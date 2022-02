Nicușor Dan încearcă să scape de amenzile primite de când e primar. Edilul are de plătit sute de mii de euro

Nicușor Dan a acumulat amenzi de sute de mii de euro într-un an și jumătate de când este primar al Municipiului București. Edilul încearcă să scape de ele, în caz contrar, acestea ar putea fi plătite din bugetul local.

Nicușor Dan ar putea candida la titlul de cel mai amendat primar din România. Edilul Municipiului București are mai multe acțiuni pe rol care s-ar putea încheia cu plata unor despăgubiri importante pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin. La un an și jumătate de la preluarea mandatului de primar general, Nicușor Dan a ajuns într-o situație delicată din cauza valului de plângeri care vizează instituția pe care o conduce, dar și pe el, în mod direct. Acestea se referă la întârzierea sau neîndeplinirea unor obligații legale pe care primarul Municipiului București le are. Nicușor Dan a contestat în instanță amenzile de 80.000 de lei primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții

La începutul acestui an, Nicușor Dan a contestat în instanță trei amenzi primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții prin Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov, totalizând în jur de 80.000 de lei. Edilul a deschis cele trei acțiuni la Judecătoria Sectorului 5 atât în nume propriu, cât și în numele instituției pe care o conduce. În decembrie 2021, Inspectoratul de Stat în Construcții l-a amendat pe primarul general pentru că a întârziat peste termenul stabilit de lege emiterea unor autorizații de construire. Instituția susține că a primit mai multe plângeri pe această temă de la constructori, iar în urma unui control a stabilit că documentele au rămas blocate "undeva, pe circuitul de semnături" din Primăria Capitalei, mai exact pe biroul Primarului General.

Conform Gândul, Primăria Capitalei a achitat deja o parte din amenda totală de 80.000 de lei, banii fiind virați în contul Trezoreriei Statului. Primarul și consilierii trebuie să plătească 20% din salariul minim brut pe zi unei companii de salubritate În luna martie, Nicușor Dan și majoritatea membrilor Consiliului General al Municipiului București sunt citați la Curtea de Apel, acolo unde se judecă recursul în procesul cu firma de salubritate Ecovol. Aceștia sunt acuzați că au întârziat punerea în aplicare a unei sentințe anterioare prin care Ecovol a obținut dreptul de a majora tariful de depozitare la groapa de gunoi Vidra, aflată în administrarea respectivei companii.

Pe fond, primarul și consilierii au pierdut iar instanța a decis aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere pe care primarul și consilierii trebuie s-o achite în solidar. De asemenea, Consiliul General al Municipiului București trebuie să achite companiei Ecovol suma de 1.000 de lei pe zi de întârziere, până la punerea în aplicare a majorării de tarif stabilită prin hotărâre judecătorească. "În consecință, cum pârâții au atribuții în elaborarea și adoptarea hotărârilor consiliului local sau respingerea proiectelor de hotărâri, rezultă că aceștia sunt persoane obligate în sensul prevederilor art. 24 al. 3 din Legea nr. 554/2004, astfel că au legitimare procesuală pasivă în cauză, excepția lipsei calității lor procesuale pasive fiind neîntemeiată.

Însă, în ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Municipiul București prin Primar General, având în vedere că nu acesta este autoritatea administrativă obligată în raportul juridic ce are ca obiect executarea unei hotărâri judecătorești, nefiind deci parte în petitul principal al prezentei cereri, excepția lipsei calității sale procesuale pasive a fost admisă. Împrejurarea că despăgubirile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive se achită din bugetul local al unității administrativ teritoriale nu conferă, prin sine, acestui pârât, legitimare procesuală pasivă căci pârâții sunt autoritățile deliberative și executive ale unității administrativ teritoriale și sunt finanțate din bugetul acesteia, astfel că obligațiile bănești ale acestora sunt obligațiile bănește ale înseși unității administrativ teritoriale", se arată în motivarea instanței.

În fine, cea mai recentă decizie a instanței se referă la plata unor despăgubiri în cuantum de 317.348,54 euro pe care primarul general și Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului București trebuie s-o achite unui dezvoltator imobiliar pentru refuzul de a emite avizul de defrișare a doi arbori care se află pe un teren unde urma să se ridice o construcție. Judecătorii au stabilit și o amendă de 1.000 de lei pe zi, până la îndeplinirea obligației, în cazul în care autoritățile locale continuă să întârzie aplicarea acesteia. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în maxim 15 zile de la comunicare. Amenzile primite de autorități nu ajung să fie plătite din buzunarul celui responsabil pentru comiterea respectivei greșeli și sunt acoperite, de cele mai multe ori, din bugetul instituției. Există însă și câteva excepții, de exemplu atunci când instanța stabilește că responsabilitatea directă îi aparține celui care nu și-a respectat obligațiile sau a acționat în mod ilegal. O altă variantă ar fi ca instituția să se îndrepte către cel care a greșit, în scopul recuperării prejudiciului.