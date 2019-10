Lumea Politică: Radu Herjeu are conturi mai mari ca veniturile

Cel mai vocal membru al CNA, Radu Herjeu, are explicații de dat. LumeaPolitica.ro a calculat peste 230.000 de lei care au apărut în conturile sale din neant.

Fostul prezentator de știri de la România TV a devenit în 2015 membru al Consiliului Național al Audiovizualului. A fost propulsat în această funcție de grupurile PSD din Senat și Camera Deputaților. Conform CV-ului oficial, Herjeu s-a trezit membru CNA după o perioadă în care fusese șomer. El a ajuns în Consiliu în februarie 2015 și ultima dată lucrase la RTV ca prezentator de știri în aprilie 2014.

Radu Herjeu și veniturile din salariu

În prima declarație de avere de la CNA, Radu Herjeu spunea că în ultimul an încasase de la RTV puțin peste 33.000 de lei. Actul a fost depus pe 6 martie 2015 noul loc de muncă.

În iunie 2016, Radu Herjeu declara că a încasat de la CNA suma de 50.000 de lei și de la o subsidiară a Primăriei Municipiului București suma de 1000 de lei. Declarația de avere depusă de Herjeu în 2017 consemnează că salariul de la CNA a fost de 62.000 de lei, iar banii de la primăria lui Firea au fost tot 1000 de lei.

Justițiarul Radu Herjeu și sumele din conturi

La intrarea în CNA, în 2015, Radu Herjeu avea în conturi la diferite bănci suma de 350.381 lei. Suma este de zece ori mai mare ca salariul pe care declarase că-l încasase de la RTV. Cu toate acestea în lipsa unor documente oficiale nu putem să facem speculații.

Suma declarată la intrarea în CNA se afla depusă în două conturi curente, două depozite și un fond de investiții. Unul dintre depozite fusese deschis în 2014, iar celălalt în 2015 împreună cu depunerea la fondul de investiții.

În 2016, Radu Herjeu declara că are în conturi suma de 426.211 lei. Structura conturilor era aceiași. Diferența dintre suma declarată în 2015 și 2016 este de 75.830 lei. În același an, Herjeu a câștigat 51.000 de lei. Practic, dacă nu a mâncat, nu a plătit utilități și nu a făcut nicio cheltuială tot nu poate să justifice 22.830 lei.

Are de justificat 100.000 de lei numai în 2017

Sarabanda veniturilor invizibile ale membrului CNA a continuat și în 2017. În acel an, Radu Herjeu a declarat că are 589.115 lei în conturi. Structura acestora s-a schimbat. Au fost închise depozitele din 2015 și făcute alte două în 2016. Încă un depozit a fost făcut în 2017. Diferența dintre sumele declarate în 2017 față de 2016 este de 162.904 lei. În același an, Herjeu a încasat 63.000 de lei de la CNA și de la instituția din subordinea PMB.

Din nou, dacă nu a avut NICIO cheltuială, Herjeu trebuie să justifice aproape 100.000 de lei. Ne-am uitat atent la alte venituri din care ar fi putut să acopere sumele de bani. Radu Herjeu nu are chirii, investiții, nu are pensie și nici nu a câștigat la jocuri de noroc. Conform actelor, el nu a vândut vreo mașină sau vreo casă în această perioadă.

Practic în conturile lui Herjeu s-au scurs în 2016 și 2017 peste 230.000 de lei. În aceiași perioadă, membrul CNA a încasat 114.000 lei.

Cazuri celebre de „incompatibili"

