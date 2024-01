O nouă teorie a conspirației legată de Jeffrey Epstein? Piață de adrenocrom descoperită în tunelurile evreiești din New York

In presa americană de investigatii apar dovezi care leagă sistemul ilegal de tuneluri găsit sub Crown Heights din Brooklyn de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și Fundația Clinton. E o nouă teorie a conspiratiei?, se intreaba Washington Post.

Imagini video tulburătoare din New York au devenit virale la începutul acestei săptămâni, dezvăluind o saltea mică și pătată care este scoasă din tunelul descoperit sub o sinagogă din Crown Heights, unde fotografiile arată că, printre altele, în bârlogul subteran se aflau saltele pentru copii și scaune înalte.

O revoltă a izbucnit și o duzină de bărbați au fost arestați la sinagoga din New York, care servește drept sediu al mișcării evreiești ortodoxe Chabad-Lubavitch, atunci când bărbații au încercat să împiedice poliția din New York și o echipă de muncitori în construcții să sigileze sistemul de tuneluri ilegale săpate sub clădire.

This image will haunt me for the rest of my life pic.twitter.com/YeIq7rOPME — Garbage Human (@GarbageHuman23) January 9, 2024

Sediul Chabad-Lubavitch, unde se află sistemul de tuneluri complet cu saltele mici însângerate, cărți acoperite de sânge și scaune înalte pentru copii, are legături strânse cu Jeffrey Epstein și cu procurătoarea sa de copii, Ghislaine Maxwell.

Așa este, sinagoga cu un sistem secret de tuneluri dedesubt se întâmplă, de asemenea, să îi ofere procuratoarei sexuale de copii a lui Jeffrey Epstein privilegii speciale în timp ce se află în închisoare, asigurându-se că primește cea mai bună mâncare kosher, care este mai scumpă, și diverse alte beneficii. Potrivit presei mainstream, aceasta este doar o coincidență.

GHISLAINE MAXWELL RECEIVES SPECIAL PRISON BENEFITS VIA ORGANIZATION LINKED TO CHABAD-LUBAVITCH HEADQUARTERS!



Last summer it was reported that Ghislaine Maxwell was taking advantage of special treatment reserved for Jewish prisoners while incarcerated in federal prison.



The Sun… pic.twitter.com/MuMAQcGECx — LIZ CROKIN (@LizCrokin) January 10, 2024

De asemenea, mass-media "oficială" ascunde că sediul Chabad-Lubavitch a fost legat de abuzuri sexuale asupra copiilor timp de decenii. Hirschel Pekkar, un membru senior care a proiectat faimoasa menorah a Chabad, a recunoscut în 1991 că a făcut, după spusele sale, "lucruri care nu ar trebui făcute" unei fetițe de 5 ani.

Acesta este, probabil, un moment bun pentru a menționa că sinagoga Chabad-Lubavitch este, de asemenea, legată de Fundația Clinton, cele două organizații având în comun o istorie de colaborare la așa-numitele "proiecte", care au fost anunțate pe ambele site-uri web de-a lungul anilor.

Desigur, faptul că sediul Chabad-Lubavitch este legat de Fundația Clinton, care la rândul ei este legată de hoți de copii condamnați, inclusiv Laura Silsby, care a fost găsită vinovată de trafic de copii din Haiti... Ei bine, presa mainstream vrea să știți că și aceste fapte nu sunt altceva decât o serie de coincidențe nebănuite.

The Jewish Chabad movement, which dug tunnels in NYC holding a tiny soiled mattress and a high chair, has long been linked to child sex abuse



Hirschel Pekkar, one of its most prominent members, admitted in 1991 to doing 'things that shouldn't be done' to a 5-year-old girl pic.twitter.com/JDTaLFaIXU — Frankie Stockes (@realStockes) January 9, 2024

Atât Epstein, cât și Maxwell au declarat oficial că au ajutat la lansarea Fundației Clinton.

În Statele Unite funcționează ferme de adrenocromi care fac trafic cu copii care nu au certificate de naștere sau documente internaționale și care sunt vânduți elitelor VIP pentru sume uriașe de bani.

Acești copii nu au documente oficiale, dar au "date de expirare" de 2 până la 4 ani, datorită frecvenței cu care sunt violați și abuzați, după care sunt uciși "cu impunitate" sau uciși ritualic, în funcție de preferințele proprietarilor lor.

Significant, if partisan, find showing how the Clintons supported child stealer Laura Silsby https://t.co/7nULjOgmzr pic.twitter.com/NCgsVWTF2W — WikiLeaks (@wikileaks) November 3, 2016

În 2016, a apărut informația potrivit căreia un film snuff îngrozitor în care era implicată Hillary Clinton circula pe dark web. Ofițerii de aplicare a legii au confirmat că înregistrarea este atât de dezgustătoare încât nu suportă să o privească mai mult de câteva secunde.

Toate acestea sunt conform lui Robert David Steele, veteran al corpului de pușcași marini al SUA și fost ofițer de operațiuni al CIA, care a devenit unul dintre cei mai bine plasați denunțători din istorie când a aruncat în aer întregul sistem global de control al pedofiliei în fața unei comisii judiciare șocate.

S-a afirmat de mult timp că vedetele de la Hollywood și celebritățile din industria de divertisment trebuie să se alăture Illuminati pentru a ajunge în vârful industriei, însă puțini oameni din afara cercului intern Illuminati înțeleg cu adevărat ce înseamnă acest lucru.

Acest lucru începe să se schimbe încet-încet, pe măsură ce celebritățile care au fost supuse sistemului Illuminati cedează și scurg informații din interior, expunând adevăratele mecanisme interne ale Hollywoodului și ale industriei de divertisment.

Actorul hollywoodian Ricky Schroder este cea mai recentă celebritate care a cedat și a dat în vileag pedofilia și ritualurile oculte din industria de divertisment, dezvăluind detalii dezgustătoare despre ritualurile oculte tulburătoare la care a fost martor în calitate de copil-vedetă în această industrie.

Ricky Schroder nu este singura vedetă din ultima vreme care ne-a oferit o privire în spatele cortinei. Nimic nu s-a schimbat de când Angelina Jolie și Ricky Schroder erau tineri și încercau să pătrundă în industria de divertisment. În timpul unui interviu acordat revistei Glamour, Megan Fox a lăsat să scape că participă la ritualuri de sânge Illuminati macabre cu marioneta Illuminati Machine Gun Kelly. Raportarea acestor practici satanice, care implică simboluri, ritualuri și sacrificii, este ridiculizată de către mass-media mainstream.

Într-un interviu acordat publicației Sunday Times, actorul de la Hollywood Elijah Wood a aruncat o bombă, menționând cum copiii actori erau în mod regulat "violați" de către figurile din industrie. "Este clar că ceva major se întâmpla la Hollywood", a spus Wood. "Totul era organizat".

Ceea ce Wood vorbește este abuzul sexual galopant asupra actorilor copii, care a fost expus anterior de Corey Feldman, precum și de Corey Haim. Această narațiune este atât de controlată încât, după ce Wood a făcut aceste comentarii, chiar a doua zi presa mainstream l-a atacat și l-a forțat să le minimalizeze.

A apărut cazul lui Jon Robberson. În calitate de veteran de 16 ani în producția de filme de lungmetraj, televiziune și reclame de la Hollywood, Robberson a lucrat în culisele tuturor studiourilor și rețelelor importante, inclusiv la proiecte pentru personalități precum Spielberg, Bruckheimer, Silver și Abrams, pentru a numi doar câteva.

De asemenea, Robberson a părăsit această scenă pentru că spune că este "plină de pedofili prădători". Au apărut dovezi că linia de trecere distinctă include și elitele globale, inclusiv Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și familia Clinton, și puteți fi siguri că aceste nume sunt doar vârful aisbergului.

La cele mai înalte niveluri ale politicii, finanțelor și industriei de divertisment, o cabală obscură de pedofili se folosește de puterea lor pentru a ascunde crimele dezgustătoare pe care le comit împotriva copiilor. Există un război în desfășurare, iar elita și marionetele sale din politică și divertisment devin pe zi ce trece tot mai disperate să zdrobească pe oricine le expune agenda.