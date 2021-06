O mare vopsită în "Negru NATO" - Exercitiul "Sea Breeeze" la Marea Neagra

Ultima misiune NATO la Marea Neagra: "Sea Breeze" care se derulează până pe 23 iulie. Co-gazdele sunt Flota a șasea a SUA și Marina ucraineană, iar protagonistul principal - Grupul maritim permanent NATO 2.



Spectacolul, în limbajul NATO, este doar o demonstrație nevinovată de "întărire a descurajării și apărării". NATO ne spune că exercițiul este "din ce în ce mai popular" și că acum participă peste 30 de națiuni "de pe șase continente", care au desfășurat 5.000 de soldați, 32 de nave, 40 de avioane și "18 echipe de operațiuni speciale și de scufundări". Toți s-au angajat să pună în aplicare și să îmbunătățească acel concept magic al NATO: "interoperabilitatea".



Acum, haideți să risipim ceața și să ajungem la miezul problemei. NATO proiectează impresia că preia anumite porțiuni ale Mării Negre în numele "păcii". Articolele supreme de credință ale NATO, reiterate la ultimul său summit, sunt "anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia" și "susținerea suveranității Ucrainei". Așadar, pentru NATO, Rusia este un inamic al "păcii". Orice altceva este ceață de război hibrid.



NATO nu numai că "nu recunoaște și nu va recunoaște anexarea ilegală și ilegitimă a Crimeei de către Rusia", dar denunță și "ocupația temporară" a acesteia. Acest scenariu, redactat la Washington, este recitat de Kiev și practic de întreaga UE.



NATO se afișează ca fiind angajată în favoarea "unității transatlantice". Geografia ne spune că Marea Neagră nu a fost anexată la Atlantic. Dar asta nu este un impediment pentru bunăvoința NATO - care, după cum arată dosarul, a transformat Libia, în nordul Africii, într-un pustiu condus de miliții. În ceea ce privește intersecția dintre Asia Centrală și Asia de Sud, fundul colectiv al NATO a fost lovit fără ceremonii de o gașcă de paștuni zdrențăroși cu kalașnikovuri contrafăcute.



Casa Albă își definește aliații de pe flancul estic al NATO ca fiind cei 9 de la București. Cei 9 de la București îi include pe membrii grupului celor patru de la Vișegrad (Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia); trioul baltic (Estonia, Letonia și Lituania); și doi vecini de la Marea Neagră (Bulgaria și România). Nu există Ucraina - cel puțin nu încă.



Atunci când Casa Albă se referă la "consolidarea relațiilor transatlantice", aceasta înseamnă în primul rând "o cooperare mai strânsă cu cei nouă aliați ai noștri din Europa Centrală și din regiunile Mării Baltice și a Mării Negre cu privire la întreaga gamă de provocări". În traducere: "întreaga gamă de provocări" înseamnă Rusia.



Așadar, bine ați venit la întoarcerea, în stil, a Intermarium - ca în "între mări", în principal Baltica și Neagră, cu Adriatica ca spectacol secundar. După Primul Război Mondial, unitatea pentru ceea ce ar putea deveni o înțelegere geopolitică a inclus cele trei țări baltice, Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Belarus și Ucraina. Acest amestec a fost făcut în Polonia.



Acum, sub conducerea hegemonului și a brațului său înarmat al NATO, un intermarium Baltică-Marea Neagră modernizat este împins ca noul Zid de Fier al Războiului Rece 2.0 împotriva Rusiei. De aceea, încorporarea definitivă a Ucrainei în NATO este atât de importantă pentru Washington - deoarece ar solidifica definitiv intermariul.



Preludiul la Sea Breeze a avut loc săptămâna trecută, prin intermediul unei cascadorii fariseice Britannia Rules The Waves, pusă în scenă ca o schiță Monty Python - dar cu accente potențial explozive.

Imaginați-vă că așteptați într-o stație de autobuz undeva în Kent și găsiți într-o pubelă de gunoi o pată îmbibată - aproape 50 de pagini - de documente secrete care detaliază elaborările Ministerului Apărării cu privire la desfășurarea explicit provocatoare a distrugătorului Defender în largul Sebastopolului, pe coasta Crimeii.



Chiar și un jurnalist BBC încorporat cu distrugătorul a spulberat versiunea oficială a Londrei, conform căreia ar fi fost vorba de o simplă "trecere nevinovată". Mai mult, armele Defender erau complet încărcate - în timp ce avansa două mile marine în interiorul apelor rusești. Moscova a publicat o înregistrare video care documentează cascadoria.



Și mai bine. Pata de mămăligă găsită în Kent a scos la iveală nu numai discuții despre posibila reacție a Rusiei la "trecerea nevinovată", ci și divagații despre britanicii, "încurajați" de americani, care au lăsat comandouri în Afganistan după retragerea trupelor la 11 septembrie anul viitor.



Acest lucru ar putea fi calificat ca o dovadă în plus că combinația anglo-americană-NATO nu va "părăsi" cu adevărat Afganistanul.



Un vag "membru al publicului" a contactat BBC atunci când a găsit în mod nevinovat materialele radioactive din punct de vedere geopolitic. Nimeni nu știe dacă a fost o scurgere de informații, o capcană sau o greșeală prostească. Dacă "membrul publicului" ar fi fost un adevărat denunțător, ar fi luat calea Wikileaks, nu a BBC.



"Trecerea nevinovată" a avut loc la doar câteva ore după ce Londra a semnat un acord cu Kievul pentru "îmbunătățirea capacităților navale ucrainene". Pe frontul reacțiilor rusești, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a rezumat totul: "Londra a dat dovadă de încă o acțiune provocatoare urmată de o grămadă de minciuni pentru a o mușamaliza. Agenții 007 nu mai sunt ceea ce erau odată".



Între timp, pe frontul mediteranean, pe care NATO îl consideră Mare Nostrum al său, două avioane de luptă rusești Mig-31k - capabile să transporte rachete hipersonice Khinzal - au fost redistribuite săptămâna trecută în Siria. Raza de acțiune a rachetelor Khinzal cuprinde întreaga Mediterană, atât la est cât și la est.



În Sudul Global, NATO care promovează "pacea globală" în portul Odessa, în Marea Neagră, nu poate decât să evoce nuanțe de Libia cum ar fi Afganistanul. Austin Powers, autointitulat Agent Double Oh! Behave! s-ar încadra perfect în capelele "documentelor secrete" din coșul de gunoi Kent. "Oh. Behave!" se aplică în totalitate la Sea Breeze. În caz contrar, s-ar putea ivi ocazia de a-l saluta pe domnul Kinzhal.



Pepe Escobar

(text tradus si adaptat dupa Asia Times)