New Age este rezultatul unei întreprinderi de inginerie socială, al unui război cognitiv purtat împotriva oamenilor - în special a celor din Occident - care va avea următoarele efecte principale

Un relativism radical al valorilor

Apariția unei ecologii punitive antiumane

Apariția omului-soia, sinuciderea antropologică a Occidentului.

O înfrângere a gândirii care anunță wokismul

De curiozitate, ChatGPT a fost interogat pentru a desluși subiectul. Iată un rezumat onest a ceea ce a ieșit:

New Age este o mișcare spirituală și culturală care a apărut în anii 1960 și 1970, în principal în Occident; se caracterizează printr-o abordare holistică a spiritualității, încorporând elemente din diverse tradiții religioase și spirituale, precum și practici de dezvoltare personală și de vindecare alternativă.

Practicile cel mai des asociate cu New Age sunt următoarele:

Meditația

Astrologie

Medicina alternativă

Dezvoltare personală: această abordare pentru îmbunătățirea înțelegerii de sine, a creșterii personale și a bunăstării emoționale pretinde că respectă anumite legi, printre care se numără

Gândirea pozitivă: lumea se conformează în mod spontan gândirii noastre, modului nostru de a vedea lucrurile

Creșterea personală: o abordare a dezvoltării personale care se concentrează pe autodescoperire, autocunoaștere și autoperfecționare.

Programarea neuro-lingvistică (NLP): O abordare psihologică care utilizează limbajul și alte experiențe senzoriale pentru a modifica comportamentul și gândurile.

Spiritualitate

Numerologie

Cristale

Șamanism: o practică ce are ca scop conectarea cu spiritele și energiile naturii pentru a se vindeca și a spori starea de bine.

Terapia energetică: o categorie care include o varietate de practici bazate pe utilizarea energiei, cum ar fi reiki, vindecarea pranică, vindecarea spirituală etc.

New Age se prezintă atât ca o pseudo-religie cât și ca o pseudoștiință. Adepții săi adoptă în același timp o curioasă "abordare holistică a spiritualității". Abordarea holistică postulează interdependența părților interconectate ale sistemelor complexe; are legătură cu cibernetica în măsura în care ambele abordări pun în discuție procesele de reglare, control și comunicare în cadrul unui sistem. Ideea că totul este în toate a dat naștere teoriei "fluturașului" sau teoriei haosului. Odată cu această teorie a haosului a apărut Clubul de la Roma și catastrofismul său malthusian și depopulator.

Totul este în toate, Mama Natură este Una, lumea noastră este Una și, prin urmare, trebuie să fim incluzivi pentru a spera să o îmbunătățim. Pe scurt, caracterul hiper-individualist și holistic al abordării New Age detașează omul de semnificanții săi fundamentali (familie, națiune, religie) pentru a propune un simulacru de identitate globalizată à la carte. Sincretism și relativism radical. Dar, mai presus de toate, ceea ce caracterizează această "filosofie" New Age este aversiunea față de lumea reală: ne simțim ca și cum am fi în ținutul cathar.

Acesta este punctul de plecare, deoarece pentru occidentalul deprimat, ca și pentru puterea profundă - puterea urăște să se confrunte cu probleme reale; preferă să creeze probleme artificiale pe care le controlează - realul este problematic pentru că este ceea ce nu poate fi controlat; prin urmare, amândoi trebuie să conceapă un mecanism de înșelăciune bazat pe o "gestionare" subtilă a percepțiilor. Putem simți iluziile autoidentificării, ale teoriei genului și ale culturii de anulare. Ingineria socială a ajuns să ne impună derealizarea și autojustificarea totalitară.

Creierul real este foarte incorect din punct de vedere politic și deloc holistic: el discriminează, ierarhizează și creează stereotipurile indispensabile funcționării gândirii raționale. Deconstruirea cunoștințelor și a stereotipurilor, reprimarea tendințelor spontane de ierarhizare și de discriminare este o sarcină pe termen lung, ale cărei rezultate le observăm în prezent: pe parcursul a două sau trei generații, o inginerie a consensului a impus în Occident o cultură de masă în dezacord cu exaltarea permanentă a mediocrității.

Deoarece unitatea lumii merge mână în mână cu împlinirea personală, trebuie șterse spiritul critic - sursă de conflicte - și trecutul colectiv - moștenirea clanurilor, a războaielor și a revoluțiilor - încărcat de negativitate. O conștiință planetară încărcată de pozitivitate morală va fi implantată de bunăvoie (aderarea la "gândirea" New Age) sau cu forța (programe de control mental). Această conspirație antiumană a căpătat aspectul (furtișagul este important) unei atitudini foarte "West Coast" cool.

Timothy Leary, guru hippie, dependent de droguri și veșnic călător astral, declara în 1992: "Ceea ce este real este ceea ce procesează neuronii tăi. Iar halucinațiile sunt la fel de reale ca orice lucru din afară...". Nu este o coincidență faptul că cei care au popularizat computerul personal au fost Steve Jobs și Steve Wozniak, ambii desculți, cu părul lung și drogați. Nu este o coincidență faptul că majoritatea oamenilor din industria de software pentru computere au avut experiențe psihedelice foarte chibzuite, foarte profitabile și creative. Se zvonește că Bill Gates a fost un susținător foarte activ al psihedelicelor când era la Harvard. Același Timothy Leary a mulțumit, de asemenea, CIA pentru că a fabricat contracultura și "mișcarea conștiinței" din anii 1960, încurajând tinerii psihiatri și studenți să folosească LSD."

Cibernetica și drogurile au fost de fapt instrumentalizate de aproape un secol pentru a distruge atitudinile și comportamentele care fac posibilă nesupunerea. New Age, un amestec improbabil de filozofie orientală, psihologie umanistă și doctrină existențialistă, este, de asemenea, o ramură a ciberneticii, care urmărește să înțeleagă modul în care sistemele (vii și artificiale) procesează informațiile și utilizează feedback-ul pentru a-și influența comportamentul.

Dezvoltată în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, cibernetica deschide calea către o percepție modificată a lumii reale, capabilă să creeze o falsă realitate care deconstruiește echilibrele și valorile vechi. Lumea astfel lichidată, în sensul lui Zygmunt Bauman4 , poate fi apoi rescrisă. Deconstruit și iluminat spiritual, omul va evolua în cele din urmă în mediul controlat al "Lumii celei mai bune lumi noi", dragă lui Aldous Huxley, un susținător entuziast al LSD și al unei "dictaturi fără lacrimi".

Elitele britanice sunt în mod spontan globaliste, eugeniste și foarte interesate de controlul social. Cu toate acestea, contracultura, născută în anii 1960, este o metodă de control social ca oricare alta, chiar dacă îi conferă acestui control un caracter invizibil, pretinzând o bunătate universală. Autorii distopici ai literaturii engleze exprimă de fapt dorințele ascunse ale acestei elite prin opere care țin mai puțin de fanteziile science-fiction, ci de o adevărată agendă politică - una care se desfășoară efectiv sub ochii noștri.

HG Wells, bunicul spiritual al "Epocii Vărsătorului", membru al Societății Fabian, eugenist și autor al cărții "Conspirația în lumină. Plan pentru o revoluție mondială" - un precursor al globalismului - i-a hrănit literalmente cu biberonul pe frații Huxley (Aldous și Julian) la Oxford. Aldous Huxley avea să fie profesorul de franceză al lui George Orwell - fiul unui funcționar al administrației indiene însărcinat cu Regimul Opiului! - la Eton...

Politicii cu bocancul în față pe care Orwell o prevedea, Aldous Huxley îi opunea ideea că "oligarhia conducătoare va găsi modalități mai puțin dureroase și mai puțin costisitoare de a guverna și de a-și satisface pofta de putere". La sfârșitul anilor 1930, Aldous Huxley a plecat în Statele Unite, unde a recrutat un grup de inițiați iluminați din cultele lui Isis. A fost apoi scenarist pentru MGM, Disney și Warner Bros.

Unele persoane susțin că, la Harvard, ar fi stabilit legături cu președintele grupului farmaceutic Sandoz, care, în scurt timp, a fost însărcinat de CIA să producă sute de milioane de doze de LSD, fie în anii 1950, pentru nevoile programului MK Ultra (o versiune extrem de dură a New Age), fie pentru experimentul său de la Pont-Saint-Esprit. Acest drog de sinteză a fost, de asemenea, distribuit cu generozitate în timpul celor trei zile de mizerie și LSD de la festivalul Woodstock, a cărui securitate a fost asigurată de comunitatea hippy de la "Hog Farm", ea însăși foarte dornică să exploreze paradisuri artificiale!

În 1954, Huxley a publicat "The Gates of Perception", un adevărat manual psihedelic, o apologie a drogurilor și a utilizării lor în domeniul controlului social. Interzicerea oficială a LSD va aștepta până în octombrie 1966. Până atunci, psihiatrii din Beverly Hills ar fi avut suficient timp pentru a-și iniția clienții actori, scenariști și regizori de la Hollywood (de la Cary Grant la Stanley Kubrick) în "iluminarea spirituală".

Popularizat de Beatles, care au promovat LSD (Lucy in the Sky with Diamonds), rolul drogurilor a devenit central în anii 1960, epoca de aur a contra-culturii și a New Age. Această contra-cultură a servit ca un paravan blând pentru ceea ce filosoful Michel Clouscard a numit "capitalismul seducției". O armă a puterii soft anglo-saxone, ea a contribuit la distrugerea Cortinei de Fier și servește și astăzi drept garanție intelectuală pentru proiectul globalist al Marii Reinitializări. Dacă ultima ratio a proiectului de dominație globalist este într-adevăr astăzi armata americană, în replicile specialiștilor britanici în război cognitiv trebuie să găsim originile acestei filosofii a haosului.

Membru marcant al Societății Fabiene, "pacifistul" HG Wells a fost un agent al Casei Wellington. Acest celebru birou de propagandă al Ministerului britanic de Externe a fost la originea campaniilor de manipulare a opiniei publice britanice în favoarea războiului împotriva Germaniei în 1914 și apoi pentru a împinge Statele Unite să intervină în conflict. Serviciul post-vânzare al Wellington House a fost Clinica Tavistock, creată în 1920 de către departamentul armatei britanice specializat în analiza traumelor suferite de soldații care se întorceau din luptă. Aceste studii nu au rămas literă moartă, deoarece au stat la baza tehnicilor de reprogramare cognitivă.

În 1946, în urma celui de-al Doilea Război Mondial, a fost creat Institutul Tavistock, dar existența sa a fost dezvăluită abia în 1969 de către John Coleman, un fost agent MI6. Cu sediul la Londra, Institutul Tavistock a fost implicat în numeroase cercetări în domeniul psihologiei sociale, inclusiv în lucrări privind dinamica grupurilor, gestionarea schimbării în organizații și aspectele psihologice sociale ale bunăstării. Mai presus de toate, Institutul Tavistock, împreună cu filiala sa germană a Școlii de la Frankfurt, a inițiat conferințele Macy.

Acestea au fost mai multe cicluri de întâlniri organizate la New York între 1946 și 1953. Acestea au reunit oameni de știință, filosofi și experți în sănătate mintală cu un slogan: distrugerea matricei autoritare (adică a structurilor comportamentale) a omului vechi (atașat marilor semnificanți tradiționali) pentru a crea omul nou anti-autoritar adaptat societății lichide și postnaționale dorite de proiectul Noii Ordini Mondiale.

Conferințele Macy au jucat un rol central în dezvoltarea ciberneticii și a ingineriei sociale. În special, acestea au dezvoltat "scala F" (F de la fascism), care, prin intermediul unor sondaje de opinie pe scară largă, urmărea să detecteze tendințele ascunse ale personalității (în special cele antisemite). Această "scală F" stă la baza testelor de recrutare. Nudging-ul funcționează cel mai bine pe un creier bine curățat!

În anii '70, la centrul de educație ezoterică Esalen (Big Sur, California) au fost organizate întâlniri între artiștii implicați în contracultură (influencerii vremii) și participanții la conferințele Macy. Inițiator al mișcării potențialului uman, Esalen și-a bazat programele de terapie și de dezvoltare personală pe utilizarea masivă și deliberată de LSD.

Întâlnirea dintre cibernetica tavistokiană și mișcarea potențialului uman a fost explozivă: cibernetica demilitarizată pentru a infuza lumea divertismentului și a boemei chic înainte de a lua cu asalt societățile occidentale. New Age va fi exact asta: o nouă spiritualitate, individualistă și holistică, o vulgară halucinantă derivată din ingineria socială teoretizată în conferințele lui Macy.

Omul național este detronat de omul globalizat, dar acesta din urmă nu este încă decât un artefact provizoriu, întrucât transumanismul care se profilează la orizont îl va transforma foarte curând într-un obiect conectat programabil, a cărui viață se va reduce la contribuția sa la Big Data. O fuziune a identității noastre fizice, digitale și biologice

Klaus Schwab, marele preot al ingineriei comportamentale, dă tonul: "Ceea ce va duce cea de-a patra revoluție industrială este o fuziune a identității noastre fizice, digitale și biologice". Este vorba despre construirea unei lumi mai bune: "Există o singură cale către o lume mai bună: mai incluzivă, mai echitabilă și mai respectuoasă față de Mama Natură". Știința, cultura și politica pot fi controlate și dirijate de inteligența artificială. Noul om "deconstruit", anti-autoritar, va fi dezgolit, extaziat și în comuniune holistică cu Mama Natură.

Preocuparea pentru Mama Natură a apărut, de asemenea, în inima anilor 1970, în lumea tăcută a organizațiilor internaționale, dar abia după căderea URSS, recomandările malthusiene și descrescătoare ale Clubului de la Roma au devenit un imperativ categoric. URSS autoritară era impenetrabilă la lepra nihilistă a Occidentului, iar simpla existență a modelului său alternativ însemna că elitele trebuiau să ofere vitelor din Occident o sumă infimă de ovăz și Club Med.

Extinderea domeniilor deconstrucției și descreșterii pentru mase este amânată, otrava wokismului va rămâne pentru o vreme cantonată în nișele pubertății și ale mediului culturo-mundan. Mai ales că Războiul Rece a mobilizat energii și finanțe. Organizațiile internaționale ieșite din cel de-al Doilea Război Mondial erau încă preocupate doar în mod incantator de dezvoltarea durabilă.

Scena s-a schimbat odată cu dispariția URSS, întrucât presupusul sfârșit al istoriei16 amenința aceste organizații să devină irelevante și, prin urmare, fără buget; trebuiau găsite noi proiecte de salvare universală pentru a continua să mulgă contribuabilii din țările dezvoltate. Acest lucru a fost făcut în 1992, prin Agenda 21 a Națiunilor Unite, sub auspiciile unui anume Maurice Strong, papa corupt al elitei globaliste. Agenda 21 este biblia cultului New Age din cadrul organizațiilor internaționale.

Aceasta promovează un plan de acțiune global care urmează să fie pus în aplicare la nivel global, național și local de către organizațiile ONU, guverne și grupuri importante în toate domeniile în care oamenii au un impact asupra mediului. Sub pretextul dezvoltării durabile și al biodiversității, aceasta susține dispariția proprietății private (nesustenabile), deposedarea fermierilor și a păstorilor prin controlul centralizat al agriculturii globale, controlul oligarhic al surselor de apă și, bineînțeles, al producției și distribuției de alimente.

Stingerea suveranității alimentare, reeducarea familiei, politica de repopulare a comunităților urbane, limitarea călătoriilor, eliminarea vehiculelor individuale și depopularea globală fac parte din programul acestei cărți de ură antiumane. Astfel va fi pecetluită căsătoria de sânge a nomadului Attali (Franța este un hotel) și a nebunei Thunberg. Managementul post-național și cultul lui Gaia. Cum realitatea nu este un subiect, azilul occidental își va oferi o multitudine de probleme insurmontabile care trebuie rezolvate de urgență: gaura din stratul de ozon, noi plăgi negre, climatul, nedreptatea, rasismul, ura etc., toate acestea în timp ce se finanțează cu ruble pe masă.

Toate acestea în timp ce finanțează o tehno-structură uluitoare de administrații internaționale, ONG-uri, experți, guru ai managementului și alți binefăcători care lucrează pentru o lume mai bună, mai echitabilă și mai incluzivă. New Age a pus hackingul neuronal în centrul chestiunii sociale. Este de temut că este doar un pas într-un scenariu eugenic care se conturează sub ochii noștri.