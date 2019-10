New York Times: Cum l-a recrutat fiul lui Biden pe un fost director FBI pentru a-l ajuta pe Puiu Popoviciu

Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a anuntat recent ca intentioneaza sa deschida un nou front in atacurile sale impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden si ca ar urma sa dea mai multe detalii despre cum fiul sau, Hunter Biden, a incercat sa ajute un om de afaceri roman sa scape de acuzatiile de coruptie.

Acum, New York Times noteaza ca Hunder Biden l-a recrutat in acest sens pe fostul sef al FBI Louis Freeh pentru a-l ajuta pe Puiu Popoviciu, care se confrunta cu acuzatii de coruptie in tara noastra. Sursa citata noteaza ca si Giuliani a participat la efortul de a-l ajuta pe acelasi om de afaceri si ca a fost cooptat in acest sens de Freeh, recrutat mai inainte de Hunter Biden. Practic, Giuliani si Hunter Biden au fost in aceeasi echipa, dar in momente diferite. Si munca lor alaturi de Freeh era in contradictie cu efortul SUA, inclusiv al fostului vicepresedinte Biden, de a incuraja lupta anticoruptie din Romania.

Sursa citata noteaza ca dezvaluirile arata Giuliani a dezvoltat o afacere internationala cu clienti care cautau sa isi valorifice legaturile cu Donald Trump, asta desi il acuza pe Hunter Biden ca s-a folosit de numele tatalui sau in afacerile sale in alte tari. Si totul intr-un moment in care Giuliani, fost primar al New York-ului, este investigat pentru posibile incalcari ale legilor americane de lobby. Sursa citata arata ca Hunter Biden i-a oferit consultanta lui Puiu Popoviciu, in 2015, in timp ce tatal sau era vicepresedintele Americii. In 2016, Popoviciu a fost condamnat intr-un dosar ce avea legatura cu un teren din nordul Bucurestiului.

In aceasta perioada, Hunter Biden l-a recrutat pe Freeh pentru a-l ajuta in acest caz, sustin patru surse diferite. Apoi, Freeh l-a cooptat si pe Giuliani. Implicarea lui Giuliani a venit dupa retragerea lui Hunter Biden din aceasta schema, conform declaratiilor a trei persoane care cunosc sirul evenimentelor. Cert este ca, in ciuda acestor eforturi, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in 2017 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita si este in acest moment la Londra, unde se afla intr-un soi de control judiciar impus de autoritatile britanice.

Nu exista, insa, dovezi ca fostul vicepresedinte Biden a actionat in mod necorespunzator in oricare dintre situatiile in care a fost implicat fiul sau. Amintim ca dezvaluirile din New York Times vin la cateva saptamani dupa ce Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA, il ameninta pe Biden cu dezvaluiri despre legaturile sale cu Romania.