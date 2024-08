O firmă controlată Sorina lui Ciolacu a câștigat sute de mii de euro din vânzarea de spațiu publicitar pe o clădire în renovare a Universității București

O nouă afacere din siajul fondurilor publice în care apare numele Sorinei Stan Docuz, o apropiată a premierului Marcel Ciolacu. Anul trecut, o societate controlată de Sorina Stan Docuz prin intermediul unor interpuși a primit din partea firmei Construcții Erbașu, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire în renovare a Universității București situată în plin centrul Capitalei la kilometrul zero.

Societatea Erbașu repară imobilul în baza unui contract de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții, o firmă de stat din subordinea Ministerului Dezvoltării. Recent, a Erbașu semnat alte contracte mari din fonduri publice. O sursă din piață a declarat pentru G4Media.ro că "Toată lumea din breaslă știe că mesh-urile sunt afacerea Sorinei Stan Docuz". Aceasta nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro pe marginea acestei afaceri. Patronul Erbașu a negat orice legătură între contractele firmei sale cu instituții publice și contractul pentru mesh-urile de la Universitate, scrie G4Media.

Pe data de 20 aprilie 2023, societatea Construcții Erbașu SA a semnat un contract prin care a închiriat firmei Best Digital Kit SRL o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați din schela fațadei unui imobil din București situat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12 (Piața Universității). Imobilul aparține Universității București, iar Construcții Erbașu câștigase, anterior, o licitație organizată de Compania Națională de Investiții pentru restaurarea acestei clădiri emblematice din centrul Capitalei, valoarea contractului fiind de circa 317 milioane lei.

Conform contractului, pe cei 950 de metri pătrați, Best Digital Kit urma să amplaseze două mesh-uri publicitare (unul de circa 500 metri pătrați, celălalt de circa 450 metri pătrați). Durata înțelegerii a fost de trei ani, existând posibilitatea prelungirii/rezilierii în cazul în care lucrările vor continua/se vor termina mai repede.

În ceea ce privește latura financiară, părțile au convenit ca Best Digital Kit să achite către Construcții Erbașu, drept chirie lunară, 25% din sumele încasate dn vânzarea de spațiu publicitar pe cele două mesh-uri, dar nu mai puțin de 200.000 de euro pe an (fără TVA) - minimum 16.666 euro lunar. De asemenea, Best Digital Kit SRL s-a obligat să mai plătească drept chirie o sumă egală, timp de nouă luni, în cadrul primului an de contract. G4Media.ro nu a putut afla această sumă.

În contract a fost strecurată și o clauză care, cel puțin aparent, defavorizează Construcții Erbașu: această societate poate emite lunar factura pentru suma minimă, fără să primească raportul lunar convenit referitor la evidența sumelor încasate de Best Digital Kit din vânzarea spațiilor publicitare.

O sursă din piață outdoor, familiară cu detalii din ofertele trimise pentru cele două spații publicitare, a transmis G4Media.ro că prețul cerut în această perioadă pentru mesh-ul de 500 de metri pătrați este de 48.000 de euro/lună, iar pentru cel mai mic - de 43.000 de euro pe lună, ambele sume fără TVA (în total, 91.000 de euro lunar, fără TVA).

Până în prezent, nume mari din lumea afacerilor au contractat aceste spații: Orange, Vodafone, RetuRo etc. Un reporter G4Media.ro a întrebat-o incognito pe fosta patroană a Best Digital Kit despre posibilitatea închirierii mesh-ului mai mic pentru luna octombrie 2024, iar aceasta a transmis că, pentru acea perioadă, spațiul este deja contractat.

De precizat că, la începutul acestui an, la sesizarea Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București, Poliția Locală a amendat Best Digital Kit deoarece ar fi amplasat cele două mesh-uri fără a deține aviz de publicitate temporară, situație care data încă din septembrie 2023.

Construcții Erbașu SA a ieșit în evidență în ultimii ani prin creșterea spectaculoasă a afacerilor: 654 milioane lei cifră de afaceri, 33,4 milioane de lei profit net și 834 de angajați în 2021; 1 miliard de lei cifră de afaceri, 62,9 milioane de lei profit net și 865 de angajați în 2022; 2,2 miliarde lei cifră de afaceri, 283,3 milioane de lei profit net și 1.150 de angajați în 2023. Cifrele de afaceri din 2022 și 2023 nu au mai fost atinse niciodată în cei 33 de ani de existență.

Mare parte din aceste sume provin din contracte pe sume mari semnate cu instituții publice. În 2023-2024, Construcții Erbașu a semnat un contract de 884,12 milioane de lei cu Compania Națională de Autostrăzi pentru realizarea unei secțiuni din Autostrada Transilvania și un altul, de 338,96 milioane de lei pentru proiectarea și execuția Stadionului Nicolae Dobrin din Pitești - licitație organizată de Compania Națională de Investiții.

Alți 900 de milioane de lei vor fi încasați de Erbașu pentru modernizarea bazei Comitetului Olimpic și Sportiv Român de la Izvorani și pentru refacerea Planșeului de la Piața Unirii din Sectorul 4 din București unde Primăria este condusă de Daniel Băluță, recent promovat de Marcel Ciolacu drept prim-vicepreședinte al PSD în locul Gabrielei Firea. Zilele trecute, la semnarea acestor două contracte a fost prezent și Ciolacu care, conform jurnaliștilor prezenți la eveniment, a spus: "Mă bucur că antreprenoriatul românesc își adaugă astăzi în portofoliu două proiecte importante pentru români! (...) Îi urez succes domnului Erbașu!"

Contactat de G4Media.ro, Cristian Erbașu, directorul general al societății, a negat orice legătură între licitațiile câștigate și contractul de publicitate outdoor: "Toate firmele din Top 10 de profil au avut creșteri, deoarece au crescut mult investițiile publice în domeniul construcțiilor. Toate contractele le-am câștigat prin licitații, și nu prin încredințare directă, și la prețurile cele mai mici. Nu am avut niciodată nevoie de intervenția cuiva, indiferent de guvernare."

Referitor la contractele pentru mesh-uri, Erbașu a susținut că societatea sa a primit patru oferte din care a ales două, cealaltă fiind a firmei United Media SRL, fiecare având dreptul să amplaseze câte două meshuri în zona șantierului. "Nici una din cele două firme nu a beneficiat de implicarea directă sau indirectă a persoanei indicate de dvs în raport cu societatea Construcții Erbașu", a transmis Cristian Erbașu.

El a adăugat că, din informațiile sale, contractele par să fie dezavantajoase pentru locatari deoarece, mult timp, spațiile publicitare nu ar fi fost vândute. În plus, cheltuielile necesare amplasamentelor se împart la jumătate. Erbașu a recunoscut că o cunoaște pe Sorina Stan Docuz, dar din alt context, fără relevanță în contextul contractului încheiat cu Best Digital Kit SRL.

Datele disponibile la Registrul Comerțului indică faptul că Best Digital Kit și-a schimbat patronul pe 16 februarie 2023, cu două luni înainte de semnarea contractului cu Construcții Erbașu. La acea dată, asociatul unic și administratorul Elena Liliana Coman i-a cedat toate părțile sociale lui Robert Alexandru Gheorghe. Acesta este un personaj despre care G4Media.ro a scris în anul 2023, în cadrul unei investigații despre un contract de catering pentru școli de 27,2 de milioane de euro scos la licitație de Primăria Sectorului 3 și vânat de firma Gab Pavolux. Această societate deținea un restaurant numit La Cantine, fiind controlată, prin interpuși, de Sorina Stan Docuz. Robert Alexandru Gheorghe este căsătorit cu Geanina Puianu, verișoară a lui Flory Nicolaescu, aceasta din urmă fiind o prietenă a Sorinei Stan Docuz și soția lui Andrei Andrei, un fotomodel din Dubai, patronul din acte al Gab Pavolux.

La momentul investigației din 2023, un reporter G4Media.ro și-a exprimat incognito dorința de a organiza un botez în clădirea La Cantine, iar la numărul de telefon a răspuns o femeie pe nume Dana Eremia care ne-a prezentat, pe mail, oferta restaurantului și ne-a îndrumat ca pentru o vizită a sălii să luăm legătura cu Robert Alexandru Gheorghe, transmițându-ne și numărul de telefon al acestuia, număr pe care l-am sunat și astăzi.

La fel ca în articolul din 2023, și acum Robert Alexandru Gheorghe a negat că se află la telefon, afirmând că "Este o mare greșeală". El a negat și că este căsătorit cu Geanina Puianu, deși fotografia sa de la profilul de Whatsapp asociat numărului de telefon La Cantine în 2023 îl arată ca fiind aceeași persoană cu deținătorul unui cont de Facebook în care apare drept căsătorit cu Geanina Puianu.

Duetul de interpuși Dana Eremia-Robert Alexandru Gheorghe din afacerea La Cantine din Sectorul 3 se repetă și în cazul contractului pentru mesh-urile de la Universitate și oferă mai multe indicii care conduc spre Sorina Stan Docuz.

Astfel, deși a preluat Best Digital Kit și a semnat contractul cu Construcții Erbașu pe 20 aprilie 2023, Robert Alexandru Gheorghe a dispărut, apoi, din activitatea curentă a firmei. Pe 10 august 2023, el a semnat o împuternicire care îi permite Danei (Daniela) Eremia să reprezinte societatea în relația cu Primăria Municipiului București - instituție-cheie pentru o societate care activează în domeniul publicității outdoor, fiind autoritatea care eliberează autorizațiile necesare/avizul de publicitate temporar.

G4Media.ro a studiat mai multe documente pe relația Best Digital Kit-Primăria Generală în care Eremia figurează drept reprezentant al firmei de outdoor, inclusiv cu numărul ei personal de telefon și o copie a buletinului de identitate.

În trecut, Dana Eremia a lucrat la Focus Media Outdoor, societate la care, în timpul celui de-al doilea său mariaj, cu omul de afaceri Mădălin Stan, Sorina Stan Docuz a fost manager. Ulterior, Eremia s-a mutat la Look Outdoor, societate unde, după divorțul de Mădălin, a ajuns, în calitate de director, Sorina Stan Docuz, iar, în calitate de asociat, Roxana Ilie, cea mai bună prietena a acesteia.

În luna mai 2024, Eremia apare drept reprezentantă Look Outdoor într-o listă de autorizații eliberate de Primăria Municipiului Giurgiu (pozițiile 16 și 17). "Eremia este femeia de casă a Sorinei Stan Docuz", a afirmat o sursă G4Media.ro legat de relația dintre cele două femei. Eremia a respins apelul reporterului G4Media.ro și nu a răspuns unor întrebări pe care i le-am trimis prin intermediul rețelei Whatsapp.

Din informațiile G4Media.ro, contra unui procent din viitorul contract, și Look Outdoor vinde publicitate pentru cele două mesh-uri deținute de Best Digital Kit. "Este o manevră prin care se urmărește diminuarea sumei care trebuie plătită către Construcții Erbașu", a afirmat o sursă G4Media.ro din piață.

Datele financiare disponibile pe site-ul Ministerului de Finanțe și aferente anului 2023 - în care a fost semnat contractul cu Erbașu - arată că, în acel an, Best Digital Kit a avut o cifră de afaceri de 2,4 milioane de lei (cu 55% mai mare decât în 2022, în mandatul fostei patroane), iar profitul a crescut în aceeași perioadă de șase ori, de la 163.704 lei la puțin peste 1 milion de lei.

În 2023, Look Outdoor și-a triplat cifra de afaceri față de 2022 (9,8 milioane lei față de 3,06 milioane lei), dar profitul a scăzut de la 1,21 milioane lei la 1,06 milioane lei.

Evoluția Best Digital Kit respectă un tipar descoperit de G4Media.ro legat de alte afaceri controlate din umbră de Sorina Stan Docuz, afaceri care, în scurt timp, au dat lovitura în plan financiar:

Pe 11 iunie 2020, un fotomodel pe nume Roxana Ilie, cea mai bună prietenă a Sorinei Stan Docuz, a preluat 50% din părțile sociale ale unei firme cu activitate modică din Buzău, deținută de o prietenă a familiei Docuz, i-a schimbat numele în Look Outdoor, iar obiectul de activitate în "agenție de publicitate". În decurs de șase luni, cifra de afaceri a firmei a crescut de 835 de ori față de anul anterior, majoritatea banilor provenind, după cum a dezvăluit o sursă din interiorul PSD pentru G4Media.ro din mai multe contracte primite de la PSD-ul condus de Marcel Ciolacu (2020 a fost an electoral), contracte finanțate de partid din contul primit de la bugetul de stat pentru "servicii de presă și propagandă".

Pe data de 21 octombrie 2022, Gabi Slămnoiu, unchiul Sorinei Stan Docuz, a cedat părțile sociale ale firmei Gab Pavolux SRL Buzău (cifre de afaceri 0 între 2014 și 2021) lui Andrei Andrei, un fotomodel din Timișoara stabilit în Dubai și căsătorit cu buzoianca Flory Nicolaescu, stewardesă la o companie din același oraș cu soțul și prietenă a Sorinei Stan Docuz - surse G4Media.ro au susținut că cele două ar fi, în fapt, verișoare. La scurt timp, Gab Pavolux a închiriat, după o licitație suspectă, un restaurant de lux, numit La Cantine, în care Primăria Sectorului 3 investise mai multe milioane de lei și a depus ofertă pentru a primi un contract de 27,2 milioane de euro la o licitație organizată de aceeași Primărie condusă de Robert Negoiță, unul dintre foștii soți ai Sorinei Stan Docuz. Pentru a putea îndeplini unul dintre criteriile din caietul de sarcini, Gab Pavolux a avut drept terț susținător firma de construcții Bedamiro Holding Construct Buzău care, la fel ca Erbașu, a semnat contracte substanțiale cu Statul în ultimii ani. Patronul Bedamiro, Mihai Rotaru, și partenera sa au împrumutat PSD cu bani necesari cheltuielilor electorale la alegerile locale din 2020, acest lucru având loc la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a fost ales președinte al acestui partid.

G4Media.ro a mai descoperit că domeniul de Internet al restaurantului La Cantine aparținea firmei Look Outdoor, iar unul dintre mail-urile și numerele de contact ale Gab Pavolux erau ale soțului surorii Sorinei Stan Docuz căreia îi fusese angajat în trecut într-o societate. Această soră și unchiul ei, fostul patron al Gab Pavolux, fuseseră asociați, anterior, în altă firmă. Ulterior acestor dezvăluiri, site-ul La Cantine a fost închis, Gab Pavolux s-a retras de la licitație, iar DNA a demarat o anchetă.

O documentare ulterioară G4Media.ro a arătat că Sorina Stan Docuz se află în centrul unei întregi rețele de oameni care provin din comuna Racovițeni, județul Buzău, locul unde a copilărit și de unde provin părinții ei. De-a lungul timpului, firme controlate sau înființate de aceste personaje au primit contracte de la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță, fostul soț al Sorinei. La fel stau lucrurile și pentru Best Digital Kit: imediat după preluarea formală de către Robert Alexandru Gheorghe, societatea a semnat câteva contracte cu firme ale Primăriei Sectorului 3.