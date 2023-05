Întâlnire de taina a grupului Bilderberg. AI-ul e cel mai important subiect pe ordinea de zi. Pe locul doi se discuta despre contracararea dedolarizarii

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, participă la reuniunea secretă Bilderberg, o reuniune anuală a peste 100 de lideri politici și corporativi din Europa și America de Nord, conform Breitbart. În plus, se pare că inteligența artificială este un punct cheie pe lista de discuții a reuniunii din acest an.

Altman nu este singura figură din Big Tech prezentă. Se vor mai alătura reuniunii CEO-ul Microsoft Satya Nadella, fostul CEO Google, Eric Schmidt, și șeful Google DeepMind, Demis Hassabis. Jen Easterly, directorul Agenției de Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurii (CISA), va participa și ea. După cum sa menționat într-o audiere în Congres săptămâna trecută, CISA a jucat un rol cheie ca sursă de presiune guvernamentală în regimul de cenzură Big Tech, care a afectat șansele lui Donald Trump de a obține al doilea mandat de președinte în 2020.

Întâlnirea va avea loc în perioada 18-21 mai la Lisabona, Portugalia. Lista articolelor aflate în discuție, publicată de Bilderberg, este următoarea:

Inteligența Artificială;

Sistemul bancar;

China;

Tranziția energetică;

Europa;

Provocări fiscale;

India;

Politica industrială și comerțul;

NATO;

Rusia;

Amenințări transnaționale;

Ucraina

Conducerea SUA;

Presa corporativă are, de asemenea, o prezență la Bilderberg din acest an, cu membri de seamă printre care Anne Applebaum, CEO-ul Axel Springer și reprezentanți ai altor companii mass-media, inclusiv Economist și Financial Times.

Alți participanți de seamă îl includ pe CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, președintele Goldman Sachs și candidatul la funcția de guvernator al Georgiei, care a pierdut alegerile, Stacey Abrams.

Un număr mic de conservatori americani sunt enumerați ca participanți: doi membri ai Hoover Institution, un membru al Institutului Hudson, istoricul conservator Niall Ferguson și antreprenorul și investitorul în tehnologie Peter Thiel. Potrivit listei, Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe de la Kiev, va fi prezent la întâlnire.