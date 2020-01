Ministrul Transporturilor Lucian Bode comite o ilegalitate infiintand o comisie penala pentru eficientizarea Tarom SA

Ministrul Transporturilor Lucian Bode, in temeiul Codului Administrativ definitivat prin Ordonanta de urgenta nr 57/2019, a decis sa intemeieze grupul de lucru in vederea elaborarii Planului de masuri pentru eficientizarea activitatii Societatii Comerciale "Tarom" SA.

Ordinul ministrului are numarul 212, din 13.12.2019 si ne ofera si componenta acestu asa-zis grup de lucru: Valeriu Lupu, secretar de stat din partea PMP (care intre timp a fost gasit baut la volan si si-a dat demisia, urmand a i se gasi un inlocuitor); director in MT Petre Neacsa; consilier juridic in MT Simona Constantin; director in MT Mariana Ionita; director in MT Victor Mihail Ionescu; director general Tarom George Barbu; director economic Tarom Costin Iordache; din ROMATSA Bogdan Donciu; expert in aviatie Mircea Bostina; expert in aviatie Adrian Anghelescu, urmand a se mai nominaliza doi membri de la Ministerul de Finante si de la Consiliul Concurentei.

Problemele ar fi urmatoarele, nu numai faptul ca secretarul de stat Valeriu Lupu a fost prins baut la volan si si-a dat demisia. De pilda, Bogdan Donciu, pe vremea cand a fost director ROMATSA, a facilitat angajarea a doi consilieri ai lui Emil Boc, fapt pentru care a fost condamnat la trei ani cu suspendare, iar astăzi se afla in perioda de interdicție de a avea vreo funcție, de numele lui se leagă și achiziționarea a celor doua ATR 72 de către Tarom plătite cash, singura companie care a plătit in modul asta.

Mircea Bostina a fost pilot Tarom in guvernarea PD-L când Donciu era consilier. Cand Anca Boagiu era ministru, el fiind pensionar, înființează o societate privată cu piloți pensionari sau străini pe care-i închiriază la Tarom blocând angajarea de piloți ai companiei. Despre Petre Neacsa nu mai vorbim, unul de care se leagă multe scandaluri in minister si despre care Ziuanews a relatat pe larg.

Acesta comisie este ilegal constituita deoarece nimeni nu poate interveni in manegementul unei companii, mai mult este și populata cu oameni dubioși, cu trecut penal si cu condamnari penale. Conform Art 4 din ordonata 109, transpusa prin legea 111 nu se poate interveni in managementul de la SC Tarom SA. Astfel ca ministrul Lucian Bode, fie ca a fost indus in eroare de catre consilieri, fie ca a facut-o cu bunastiinta, comite o ilegalitate.