Nu vei deține absolut nimic până în 2050 - și iată exact cum se va întâmpla acest lucru!

Dacă intrați într-un magazin obișnuit de saltele sau într-un colos al mobilei, cum ar fi IKEA, puteți cumpăra o saltea destul de standard de dimensiuni mari pentru aproximativ 600 de dolari. Dar ce se va întâmpla cu prețul saltelelor atunci când acestea vor deveni investiții?

Să ne imaginăm că ați conduce un monopol de investiții multinațional de 10 trilioane de dolari, precum Blackrock. Faceți calculele și vă dați seama că puteți închiria o saltea unor amărâți cu 99 de dolari pe lună pe un contract pe 36 de luni. Acea saltea de 600 de dolari valorează 3.600 de dolari în venituri pentru dumneavoastră, din care 3.000 de dolari reprezintă profit. Dar realitatea este că, în momentul de față, majoritatea oamenilor care muncesc își pot permite să cumpere o saltea de 600 de dolari, fie că economisesc câteva luni, fie că o pun pe un card de credit.

Dacă sunteți un monopol monetar multinațional precum Blackrock, trebuie să creați o cerere pe piață pentru închirierea de saltele, prin creșterea prețurilor la saltele. Așa că te duci la sediul IKEA sau direct la marii lor producători de saltele și le spui: "Hei, vânzarea cu amănuntul către consumatori este pentru fraieri. Vă plătesc 3.000 de dolari pentru fiecare din cele un milion de saltele pe care plănuiați să le produceți anul acesta și vă plătesc în numerar în avans". Producătorul este fericit pentru că are un cumpărător garantat pentru toate saltelele sale din acest an, nu are nicio bătaie de cap cu returnările și obține venituri și profituri de cinci ori mai mari. (Sau, alta varianta, Blackrock cumpără pur și simplu afacerile marilor producători de saltele), scrie analistul Jared A. Brock.

Oricum ar fi, din cauza cererii investitorilor pentru un bun de consum, prețurile de vânzare cu amănuntul încep să crească vertiginos. Deoarece consumatorii obișnuiți sunt acum în competiție cu monopolurile multinaționale de investiții pentru saltele. Câte persoane cunoașteți care își permit să plătească 3.600 de dolari pentru o saltea? În curând, nimeni nu-și va mai permite să dețină o saltea și toată lumea nu va mai avea de ales decât să închirieze una. Acum, în loc să plătească 600 de dolari în fiecare deceniu pentru a deține o saltea, consumatorii trebuie să plătească 99 de dolari pe lună pentru tot restul vieții lor - 60.000 de dolari în 50 de ani - doar pentru a dormi într-un pat. Dacă acest lucru sună ca cea mai mare înșelătorie din istoria economică, este pentru că așa este. Și este motivul pentru care nu veți deține nimic până în 2050.

Marea resetare a feudalismului

Există un nume pentru un sistem economic în care marea majoritate nu deține nimic și trebuie să muncească toată viața ca sclavii doar pentru a rămâne în viață. Se numește servitute. Și exact acolo este locul în care sociopații miliardari vor ca cei 99% să trăiască, să muncească și să moară. Așa că ei fac tranziția economiei noastre globale către un nou model economic: Bancheri + investitori + căutare de rente = Serfdom 2.0. Memorați și înțelegeți această formulă. Acesta este motivul pentru care viața ta economică devine tot mai grea și pentru care lumea muncitoare suferă din punct de vedere economic:

Băncile împrumută trilioane de dolari monopolurilor de investiții.

Monopolurile de investiții devorează corporațiile.

Corporațiile finanțează industriile și trec la modelul chiriei pe viață.

Aceasta este ecuația care va defini viețile noastre și viitorul copiilor noștri. Acesta este noul model economic care va anula democrația, va termina de distrus planeta și va pune capăt drepturilor omului și libertăților atât de greu câștigate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru că totul este acum doar o investiție comodificată. Să nu credeți că acest lucru nu se poate întâmpla. Pentru că deja se întâmplă.

Modelul de fabricare a feudalismului se va infiltra în toate industriile imaginabile

Mașinile care se vând cu amănuntul cu 30.000 de dolari vor costa brusc 60.000 de dolari pe un plan de închiriere pe opt ani.

Mobila care se vinde cu 1.000 de dolari - fie că este vorba de o canapea sau o masă - va costa brusc 6.000 de dolari pe un plan de închiriere pe cinci ani.

Televizoarele, frigiderele și mașinile de spălat vor trece de la 1.000 de dolari în avans la 9.000 de dolari pe o perioadă de închiriere de șase ani.

Cizmele și pantofii care odată costau 100 de dolari vor costa 1.000 de dolari la "doar" 29 de dolari/lună. Îmbrăcămintea va fi în cele din urmă subsumată modelului de închiriere pe viață al monopolului de investiții. Tot ceea ce poate aduce profit va fi făcut să aducă profit.

Acest lucru include adăpostul uman

Financiarizarea imobiliarelor este deja cea mai costisitoare escrocherie de pe planetă, costând consumatorii 326.000 de miliarde de dolari până în prezent și crescând rapid. Asta pentru că investitorii știu că avem nevoie disperată de adăpost. În loc să muncească și să contribuie ca niște oameni morali, cei care se ocupă de terenuri monopolizează nevoia umană de adăpost pentru a jupui un profit pasiv de pe urma muncitorilor activi. (Este destul de revelator faptul că, după fiecare revoluție, bancherii și proprietarii de terenuri sunt cei care ajung la închisoare... sau mai rău).

Acum, monopolurile multinaționale acaparează casele unifamiliale, supralicitând familiile și plătind bani cash, doar pentru a se întoarce și a le închiria înapoi unor oameni adevărați la prețuri de închiriere mult umflate. Acesta este motivul pentru care casa medie va costa 10 milioane de dolari în timpul vieții noastre, iar toți cei pe care îi cunoașteți vor fi sclavii chiriașilor.

Acum adunați-le pe toate

Când oamenii plătesc 60.000 de dolari chirie pentru un pat, nu mai pot economisi pentru alte achiziții. Înseamnă că nu-și pot permite să cumpere o mașină nouă, așa că trebuie să ia în schimb un plan de plată, ceea ce înseamnă că vor risipi aproape 500.000 de dolari pe mașini în timpul vieții lor. Și peste 50.000 de dolari pentru telefoane mobile. Și peste 25.000 de dolari pentru Adobe Creative Cloud care înainte costa 500 de dolari. Și peste 5.000 de dolari pentru nenorocitul de procesor Word al lui Bill Gates.

Înseamnă că nu-și pot permite să cumpere o casă, așa că trebuie să se înscrie în schimb într-un plan de plată, fie o ipotecă gigantică care îi îmbogățește pe bancheri, fie o chirie la suprapreț care îi îmbogățește pe cei care dețin terenuri. Pe măsură ce investitorii pradă din ce în ce mai multe industrii, se creează o spirală descendentă de dependență corporatistă pentru consumatori. Aceștia își pierd bogăția și posibilitatea de a alege și, în cele din urmă, libertatea. Este o sclavie corporatistă și nimeni nu o vede venind. Ar trebui să strigăm asta de pe acoperișuri.

Există o singură cale de a opri marea resetare la feudalism

Este un remediu instantaneu căruia generația noastră idioată se va împotrivi până când va fi mult prea târziu, dar posteritatea îl va vedea ca fiind atât de evident, încât ne va blestema oasele pentru că am fost atât de neînchipuit de proști: În fața Serfdomului 2.0, omenirea va trebui, în mod inevitabil, să interzică căutarea de rente și profitul corporatist din toate necesitățile umane. Capitalismul pretinde că este un joc al "eficienței", dar noțiunea este atât de ridicolă încât este absurdă. Eficientă pentru cine? Cu siguranță nu pentru planeta noastră muribundă. Cu siguranță nu pentru milioanele de copii sclavi și miliardele de muncitori adulți. Cu siguranță nu pentru toate cele opt miliarde de consumatori care vor trebui în curând să cheltuiască 60.000 de dolari pe parcursul vieții lor pentru saltele și peste 5.000.000 de dolari pentru un adăpost de bază.

Profitul corporatist este ineficiența supremă. Atunci când toate terenurile și resursele erau libere, o familie muncitoare ar putea construi o casă din piatră cu mai puțin de 500 de ore de muncă pe persoană și aceasta ar dura secole întregi. Acum, corporațiile reproiectează economia globală pentru a obține dependență economică și profit maxim - o altă formă de sclavie, deși un pic mai puțin "12 ani de sclavie" și un pic mai mult "Brave New World". Cei bogați fac ce vor, iar cei săraci suferă ce trebuie.

Se apropie o zi mai bună?

Când vom interzice căutarea de rente și obținerea de profit din toate necesitățile umane, prețurile vor scădea drastic. Proprietatea la prețuri accesibile va fi ușor accesibilă pentru marea majoritate a oamenilor care muncesc. Cei bogați vor fi ceva mai puțin bogați, iar clasa contribuabililor muncitori va păstra mult mai mult din bogăția pe care doar ei o creează. Iar paturile în care dormim noaptea vor fi ale noastre. Dar, bineînțeles, acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Pentru că monopolistii vor să dețină totul. În special vor să te dețină pe tine.

Jared A. Brock este un biograf premiat, documentarist PBS și fondatorul popularului blog futurist Surviving Tomorrow, unde oferă oamenilor grijulii perspective contrare asupra anticulturii corporatiste. Scrierile sale au apărut în Esquire, The Guardian, Smithsonian, USA Today și TIME Magazine și a călătorit în peste patruzeci de țări, inclusiv în Coreea de Nord.