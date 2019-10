Cuc e pe cale sa ajunga de la minister la puscarie. El forteaza semnarea ilegala a atribuirii licitatiei CFR Brasov-Sighisoara catre firma de casa Alstom

Razvan Cuc, inca ministru al Transporturilor, stie ca zilele in fruntea institutiei ii sunt numarate, noul guvern al PNL urmand sa fie rapid pus pe pozitii. Drept pentru care, Cuc vrea sa faca o noua "mânărie", total ilegala, chiar de natura penala.

Manevra ar urma sa-i aduca beneficii uriase, pe ultima suta de metri. Luni, el vrea sa puna un sef de la CFR sa semneze atribuirea licitatiei pentru lotul unu și doi al caii ferate de pe ruta Brașov-Sighișoara catre firma Alstom. Ilegalitatea e de doua feluri, cel putin, o data pentru ca guvernul actual, demis de parlament, nu mai poate, prin ministrii saii, secretari de stat, sau alt fel de sefi executivi numiti guvernamental sa mai ia astfel de hotarari; iar a doua oara pentru ca licitatia respectiva este blocata, intrucat firma Strabag a făcut constestație, care trebuie sa fie judecata de instanta.

Cuc fireste ca nu vrea sa mai aștepte sentința și vrea ca acest contract sa fie semnat cat mai rapid, in interes propriu, manevra care ar trebui cercetata indeaproape de DNA, devenind o fapta flagranta de coruptie. Si iata de ce. Cuc i-a dat dispozitie directorului general al CFR, Constantin Axinia, imediat dupa ce guvernul Dancila a picat in Parlament, prin motiune de cenzura, ca sa semneze contractul de atribuire. Pe Axinia l-au trecut toate transpiratiile si chiar palpitatiile cand a auzit, stiind ca este ilegal si ca-l paste puscaria si a invocat o criza cardiaca majora si s-a dus la spital.

Cuc, insa, a insistat: l-a pus pe Traian Preoteasa sa semneze, ca adjunct al lui Axinia. Numai ca Preoteasa a avut deja treaba cu DNA in alte dosare ale CFR si l-au apucat si pe el caldurile ca sa nu mai ajunga la "răcoare"! A refuzat, s-a dat disparut... Asa ca ministrul Razvan Cuc a luat decizia ca luni la prima ora sa se convoace o CA la CFR, in care sedinta sa fie numit in locul lui Preoteasa celebrul Marius Chiper. Cand zicem celebru e de la faptul ca presa de investigatii l-a avut client in serial. Chiper, la intelegere cu Cuc ar urma sa semneze el in locul lui Axinia contractul pentru Alstom. E de-a dreptul penala fapta, iar Cuc risca sa ajunda de la minister direct la puscarie!