Noul bioterorism: Vaccinuri care se răspândesc singure. Este serul ARN mesager un astfel de agent de propagare in masă?!

După ce am trăit în ultimii trei ani cu beneficiile a ceea ce se poate spune că este o cercetare de tip "gain-of-function", plouând continuu pe glob, am început să ne întrebăm două lucruri. În primul rând, de ce nu este clasificat câștigul de funcționalitate drept cercetare în domeniul armelor biologice? Și doi, ce alte arme biologice stau la pândă pentru a ne surprinde atunci când ne așteptăm mai puțin?

Care este sensul unei arme biologice, oricum?

Armele biologice răspândesc organisme sau toxine care provoacă boli pentru a afecta sau ucide oameni, animale sau plante. Ele pot fi mortale și foarte contagioase. Evident, bolile cauzate de astfel de arme nu s-ar limita la granițele naționale și s-ar putea răspândi rapid în întreaga lume, scrie Planet Today.

În primăvara anului 1972, 87 de națiuni s-au reunit pentru a semna un tratat de dezarmare cunoscut sub numele de Convenția privind armele biologice. Practic, acest tratat a interzis armele biologice sau de bioterorism prin interzicerea dezvoltării, producției, achiziției, transferului, stocării și utilizării acestora. În prezent, lista statelor membre a crescut la 184, 10 state refuzând încă să semneze sau să ratifice tratatul. Iar Uniunea Sovietică, Rusia, Iranul, Irakul, Coreea de Nord, Siria și Cuba au fost acuzate că nu au respectat tratatul la un moment dat sau altul.

Fiecare semnatar al Convenției privind interzicerea armelor biologice a jurat în numele națiunilor sale că "nu va dezvolta, produce, stoca sau achiziționa sau păstra niciodată, în nicio circumstanță, agenți microbieni sau alți agenți biologici sau toxine, indiferent de originea lor sau de metoda de producție, de tipuri și în cantități care nu se justifică în scopuri profilactice, de protecție sau în alte scopuri pașnice".

Deci, tot ce ar trebui să facă oamenii de știință nebuni ar fi să justifice armele biologice cu un scop profilactic, de protecție sau pașnic și, dintr-o dată, acestea nu mai sunt arme biologice? Vorbind de scopuri pașnice, își amintește cineva un articol viral din 2020, scris de un profesor de etică medicală de la Harvard, care propunea ca orașele să adauge în secret în apa potabilă psilocibină, ingredientul activ din ciupercile magice, deoarece credea că astfel oamenii vor fi mai supuși la purtarea măștilor?

În ceea ce privește subiectul de a pune ceva în apă în scopuri pașnice, a auzit cineva despre Texas Tranquilizer din El Paso? În 1971, revista Time Magazine a prezentat faptul că sursa de apă din El Paso este puternic îmbibată cu litiu natural și a emis ipoteza că orașul își liniștește locuitorii. Articolul subliniază faptul că, în 1970, Dallas, Texas, care avea o populație de 844.000 de locuitori la acea vreme, a avut 242 de crime într-un an. El Paso, pe de altă parte, cu o populație de 38% din cea a Dallas-ului, cu 323.000 de locuitori, a avut doar 13 crime în același an.

Am scos câteva date recente pentru a vedea dacă această tendință a continuat. În 2015, populația din Dallas era de 1,3 milioane de locuitori, iar cea din El Paso era puțin mai mult de jumătate, cu 675.000 de locuitori. În acel an, Dallas a înregistrat 136 de crime - una dintre cele mai scăzute rate din istoria lor -, dar El Paso a avut doar 17. Se pare că efectul apei de litiu a rezistat.

Înapoi la Convenția privind interzicerea armelor biologice, să vorbim despre vaccinurile care se răspândesc singure, care se mai numesc și vaccinuri autotransmisibile, vaccinuri care se propagă singure și vaccinuri care se diseminează singure. Să fim serioși. Nicio națiune nu va avea politica conform căreia este liberă să fabrice arme biologice după ce a semnat un tratat acum 50 de ani în care se spune că nu o va face. Acestea vor efectua cercetări în domeniul războiului biologic în numele apărării biologice și, în esență, vor scăpa nepedepsite, făcând tot ce vor. Iar crearea de vaccinuri care se răspândesc singure le permite să facă exact acest lucru.

Când devenim noi animale?

La 9 octombrie 2018, Centrul pentru Securitate Sanitară Johns Hopkins a publicat un document de 71 de pagini intitulat "Tehnologii pentru abordarea riscurilor biologice catastrofale globale", în care apare de 255 de ori o variantă sau alta a cuvântului "vaccin".

În rezumat se spune: "Vaccinurile care se răspândesc singure sunt proiectate genetic pentru a se deplasa în rândul populației ca și bolile transmisibile, dar, în loc să provoace boli, ele conferă protecție. Viziunea este că un număr mic de persoane dintr-o populație țintă ar putea fi vaccinate, iar tulpina vaccinului ar circula apoi în populație la fel ca un virus patogen, ceea ce ar duce la o imunitate rapidă și răspândită."

Ce ar putea să meargă prost dacă s-ar da drumul la noi vaccinuri care să circule în populație? Cum se așteaptă oamenii de știință să prevină bolile animalelor care infectează oamenii, eliberând vaccinuri pentru animale care nu vor avea impact asupra oamenilor? Ca să nu mai vorbim de faptul că se pare că consimțământul în cunoștință de cauză a ieșit definitiv din discuție.

La pagina 14 a documentului, un grafic arată că organizația consideră că vaccinurile pentru animale care se răspândesc singure sunt atât "cu impact ridicat", cât și "pregătite pentru utilizare", ceea ce înseamnă că vaccinurile pentru animale care se răspândesc singure sunt pregătite și gata de utilizare.

Dacă doriți să treceți la secțiunea din document referitoare la vaccinul care se răspândește singur, coborâți la pagina 45. Una dintre secțiuni spune: "Vaccinurile cu autopropagare au fost deja utilizate pentru a proteja iepurii sălbatici de myxomatoză și pentru a controla virusul Sin Nombre în populațiile de rozătoare. Lucrări suplimentare vizează virusul Ebola la maimuțe și lilieci, virusul Lassa la șobolani și tuberculoza bovină la bursuci".

Și apoi vin cele cinci "lovituri de departajare":

"În cazul unei amenințări grave la adresa sănătății publice, vaccinurile care se răspândesc singure ar putea fi folosite pentru a inocula pe scară largă populațiile umane."

"O componentă importantă a abordării actuale de vaccinare a oamenilor este procesul de consimțământ în cunoștință de cauză. În cazul vaccinurilor care se răspândesc singure, indivizii direct vaccinați ar avea această opțiune, dar nu și cei la care se răspândește ulterior vaccinul."

"Vaccinurile care se răspândesc singure ar putea infecta în mod potențial persoane cu contraindicații, cum ar fi alergiile, care ar putea pune în pericol viața."

"Nu există un risc nesemnificativ ca virusul vaccinal să revină la virulența de tip sălbatic. Acesta este atât un risc medical, cât și un risc de percepție publică."

"Provocările etice și de reglementare legate de consimțământul în cunoștință de cauză și de prevenirea și monitorizarea evenimentelor adverse ar fi provocări critice pentru punerea în aplicare a acestei abordări."

Ați citit asta? Consimțământul în cunoștință de cauză va trebui să fie depășit, la fel ca și monitorizarea evenimentelor adverse, iar apoi totul va fi ușor. Această cercetare are loc în SUA? Bineînțeles că da.

În 2016, 2017, 2018, 2019, institutele noastre naționale de sănătate l-au finanțat pe Scott Nuismer, profesor la Universitatea din Idaho, în încercarea sa de a crea un cadru matematic pentru a înțelege ecologia și evoluția vaccinurilor transmisibile și pentru ca acesta să testeze rezultatele matematice emergente folosind un sistem viral experimental.

Universitatea din Idaho are un program numit Vaccinuri transmisibile, sau Trans Vax, în cadrul Institutului pentru colaborare și inovare în modelare. Aceștia lucrează în coordonare cu UC Davis și cu proiectul PREEMPT, sau Preventing Emerging Pathogenic Threats (Prevenirea amenințărilor patogene emergente), care este un proiect DARPA din cadrul Departamentului nostru de Apărare.

În februarie 2019, Școala de Medicină Veterinară a UC Davis a anunțat un premiu de 9,37 milioane de dolari pentru a lucra în colaborare cu Universitatea din Idaho pentru a "...consolida lupta împotriva bolilor infecțioase emergente". În anunț se spune că DARPA îi provoacă să "...stăpânească virușii înainte ca aceștia să pună vreodată în pericol oamenii" și că școala se va concentra pe virusul Lassa și virusul Ebola - doi dintre cei trei agenți patogeni pe care Johns Hopkins i-a numit pentru viitoarele vaccinuri care se răspândesc singure.

În ianuarie 2022, o echipă de cercetători, condusă de Dr. Filippa Lentzos, profesor asociat în domeniul științei și securității internaționale la King's College din Londra, a emis un avertisment potrivit căruia credința de mult timp conform căreia "...modificarea virusurilor care se răspândesc singure în laborator este prea instabilă pentru a fi folosită în siguranță și în mod previzibil" este acum contestată.

Articolul respectiv, intitulat "Eroding Norms Over Release of Self-Spreading Viruses", strigă că cercetătorii trebuie să constate că "O singură introducere nedorită a unui agent de biocontrol viral modificat genetic ar putea avea consecințe grave". Și, printre numeroase alte probleme logistice și etice, "Complexitatea practică extraordinară a vaccinării animalelor sălbatice, în special în ceea ce privește susținerea și monitorizarea răspunsului imunitar în populațiile de animale sălbatice, nu a fost abordată în mod explicit de finanțatorii sau de oamenii de știință care promovează vaccinurile care se răspândesc singure."

Vaccinurile sunt o excepție de la Convenția privind armele biologice

În timp ce autorii Convenției privind armele biologice din 1972 nu au prevăzut vaccinurile virale cu funcții suplimentare sau cele care se răspândesc singure ca o posibilitate viitoare de război biologic, în 1991, statele părți la Convenția privind armele biologice au convenit să "consolideze tratatul" prin adăugarea unei "măsuri de consolidare a încrederii", care prevedea ca statele membre să declare anual informații privind propriile instalații de producție de vaccinuri.

În urmă cu 32 de ani, șefii de stat suspectau că instalațiile de vaccinare vor fi o sursă de arme biologice. Din păcate, statele membre nu par să respecte aceste cerințe, nu există nicio aplicare, nicio repercusiune și a fost dificil să monitorizăm un tratat care implică arme biologice, deoarece sunt necesare doar cantități mici pentru un impact enorm.

Într-un comentariu din 2011 cu privire la neconformitatea la nivel mondial, intitulat "Greu de dovedit", Filippa Lentzos, același profesor din recentul articol "Eroziunea normelor", a susținut că: "În cele din urmă, va depinde de statele părți să demonstreze voința politică necesară pentru a dezvolta măsuri de consolidare a Convenției privind armele biologice prin măsuri eficiente de monitorizare și verificare a conformității, fie printr-un nou instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, fie prin construirea și sporirea dispozițiilor existente".

De ce niciun stat membru nu face un pas înainte și nu aplică măsurile de consolidare a încrederii? Tratatul privind armele biologice are măcar dinți? Sau trăim sub un fals sentiment de securitate? Un raport din 2003 al Inițiativei privind amenințarea nucleară (NTI), o organizație de securitate globală fondată de Ted Turner, nota: "Chiar și cei mai periculoși agenți patogeni și toxine nu pot fi interzise în mod categoric din cauza naturii lor cu dublă utilizare, inclusiv pentru dezvoltarea de vaccinuri". Grozav. Atunci care este rostul tuturor acestor lucruri?

Convenția privind interzicerea armelor biologice se întrunește o dată la cinci ani și, de fapt, tocmai a avut o reuniune în decembrie. Poate că, dacă ne-am angaja cu toții într-o campanie pentru a-i convinge pe senatorii și congresmenii și femeile din SUA să se alăture, am putea obține adăugarea vaccinurilor care se răspândesc singure pe lista articolelor interzise care nu vor fi niciodată dezvoltate, produse sau stocate. Este si serul ARN mesager folosit in masa in pandemia Covid un astfel de vaccin care se raspandeste singur in populatie precum un agnet patogen?!