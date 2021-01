Lautari cercetati pentru inselaciune: Au inregistrat contracte de drepturi de autor si au cerut bani de la stat pentru ca nu au mai putut canta la nunti din cauza pandemiei

Mai multi lautari dar si fotografi si persoane care se ocupa cu aranjamente florale la petreceri sunt in antentia anchetatorilor. Politia face cercetari intr-un dosar de inselaciune dupa ce s-a descoperit zeci de contracte de drepturi de autor pe o firma din Dambovita, in baza carora s-au facut solicitari catre stat pentru indemnizatia de sprijin.

Nu mai putin de 44 de persoane au fost aduse la politie. La sediul IPJ Prahova s-au facut audieri pe banda rulanta. Cativa lautari au dat si interviu, apoi, la televiziuni. Unul dintre acesta, Laurentiu Staicu, cunsocut sub numele de scena Nae de Vis, a povestit pentru stirileprotv ca nici macar nu au primit banii respectivi.

"Laurentiu Staicu: A spus ca o sa ne dea o suma de 46 de milioane vechi. In schimbul a ce? In schimbul la pandemie, din cauza la pandemie ca s-a interupt cantarile.

Laurentiu Staicu: M-am dus acolo, ne-a luat o suma de bani.

Reporter: Ati si platit?

Laurentiu Staicu: Da, doua milioane jumate vechi.

Reporter: Doar ca sa ajungeti pe acea lista?

Laurentiu Staicu: Da.

Reporter: Cum vi se pare totul acuma?

Laurentiu Staicu: O inselatorie, si speriati degeaba, politia la ora 5 era la noi"

Ca mai apoi sa isi retraga declaratiile facute.

"Dumnezeu sa va binecuvinteze, cei ce au vazut stirile Pro TV. Eu nu am nicio legatura cu problema aceea! Dupa cum stiti, eu m-am Botezat nu mai cant in lume, Am dat doar un interviu, pentru ca am fost intrebat! S-a taiat din material si s-a inteles altceva!", a spus Nae de Vis pe pagina lui de Facebook.

Staicu Laurentiu pe Facebook

"S-a cerut o suma de bani dupa care o sa primeasca lunar fiecare dintre membrii astia lautari bani pe luna si nu s-a intamplat nimica n-a primit nimeni nimica. Adica ce stiu eu, 32 de persoane din satul meu numai lautari", spune un alt suspect.

Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in judetele Prahova si Dambovita, intr-un dosar de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals, 43 de persoane fiind acuzate ca au incheiat contracte fictive de drepturi de autor cu o societate comerciala in baza carora au solicitat acordarea indemnizatiei de sprijin pentru intreruperea activitatii ca urmare a restrictiilor dispuse pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19.

Conform unor surse judicare, Firma implicata este din judetul Dambovita si are ca obiect de activitate organizarea de evenimente, comercializarea de flori si realizarea de sedinte foto. Administrator este o femeie.

"In fapt, persoanele banuite ar fi depus electronic documente prin care atestau in mod fictiv obtinerea unor venituri bazate pe cesionarea drepturilor de autor cu privire la activitati de interpretare artistica, in cadrul unor evenimente contractate de societatea implicata. Fiecare solicitant ar fi intocmit si o declaratie pe propria raspundere cu privire la veridicitatea datelor referitoare la obtinerea de venituri din drepturi de autor si drepturi conexe si imposibilitatea de a-si desfasura activitatea pe durata starii de alerta", precizeaza politistii.

Ca urmare a interventiei organelor de cercetare penala a fost impiedicata cauzarea unui prejudiciu de aproximativ 220.000 de lei, in dauna Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Prahova.