Numarul de decese in exces în SUA în raport cu alte țări dezvoltate crește într-un ritm alarmant

Oamenii din SUA mor cu rate mai mari decât în ​​alte țări similare cu venituri mari, iar această diferență este în creștere. Aceasta este concluzia cheie a unui nou studiu pe care l-am publicat în jurnalul PLOS One.

În 2021, peste 892.000 din cele 3.456.000 de decese înregistrate de SUA, sau aproximativ 1 din 4, au fost „decese în exces ". În 2019, acest număr a fost de 483.000 de decese, sau aproape 1 din 6. Aceasta reprezintă o creștere cu 84,9% a deceselor în exces în SUA între 2019 și 2021.

Decesele în exces se referă la numărul real de decese care au loc într-un anumit an în comparație cu decesele așteptate în aceeași perioadă de timp, pe baza anilor anteriori sau, ca în acest studiu, în alte țări.

Au fost comparate numărul de decese din SUA cu cele din cele mai mari cinci țări din Europa de Vest: Anglia și Țara Galilor, Franța, Germania, Italia și Spania. Aceste cinci țări fac o comparație bună, deoarece sunt aproape, dacă nu chiar, la fel de bogate ca SUA, iar populația lor combinată este similară ca mărime și diversitate cu cea a SUA.

De asemenea, au fost alese acele țări pentru că au fost utilizate într-un studiu anterior al unei alte echipe de cercetare care a documentat o creștere cu 34,5% a deceselor în exces în SUA între 2000 și 2017.

Accelerarea acestei tendințe deja alarmante pe termen lung a deceselor în exces în SUA a fost exacerbată de faptul că SUA au înregistrat rate mai mari de deces din cauza COVID-19 în comparație cu țări similare . Cu toate acestea, doar COVID-19 nu ține cont de creșterea recentă a numărului de decese în exces în SUA față de țările de comparație.

Nivelul de trai în creștere și progresele medicale de-a lungul secolului al XX-lea au făcut posibil ca oamenii din țările bogate să trăiască mai mult și cu o calitate mai bună a vieții . Având în vedere că SUA este cea mai mare putere economică din lume, cu tehnologie medicală de ultimă oră, americanii ar trebui să aibă un avantaj față de alte țări în ceea ce privește durata de viață și rata mortalității.

Dar în ultimii 50 de ani, multe țări din întreaga lume au depășit SUA în ceea ce privește scăderea rapidă a ratelor de deces, după cum arată tendințele speranței de viață .

Speranța de viață este o vârstă medie la moarte și reprezintă cât de mult se așteaptă să trăiască o persoană medie dacă ratele actuale de deces rămân neschimbate pe parcursul vieții acelei persoane. Speranța de viață se bazează pe o combinație complexă de rate de mortalitate la diferite vârste, dar pe scurt, atunci când ratele de mortalitate scad, speranța de viață crește.

În comparație cu alte aproximativ 20 de țări cu venituri mari, de la mijlocul anilor 1970, speranța de viață din SUA a scăzut de la aproximativ mijloc, sau median, la cele mai mici trepte ale speranței de viață. Deci, stagnarea relativă a speranței de viață în SUA în comparație cu alte țări este direct legată de faptul că ratele mortalității au scăzut și mai lent în SUA.

Statele Unite au rate de mortalitate mai mari decât țările de același nivel din cauza unei varietăți de cauze. Prevalența bolilor cardiovasculare a fost un motor important al schimbărilor în ceea ce privește speranța de viață la nivel mondial în ultimele decenii. Dar, în timp ce ratele de deces cauzate de bolile cardiovasculare au continuat să scadă în alte părți ale lumii, aceste rate au stagnat în SUA.

Un motiv cheie pentru această tendință este creșterea obezității, deoarece cercetările arată că obezitatea crește riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Prevalența ridicată a obezității în SUA a contribuit, de asemenea, probabil, la ratele relativ ridicate ale mortalității cauzate de COVID-19.

O altă cauză este faptul că SUA are rate disproporționat de ridicate de decese cauzate de leziuni intenționate sub formă de omucideri, în special cele cauzate de arme de foc. În plus, are, de asemenea, rate ridicate de deces cauzate de leziuni neintenționate, în special supradoze de droguri.

Oamenii sunt expuși la fentanil fără să știe acest lucru și, deoarece opioidul sintetic este atât de puternic, oamenii mor într-un număr fără precedent.

În timp ce aceste cauze specifice ale deceselor ar trebui să fie în mod clar priorități ale politicii de sănătate în prezent, ar putea exista cauze mai fundamentale pentru ratele ridicate ale mortalității din SUA.

La începutul anilor 1990, tinerii din SUA cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani mureau deja la o rată mai mare decât colegii lor din alte țări din cauza unei combinații de omucideri, răniri neintenționate - în mare parte din accidente de mașină - și decese cauzate de HIV/SIDA.

Sunt în curs de desfășurare cercetări pentru a înțelege cauzele societale mai fundamentale care pot explica vulnerabilitatea populației americane la epidemii succesive, de la HIV/SIDA și COVID-19 la violența armată și supradozele de opiacee.

Acestea includ inegalitățile rasiale și economice , care, combinate cu o rețea de securitate socială mai slabă și cu lipsa accesului tuturor la asistență medicală, pot explica disparitățile mai mari în materie de sănătate și decese în comparație cu țările europene.