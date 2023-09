Milioane de oameni cer ca Bill Gates să fie arestat pentru "crime împotriva umanității" după ce a fost dezvăluit profitul pe care l-a facut in pandemia Covid VIDEO

O postare virală pe rețelele de socializare care dezvăluie suma extraordinară de bani de care Bill Gates a profitat de pe urma pandemiei Covid a fost vizualizată de milioane de ori în doar două zile, în timp ce oamenii din întreaga lume continuă să se trezească la crimele elitei globaliste.

Popularul cont X Pelham a distribuit postarea, scriind: "Bill Gates a cumpărat acțiuni la BioNTech (partenerul Pfizer pentru injecțiile sale cu ARNm Covid) în septembrie 2019... cu doar câteva luni înainte ca pandemia să fie anunțată...".

"Gates a cumpărat 1.038.674 de acțiuni la prețul de ofertă pre-publică de 18,10 dolari pe acțiune...", a explicat utilizatorul.

Postarea a continuat: "Gates s-a debarasat de acțiunile sale, în noiembrie 2021, la un preț mediu de vânzare de 300 de dolari pe acțiune... În aceeași zi, Gates a declarat: "Avem nevoie de un nou mod de a face vaccinurile, deoarece vaccinurile nu au oprit transmiterea", în ciuda tuturor afirmațiilor sale anterioare care susțineau contrariul. Este aproape ca și cum Gates ar fi știut că Covid-19 urma să fie lansat și, de asemenea, știa că vaccinurile nu au fost niciodată concepute pentru a opri transmiterea."

Postarea este exactă, așa cum a remarcat Jordan Schachtel în ianuarie, când a raportat despre înregistrările SEC care arată că "participațiile Fundației Gates la BioNTech au trecut de la 1.038.674 de acțiuni la 148.674 de acțiuni pe parcursul celui de-al treilea trimestru din 2021, reducând poziția Gates în producătorul de vaccinuri cu ARNm cu 86% din acțiunile deținute".

"După cum puteți vedea mai jos, Gates s-a întâmplat ca Gates să sincronizeze perfect piața, vânzând acțiunile în timpul celui mai bun trimestru al BioNtech", a notat acesta în articol, împreună cu un grafic. Chiar și NBC a recunoscut în ianuarie că pandemia Covid a dus veniturile Pfizer din 2022 la un record de 100 de miliarde de dolari.

