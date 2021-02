Nicusor Dan a pierdut finantarea BEI pentru groapa de Gunoi Glina pe motiv ca a ascuns datorii importante. Romania risca infrigement UE

Situatia gropii de gunoi de la Glina este mai mult decat exploziva, tinand cont de impactul scandalului la Uniunea Europeana, care aduce România în procedura de infringement.

Comisia Europeană s-a sesizat asupra pericolului pentru mediul înconjurator şi sănătatea populaţiei generat de existenţa gropii de gunoi de la Glina, groapă de gunoi administrată de firma Ecorec S.A. şi aflată la o distanţă de 70 de metri de casele locuite ale cetăţenilor, deşi legea prevede o distanţă de minim 1000 metri. Se confirmă astfel chiar de către Comisia Europeană că groapa de gunoi de la Glina este un adevărat focar de infecţie ce încalcă toate prevederile legale naţionale şi europene privind depozitarea deşeurilor.

Sursele noastre de la PMB ne-au informat ca primarul Nicușor Dan a primit pe 18 februarie 2020 (deci la exact doi ani de cand se anunta, chipurile, inchiderea oficială a gropii de gunoi, in februarie 2019, in vederea ecologizarii) un document de la Banca Europeana pentru Investitii prin care cei de la proiectele de mediu din Primaria Capitalei sunt instiintati ca nu sunt eligibili sa ia vreun ban din cele 75 milioane de euro, care este costul proiectului pentru groapa de la Glina. PMB putea, in principiu, sa primeasca 29% din facturi de la BEI cu dobânda de 0%, dar pentru ca nu au plătit niște popriri in 30 de zile, au fost considerați cu dificultăți financiare și au devenit neeligibili. Practic, cei de la BEI au transmis, elegant, ca e "incorecta" solicitarea primarului Nicusor Dan, cel care semneaza documentele, pentru atragerea acestor bani. Iar aici prin "incorect" se poate intelege si un ușor fals in declaratii, intrucat cei de la primarie cunosteau situatia reala.

Istoricul scandalului gropii Glina



Groapă de gunoi de la Glina, fosta groapă de gunoi Ochiul Boului a fost deschisă într-o zonă mlăştinoasă din imediata vecinătate a Bucureştiului la intersecţia comunei Glina şi a actualului oraş Popeşti Leordeni la ordinul lui Ceauşescu în anul 1977 odată cu necesitatea oraşului de a depozita materialele şi demolările rezultate în urma cutremurului din acel an.

Fiind o groapă de gunoi istorică care a poluat generaţii întregi şi continuă să polueze şi în prezent cetăţenii din capitală şi din împrejurimi, trebuia introdusă de Ministerul Mediului în Programul de Închidere a Depozitelor Municipale Neconforme alături de celelalte 68 de gropi de gunoi neconforme din ţara şi închisă definitiv în vederea respectării Directivei Comunitare 1999/CE în scopul protejării sănătăţii şi a vieţii comunităţilor locale. Dar acest lucru nu a fost posibil, datorită constituirii în anul 2000 a unui grup de interese numit Ecorec în jurul acestei gropi de gunoi.

Conform nenumaratelor dezvaluiri de presa, grupul de interese constituit în jurul Ecorec a intrat în anul 2001 în reţeaua internaţională de spălare de bani Ciancimino, folosind ani de zile activitatea de la groapa de gunoi Glina ca paravan în realizarea infracţiunilor transfrontaliere de spălare de bani, finalitatea acestor fapte ducând la condamnarea patronilor şi administratorilor în anul 2018 de către Tribunalul din Roma la ani grei de închisoare, în baza mandatelor internaţionale de arestare aşa cum relatează pe larg cotidienele de presă din marile oraşe europene.

Poluarea cu cianuri aduse de la platforma Aro de la Câmpulung, la groapa de gunoi Glina aflată la o distanţă de 70 de metri de casele oamenilor şi care a pus în alarmă Bucureştiul în urmă cu câţiva ani, deşeurile de iod radioactiv amestecate cu deşeurile menajere, poluarea solului şi a fântânilor cu substanţe periculoase, incendiile devastatoare, contaminarea aerului cu particule în suspensie, viruşi şi bacterii nocive, afectarea sănătăţii publice şi a locuitorilor din vecinătate, reprezintă activitatea din ultimii 15 ani de la groapa de gunoi Glina din vecinătatea capitalei relatate pe larg în anchete mass media de amploare atât din România cât şi din Comunitatea Europeană.

În urma arestărilor asociaţilor şi administratorilor Ecorec din anul 2018, societatea s-a destrămat şi manadatele administratorilor au expirat, iar cei vinovaţi de infracţiuni s-au ascuns în diverse colţuri ale lumii, rămânâd în prezent doar nişte foşti angajaţi, respectiv Corina Blănaru şi Ghorghe Moca care prin intermediul unor procuri false încearcă să păcălească autorităţile în scopul continuării periculoasei activităţi de la groapa de gunoi Glina şi reînvierea reţelei internaţionale de spălare de bani.

Procedura de infrigement UE

Etapele emiterii scrisorilor de avertizare formală (letter of formal notice) din partea Consiliului Europei către Statul Membru privind încălcarea legislaţiei Uniunii Europene în cazul gropii de gunoi Glina şi adoptarea unei poziţii aliniate legislaţiei Uniunii Europene, etapa emiterii unei opinii justificate cu privire la încălcarea legislaţiei au fost parcurse de mult timp iar România este în acest moment în pericol să ajungă în faţă CJUE fiind expusă la amenzi zilnice de zeci de mii de euro pentru încălcarea legislaţiei la groapa de gunoi Glina.

Singura soluţie pentru a scapă România de procedura de infringement cu UE este introducerea cât mai rapidă a gropii de gunoi Glina în Programul de Închidere a Depozitelor Municipale Neconforme alături de celelalte 68 de gropi neconforme din ţară şi închiderea definitivă în baza respectării Directivei Comunitare 1999/CE.