Marele Reset bio-tehnologic: Gates & Co văd sistemele umane ca fiind hardware care trebuie curățat de "virus" malware!

În urmă cu cincisprezece ani, un om care a condus grupul de lucru pentru bioterorism de la Casa Albă al lui G.W. Bush și a fost consilier special al președintelui a fost propulsat în mod neașteptat în poziția de "părinte" al planificării pandemiei după ce Bush a venit la experții săi în bioterorism pentru a cere un plan uriaș pentru a face față unei calamități imaginare.

"Avem nevoie de un plan pentru întreaga societate. Ce aveți de gând să faceți cu frontierele străine? Cum rămâne cu călătoriile? Cum rămâne cu comerțul? De la înălțimea influenței sale - în slujba unui președinte apocaliptic - Dr. Venkayya a devenit forța motrice din spatele unei schimbări radicale în politica americană privind pandemia.



Directivele Casei Albe de la acea vreme (născute într-un context de bioterorism) au permis guvernului să pună în carantină americanii, închizând în același timp școlile, întreprinderile și bisericile, totul în numele limitării bolilor. Părea atât de simplu: De ce nu au înțeles acești epidemiologi? Un model de control al bolii bazat pe ordine de a sta acasă, restricții de călătorie, închideri de întreprinderi și separare forțată a oamenilor.



Ei bine, de acolo, "părintele fondator al blocajelor" (nu în mod nefiresc) a devenit succesiv șef al politicii privind pandemiile la Fundația Gates și apoi președinte al Global Vaccine Business Unit. Cu toate acestea, după cum observă comentatorul american Jeffrey Tucker, modelele de politici dezvoltate de acest grup de studiu al Casei Albe "au continuat să lanseze o concluzie conform căreia închiderea școlilor ar reduce transmiterea virusului cu 80%. I-am citit memo-urile din acea perioadă - dintre care unele nu sunt încă publice - și ceea ce vedeți nu este știință, ci fanatism ideologic în acțiune.



Oricare ar fi originea sa, mișcarea de blocare a cărei autor este acest consilier este global, feroce și, ca meme creditat pe deplin (originea războiului biologic, Casa Albă și Gates), este aproape de neoprit. Același lucru este valabil și pentru piețele bursiere euforice de astăzi: toată lumea se lasă prinsă în joc... urmărind narațiuni credibile ale pieței bursiere până la limita iraționalității. Cui îi pasă de fundamente, de contraindicații sau chiar de avertismentele experților financiari sau medicali. Această abordare politică pandemică a evoluat într-o formă de contagiune, în sine.



La fel ca pe piețe, așa și în politică: meme-urile, oricât de credibile ar fi, se schimbă. De la începutul anilor 2020, meme-ul politic global de blocare și control al pandemiei - care a devenit o cvasi-hegemonie - a fost acum depășit de un nou meme și de o nouă fază ascendentă a politicii: politica inflației.



Cifrele fierbinți ale inflației definesc deja dezbaterea privind agenda lui Biden și economia în general, și sperie Casa Albă. Prețurile în SUA au crescut cu 0,9% față de luna trecută, pentru o rată anuală a inflației de 6,2% (cel mai mare vârf de inflație din ultimii 30 de ani).



Această creștere a inflației ar putea deraia programul lui Biden, Build Back Better (BBB), ceea ce ar putea împiedica un acord rapid asupra pachetului de 1.750 de miliarde de dolari. Mulți americani sunt neliniștiți, deoarece se află în această "ciudată economie pandemică". Rafturile sunt goale. Salariile au crescut, dar și prețurile (mai mult decât sugerează cifrele oficiale), la aproape tot ceea ce doriți să cumpărați. Piața bursieră este în plină ascensiune, convinsă că Fed nu poate permite niciodată ca "piața" să scadă mai mult de 10%. Economia creează locuri de muncă, chiar dacă acestea sunt în mare parte locuri de muncă de slabă calitate. Dar porturile sunt înfundate. Există multe panouri cu "angajăm". Cu toate acestea, companiile raportează dificultăți în recrutarea de lucrători. Și nimeni nu știe când lucrurile se vor îmbunătăți, sau chiar dacă se vor îmbunătăți.

Republicanii au insistat asupra mesajului că vârful inflației este de fapt o "taxă" guvernamentală secretă și dau vina pe "Marea cheltuială" a lui Biden pentru apariția înfricoșătoare a demonului inflației. Unii accentuează și mai mult anxietatea, amintindu-le americanilor că elita globală de la "Davos" ne-a spus deschis că într-o zi nu vom deține nimic, nu vom avea intimitate și vom fi fericiți. Iar modul în care vor realiza acest lucru, se spune, este de a distruge valoarea banilor.



Se pare că "politica fricii" este "traversarea culoarului". Dar, în această schimbare, Big Tech nu poate veni atât de ușor în ajutorul establishment-ului. În cazul meme-ului despre vaccinuri, a fost relativ obișnuit ca mediile sociale să cenzureze și să suprime orice opinie contrară, indiferent dacă este sau nu întemeiată; dar când vine vorba de inflație, "verificarea faptelor" devine nu numai superfluă, ci și contraproductivă, deoarece "faptele" sunt vizibile la fiecare achiziție făcută. Și fiecare consumator poate confirma că prețurile cresc cu mult peste 6,2%.



Inflația va deveni cea mai fierbinte problemă politică pe măsură ce ne apropiem de anul 2022. Doi foști membri ai Fed spun că Fed ar trebui să majoreze ratele la "cel puțin 3%" sau chiar 4%. Și doi actuali președinți ai Fed avertizează că piața de trezorerie "nu este atât de rezistentă" pe cât ar trebui să fie și că până și un stres modest ar putea să o rupă.



Fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, spune că, dacă Fed nu abordează problema inflației, aceasta "ar putea duce la realegerea lui Donald Trump". Cu toate acestea, Fed este încolțită într-o zonă pe care și-a creat-o singură: trebuie să finanțeze cheltuielile mari ale lui Biden, ceea ce înseamnă să mențină ratele dobânzilor la un nivel scăzut (pentru a împiedica creșterea cheltuielilor federale cu dobânzile). Și totuși, asta vrea să facă Casa Albă, atunci când spune despre cheltuieli că vor câștiga inimile alegătorilor și că Biden împărtășește preocupările americanilor cu privire la inflație și la perspectiva creșterii ratelor ipotecare.



Un alt meme "pe deplin creditat", urmărit până la exuberanță, a fost meme-ul "redeschiderii" și revenirii la "normalitate" - dacă (și când) ratele de vaccinare ajung la 70% (o rată ridicată recent la 90%). Dar nu există normalitate. Trăim într-o nouă lume post-pandemică. Sistemul economic din ce în ce mai complex și mai interconectat se destramă în puncte cheie.



Ideea că economia ar putea fi blocată timp de doi ani și apoi pur și simplu "să revină" așa cum "a fost", complet intactă, a fost întotdeauna o gândire magică (și totuși larg acceptată pe Wall Street). Cu cât sistemul este mai complex, cu atât mai mare este riscul de instabilitate sistemică, pe măsură ce cascadele încep să scape.



Iar psihologia umană și cultura socială reprezintă un alt sistem complex de rețele. Pandemia ne-a făcut să ne punem la îndoială "modul de viață" și să ne regândim echilibrul vieții. De exemplu, schimbările de comportament provocate de Marea Depresiune nu au dispărut decât după 30 de ani de la sfârșitul acesteia. Aceasta este puterea durabilă a traumei sociale, fie că este vorba de război, depresie sau pandemie. Prin urmare, este puțin probabil să ne revenim din această pandemie, conform logicii adoptate de meme-ul "revenire".



În general, "meme-ul privind închiderea și mandatul de vaccinare" poate că se estompează, dar meme-ul privind inflația și consecințele economice este abia la început.



Săpând puțin mai adânc, descoperim că există un fir comun în toată această vânătoare de meme-uri furioase. Tucker a observat că planificarea inițială pentru pandemie a fost profund "ideologică". Cum așa? Poate că a devenit ideologică din punct de vedere politic începând cu 2020, dar planificarea a avut loc cu ani înainte. Legătura este poate exprimată în evoluția carierei "părintelui închiderii" (așa cum îl numește Tucker): asistent al președintelui SUA, șef al politicii privind pandemiile la Fundația Gates și președinte al Global Vaccine Business Unit.

Legătura pare a fi combinația dintre Big Tech (Silicon Valley), Defence Tech, Big Business (Davos) și Big Pharma - care dă naștere la mentalitatea managerială tehnocratică. (Abordarea managerială tehnocrată care a explodat atât de spectaculos, odată cu debarcarea SUA în Afganistan, lăsând în urma sa doar o instabilitate umană sistemică care a cuprins întreaga națiune).



Tucker ne oferă această reflecție asupra "ideologiei" din spatele atâtor meme-uri aparent credibile:



"Într-un interviu surprinzător, Bill Gates a declarat următoarele: "Nu am avut vaccinuri care să blocheze transmiterea. Avem vaccinuri care vă ajută să fiți sănătoși, dar acestea reduc doar puțin transmiterea. Avem nevoie de noi modalități de a produce vaccinuri."



Ce putem face cu declarația lui Gates: "Avem nevoie de o nouă modalitate de a produce vaccinuri?", se întreabă Tucker. "Să ne întoarcem în timp și să ne uităm la cariera sa la Microsoft și la faptul că a dat naștere sistemului de operare Windows. La începutul anilor 1990, acest sistem a fost prezentat ca fiind creierul esențial al computerului personal. Cu toate acestea, considerentele legate de securitatea virușilor nu au fost luate în considerare în proiectarea sa, pur și simplu pentru că puțini oameni foloseau internetul...



Neglijarea acestui aspect s-a transformat într-un dezastru. La începutul anilor 2000, mii de versiuni de programe malware (denumite și "bug-uri") circulau pe internet și infectau computere cu Windows din întreaga lume... Problema malware a fost denumită "virus". A fost o metaforă (față de un comportament asemanator unui virus real intr-un organism).



Nu este clar dacă Gates a înțeles vreodată cu adevărat acest lucru: virușii informatici nu se aseamănă, totuși, cu virușii biologici! Pentru a păstra un hard disk curat și funcțional, trebuie să evitați și să blocați cu orice preț un virus informatic. Orice expunere este o expunere rea. Soluția este întotdeauna evitarea virusului până la eradicarea acestuia.



"În cazul virușilor biologici, am evoluat pentru a le face față expunându-i și lăsând sistemul nostru imunitar să se dezvolte pentru a le face față. Un organism care blochează toți agenții patogeni fără imunitate este slab și va muri la prima expunere, ceea ce se va întâmpla la un moment dat într-o societate modernă. Un sistem imunitar care se confruntă cu majoritatea virușilor și își revine, devine mai puternic. Aceasta este o diferență uriașă pe care Gates nu a înțeles-o niciodată.



Pe scurt, împiedicarea virușilor să invadeze computerele a fost cea mai mare luptă profesională din viața lui Gates. Lecția pe care a învățat-o a fost că blocarea și eradicarea agenților patogeni este întotdeauna calea de urmat. Ceea ce nu a înțeles niciodată cu adevărat a fost faptul că cuvântul "virus" era doar o metaforă pentru un cod de calculator nedorit și neplăcut. Analogia se rupe în viața reală.



După ce s-a retras în cele din urmă din operațiunile Microsoft, Gates a început să se mute în alte domenii, așa cum au tendința de a face noii bogați. Adesea își imaginează că sunt deosebit de competenți pentru a face față provocărilor la care alții au eșuat, pur și simplu datorită succesului lor profesional... Și în ce subiect s-a aruncat? Avea de gând să facă în lumea agenților patogeni ceea ce făcuse la Microsoft: avea de gând să îi eradicheze! A început cu malaria și cu alte probleme și, în cele din urmă, a decis să le abordeze pe toate.

Și care a fost soluția lui? Bineînțeles: software anti-virus. Dar ce sunt acestea? Acestea sunt vaccinuri. Corpul tău este hard disk-ul pe care el l-ar salva cu soluția sa software.



În paranteză fie spus, să notăm că dualismul raționării profunde a afectat gândirea occidentală încă de la origini: mai întâi, sfera divină a perfecțiunii care răscumpără sfera păcătoasă coruptă a umanității. Și în forma sa secularizată: știința răscumpărătoare a umanității pierdute în fața utopiilor universale. Iar în epoca noastră tehnologică, "software-ul" inteligenței artificiale corectează și "îmbunătățește" hardware-ul uman.

Aici se află problema și aici se află firul: toate memoriile noastre aparent credibile sunt goale, la fel ca și înțelegerea biologiei de către Gates. "La începutul pandemiei, pentru a-mi face o idee despre opiniile lui Gates", spune Tucker, "am urmărit conferințele sale TED. Am început să realizez ceva uimitor. Știa mult mai puțin decât ar fi putut afla oricine citind o carte despre biologia celulară pe Amazon. Nu a putut da nici măcar o explicație de bază de clasa a 9-a despre viruși și interacțiunea lor cu corpul uman. Și totuși, iată-l aici, ținând prelegeri lumii despre agenții patogeni care vor apărea și despre ce trebuie făcut în privința lor. Răspunsul său este întotdeauna același: mai multă supraveghere, mai mult control, mai multă tehnologie."



Dar să nu dăm vina doar pe Gates: acest mod dualist de gândire este prezent în toată modernitatea occidentală. Vaccinurile tehnologice sunt soluția pentru virusul Covid. Iar separarea forțată (umană) este un lucru bun pentru a pune în carantină malware-ul. Economia reală este hardware-ul pe care "software-ul" băncilor centrale îl va proteja împotriva agenților patogeni ai recesiunii. La Davos "Reset" se va descărca un nou software global pentru un "viitor mai echitabil și mai verde". Cea de-a patra revoluție industrială este gestionarea tehnologiei digitale care va curăța malware-ul climatic. Etc, etc.



În realitate, toate acestea sunt sisteme de rețele extrem de complexe, care nu sunt susceptibile de o intervenție dualistă. Ele funcționează - dacă funcționează - ca un întreg organic. În cel mai bun caz, ne confruntăm cu o instabilitate sistemică ca urmare a acestor intervenții naive de "software". În cel mai rău caz, ne confruntăm cu un colaps sistemic.

Alastair Crooke

preluat de Reseau International