 miliarde de lei, din care 495,3 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale este contractată în lei (237,5 miliarde de lei) şi euro (231,9 miliarde de lei, echivalent). Datoria administraţiei publice locale se cifra la 15,73 miliarde de lei, la finele lui mai 2021, din care 15,71 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Produsul Intern Brut al României a fost, în primele trei luni din 2021, mai mare cu 2,8%, comparativ cu trimestrul IV din 2020, iar față de același trimestru din anul 2020 a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută potrivit datelor Institutului National de Statistică. Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 284,971 miliarde de lei preturi curente, în creștere - în termeni reali - cu 2,8% față de trimestrul IV 2020 și la același nivel cu cel înregistrat în trimestrul I 2020. Experții Fondului Monetar International estimează, pentru 2021, o redresare economică puternică în România, cu un avans al Produsului Intern Brut real de 7 procente, precizând, însă, că riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbări negative neașteptate în evoluția pandemiei, se arată în concluziile publicate în urma misiunii de evaluare a economiei românești.