Liberalii au pus la CFR Marfa coada de topor a lui Razvan Cuc

Cu cateva zile in urma a sosit anuntul ca directorul general al CFR Marfa si-a dat demisia. O demisie despre care se spune ca a fost o solutie "eleganta", de fapt Marinica Voicu ar fi fost presat sa-si dea demisia, iar "motivele personale" ar fi avut de a face cu niste nereguli mari care ar fi putut intra sub incidenta organelor de ancheta.

Uimitor a fost nu atat faptul ca Voicu a fost impins spre demisie, ci faptul ca Traian Preoteasa a fost desemnat sa-l înlocuiasca pe fostul director general, care a demisionat pe 18 noiembrie "din motive personale". Voicu a deţinut această poziţie din data de 6 septembrie 2017.

Agentiile de stiri au retinut doar faptul ca Traian Preoteasa, de profesie inginer, are o experienţă profesională de aproape 30 de ani în domeniu, a ocupat până în prezent funcţia de director general adjunct Tehnic la CFR SA. De asemenea, s-a mai adaugat in stirile mass-media "de-a lungul carierei a ocupat pe rând diverse poziţii, de la inginer stagiar în cadrul Reviziei de Vagoane Craiova (1990-1994), la director general al CNCF CFR SA (în perioada 2005-2006), director general adjunct la SNTFC CFR Călători (2005) sau consilier pe probleme feroviare al Ministrului Transporturilor (în perioada 2017-2018)."

In realitate, Traian Preoteasa s-a remarcat in ultima vreme ca fiind "coada de topor" a fostului ministru PSD Razvan Cuc, iar Ziuanews a mentionat intr-un articol recent o situatie incredibila, pe care o reluam in cele ce urmeaza.

Razvan Cuc, la acea vreme ministru al Transporturilor, a pus la cale o "mânărie", total ilegala, chiar de natura penala. Manevra urma sa-i aduca beneficii uriase, pe ultima suta de metri. Acesta intentiona sa puna un sef de la CFR sa semneze atribuirea licitatiei pentru lotul unu și doi al caii ferate de pe ruta Brașov-Sighișoara catre firma Alstom. Ilegalitatea era de doua feluri, cel putin, o data pentru ca guvernul PSD, demis de parlament, nu mai putea, prin ministrii saii, secretari de stat, sau alt fel de sefi executivi numiti guvernamental sa mai ia astfel de hotarari; iar a doua oara pentru ca licitatia respectiva era blocata, intrucat firma Strabag a făcut constestație, care trebuie sa fie judecata de instanta.

Cuc fireste ca nu voia sa mai aștepte sentința și dorea ca acest contract sa fie semnat cat mai rapid, in interes propriu, manevra care ar trebui si azi cercetata indeaproape de DNA, devenind o fapta flagranta de coruptie. Si iata de ce. Cuc i-a dat dispozitie directorului general al CFR, Constantin Axinia, imediat dupa ce guvernul Dancila a picat in Parlament, prin motiune de cenzura, ca sa semneze contractul de atribuire. Pe Axinia l-au trecut toate transpiratiile si chiar palpitatiile cand a auzit, stiind ca este ilegal si ca-l paste puscaria si a invocat o criza cardiaca majora si s-a dus la spital.

Cuc, insa, a insistat, insa: l-a pus pe Traian Preoteasa sa semneze, ca adjunct al lui Axinia. Numai ca Preoteasa a avut deja treaba cu DNA in alte dosare ale CFR si l-au apucat si pe el "caldurile" ca sa nu mai ajunga la "răcoare"! S-a dat disparut... dar nu inainte de a-i fi promis ministrului ca situatia se rezolva prin numirea lui Marius Chiper, un alt executant, om "de incredere", care sa semneze el contractul. Chiar daca pare ca a refuzat "oferta" lui Cuc, Preoteasa a fost pana aproape de ultima "suflare" a lui Cuc in minister, omul acestuia, interfata sa de la CFR.

De asemenea, nu trebuie uitat faptul ca Traian Preoteasa, pe cand era director general adjunct al CFR pe partea tehnică a declarat că a solicitat „personal" insolvența companiei CFR Marfă. Acest "personal" trebuie citit ca "la cererea si din interesele lui Razvan Cuc". Insolvența operatorului de transport feroviar ar fi fost o veste proastă pentru CFR SA care nu ar mai fi putut să recupereze nimic din creanța de un miliard de lei avută asupra CFR Marfă. Aceasta deoarece gestionarul infrastructurii s-ar afla pe o poziție inferioară într-un eventual tabel al creditorilor unde pe primele poziții ar figura statul și bancherii. Deci, manevra propusa de Preoteasa ar fi dus direct la desfiintarea CFR Marfa in favoarea competitorilor de pe piata privata. Iar Preoteasa este pus acum, practic, "lup paznic la oi"!

În 2011 Traian Preoteasa a făcut parte dintr-un lot de angajați ai CFR și CNADNR (compania de drumuri și autostrăzi) trimiși în judecată în dosarul gripei aviare, însă a fost achitat în fața ultimei instanțe care a judecat cazul.