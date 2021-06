Au trecut zeci de ani de când am citit ultima dată "1984" de George Orwell, dar părți din acest roman distopic clasic au devenit parte din cultura noastră politică. În ultimele săptămâni, am asistat în timp real la acest tip de răsturnare bruscă și brutală a unor poziții susținute de mult timp în ceea ce privește originile epidemiei globale de Covid, care a devastat o mare parte a lumii.

De la începutul anului 2020 încoace, narațiunea principală a fost că virusul era complet natural, iar oricine sugera că ar putea fi produsul unui laborator creat de om era denunțat ca fiind un "teoretician al conspirației", foarte asemănător cu activiștii QAnon ridiculizați la nesfârșit în mass-media. Această linie oficială a fost adesea aplicată cu duritate de către principalele noastre monopoluri de social media, Facebook interzicând în mod sumar toate postările care sugerau altceva.



Dar această situație s-a schimbat complet, iar în ultimele saptamani Wall Street Journal, New York Times și principalele noastre instituții media electronice au publicat articole de top care tratează această fostă erezie într-un mod foarte respectuos, sugerând chiar că greutatea dovezilor ar putea fi în favoarea ei. Senatul a votat în favoarea declasificării imediate a tuturor documentelor noastre de informații legate de originea virusului, iar presiunea politică masivă asupra președintelui Joe Biden l-a forțat pe acesta să ordone ca o analiză completă a informațiilor să fie realizată și publicată în termen de 90 de zile. Se pare că un consens emergent al elitei ar putea favoriza în curând teoriile care fuseseră până acum consemnate în colțuri ciudate ale internetului.



Evenimentul care a declanșat această remarcabilă răsturnare de opinie a elitei americane a fost un articol atent argumentat și convingător al jurnalistului Nicholas Wade. Autorul a petrecut mai mult de patru decenii ca reporter de top la New York Times și la alte publicații importante, lucrarea sa a fost publicată pe 2 mai pe site-ul de blogging Medium, apoi republicată pe 5 mai de site-ul cu trafic redus al Bulletin of Atomic Scientists.



În ciuda acestor începuturi și a tonului prudent și moderat al textului său, consecințele au fost dramatice. Deși aproape toate faptele și dovezile discutate de Wade fuseseră deja disponibile publicului în cea mai mare parte a anului trecut, analiza sa atentă și credibilitatea jurnalistică considerabilă au transformat rapid intreaga zona mass-media. El și-a început articolul explicând că, începând cu februarie 2020, o imensă bulă ideologică fusese umflată de propaganda politică mascată în "știință medicală", o bulă care a fost ulterior menținută printr-o combinație de lașitate și incompetență jurnalistică. Președintele Donald Trump proclamase că virusul era artificial, așa că mass-media a insistat că "trebuie să fie natural", chiar dacă toate dovezile păreau să sugereze contrariul.



Prezentarea atentă a lui Wade a spart imediat această bulă și a răsturnat discuția publică despre o epidemie care a ucis milioane de oameni în întreaga lume. Până la 28 mai, Wall Street Journal a publicat titlul "Facebook Ends Ban on Posts Asserting Covid-19 Was Man-Made" (Facebook pune capăt interdicției privind postările care afirmă că Covid-19 a fost provocată de om), astfel încât, în mai puțin de o lună, un articol schimbase deja ceea ce aproape trei miliarde de indivizi din întreaga lume aveau voie să citească și să scrie. Acest lucru ilustrează controlul totalitar al informațiilor pe internet deținut de uriașele monopoluri americane din domeniul tehnologiei, care stabilesc limitele discuțiilor permise în întreaga lume printr-o simplă apăsare de buton. Poate exista un exemplu mai bun al climatului ridicol și stalinist de cenzură intelectuală aplicat în prezent de acești giganți corporatiști?



Deși articolul lui Wade a servit drept catalizator crucial, ceva similar era cât pe ce să se întâmple la începutul lunii ianuarie, când prestigioasa revistă New York Magazine a publicat un articol de copertă al proeminentului intelectual public liberal Nicholson Baker, care a ajuns la concluzii foarte asemănătoare și ar fi putut produce același impact. Dar articolul lui Baker a apărut pe 4 ianuarie, iar două zile mai târziu, Capitoliul din DC a fost brusc luat cu asalt de o mulțime de Trump-iști indignați, asigurându-se că toate celelalte chestiuni au fost rapid uitate pentru următoarele două luni.



Se poate afirma cu tărie că epidemia de Covid a fost cel mai important eveniment global de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, iar o răsturnare de situație jurnalistică atât de radicală și rapidă pare aproape fără precedent. Membrii de frunte ai "celei de-a patra puteri" au recunoscut pe deplin amploarea acestei răsturnări de situație și implicațiile grave pentru profesia lor, înregistrând reacțiile lor, fie cu încântare, fie cu jenă resemnată.

Când Wall Street Journal a publicat o știre potrivit căreia un raport al serviciilor secrete americane, care nu fusese dezvăluit anterior, a detaliat modul în care trei cercetători din Wuhan s-au îmbolnăvit suficient de tare pentru a fi spitalizați în noiembrie 2019, nu mai exista nicio modalitate de a spune că ipoteza "originii din laborator" era prea prostească pentru a fi mediatizată. Asta nu înseamnă că teoria "originii din laborator" este corectă, deloc. Totuși, acest lucru este irelevant pentru problema în cauză.



Dar și mai demnă de remarcat a fost lunga mea-culpa emisă de Donald G. McNeil, Jr. veteranul de patruzeci și cinci de ani al New York Times, care a condus de la bun început acoperirea Covid de către ziarul său. La scurt timp după ce a citit analiza fostului său coleg și a analizat cu atenție dovezile voluminoase citate, McNeil și-a schimbat complet opinia cu privire la originile virusului, susținând o teorie pe care el și alți jurnaliști mainstream au petrecut mai bine de un an respingând-o ca fiind o nebunie de "extremă dreapta", pe care a recunoscut că au grupat-o alături de "Pizzagate, Plandemic, Kung Flu, Q-Anon, Stop the Steal și invazia din 6 ianuarie de la Capitoliu".



În timp ce credința într-o origine naturală a virusului s-a diminuat rapid, consensul global pare să se îndrepte spre poziția lui Wade, Baker și a multor altora, conform căreia epidemia inițială a rezultat probabil dintr-o scurgere accidentală din laboratorul Institutului de Virologie Wuhan, cunoscut pentru experimentele sale în acest domeniu de cercetare virală. Dezvăluirile recente ale unor membri ai comunității noastre de informații care susțin această teorie au fost promovate în articole de primă pagină în Wall Street Journal și în alte instituții media importante, inspirând în același timp, în mod natural, o cantitate enormă de discuții pe internet.



Un element important al dezbaterii este conștientizarea publică tot mai mare a faptului că aceste cercetări virale ale laboratorului Wuhan au primit o mare parte din finanțarea recentă de la Institutul Național de Sănătate, ceea ce a oferit un domeniu de aplicare important pentru recriminările politice americane furioase. În primul rând, cercetătorii de top de la laboratorul din Wuhan au negat cu tărie că virusul a fost dezvoltat acolo, o poziție susținută de guvernul Chinei. Deci, dacă acceptăm ipoteza unei scurgeri de informații din laborator, atunci atât cercetătorii chinezi locali, cât și liderii politici de vârf ai țării au ascuns adevăratele fapte ale acestei catastrofe globale masive încă din prima zi.



Oamenii de știință americani care se îndoiau că virusul era artificial au subliniat faptul că absolut niciunul dintre numeroasele articole publicate de acei cercetători chinezi ai virusului nu a inclus vreo mențiune despre munca experimentală cu virusul care a devenit în cele din urmă cunoscut oficial ca SARS-CoV-2, care ar fi necesitat cu siguranță o cantitate considerabilă de timp și efort pentru a se transforma în forma sa actuală, extrem de periculoasă. Acest lucru implică faptul că orice astfel de activitate de dezvoltare virală a fost ținută în întregime secretă. Producția de arme biologice a fost interzisă prin tratate internaționale, astfel încât orice proiect ilegal de un virus ar fi rămas în mod necesar secret.



La începutul anului trecut, am publicat punctul de vedere al unui veteran pensionat de patruzeci de ani al bioapărării americane, care s-a concentrat asupra caracteristicilor epidemiologice particulare ale virusului, care era extrem de contagios, dar avea o rată de mortalitate scăzută, de 1% sau mai puțin. Un punct important pe care l-a subliniat a fost că letalitatea ridicată era adesea contraproductivă în cazul unei arme biologice, deoarece spitalizarea unui număr mare de persoane poate impune costuri economice mult mai mari unei țări decât un agent biologic care pur și simplu provoacă un număr egal de decese. În cuvintele sale, "o boală cu transmisibilitate ridicată și letalitate scăzută este perfectă pentru a ruina o economie"

Virusul pare să aibă caracteristicile ideale ale unei arme biologice antieconomice, destinată să devasteze societatea și viața economică a unei țări vizate. Pe baza acestor fapte, "ipoteza scurgerii din laboratorul Wuhan" pare a fi doar un mod eufemistic de a descrie ceea ce este de fapt "ipoteza scurgerii din laboratorul chinez de arme biologice".



Odată ce virusul a început să devasteze porțiuni mari din Europa și America în primele luni ale anului 2020, atacurile la adresa Chinei din partea președintelui Trump și a altor figuri de top din administrația sa, precum Mike Pompeo, au devenit extrem de dure și, deși termenul "armă biologică" a fost rostit doar rareori în public. De exemplu, la începutul acestui an, David Asher, un fost consilier de top al lui Pompeo, a afirmat public că Sars-Cov-2 e o armă biologică chineză în timpul unei discuții organizate de Institutul Hudson, un institut neoconservator.



Distrugerile provocate de virus la nivel mondial au fost enorme, atât în ceea ce privește viețile omenești, cât și daunele sociale și economice. Luând în considerare atât decesele, cât și închiderile concomitente, America a suferit în mod clar cea mai gravă calamitate națională de la Marea Depresiune încoace.

Articolul lui Wade conține o scurtă mențiune despre faptul că, chiar înainte ca Pompeo să părăsească funcția, el a pus Departamentul de Stat să publice o fișă informativă în care se menționa că SUA "aveau motive să creadă" că, în toamna anului 2019, mai mulți cercetători de la laboratorul din Wuhan s-au îmbolnăvit de simptome asemănătoare gripei, iar câteva luni mai târziu, un fost consilier de top al lui Pompeo a făcut public aceeași afirmație cu ceva mai multe detalii.



Apoi, săptămâna trecută, această mică "bucățică" a reapărut ca subiect al unui întreg articol de primă pagină al WSJ. Potrivit informațiilor provenite de la o sursă terță anonimă de o fiabilitate contestată, trei cercetători de la laboratorul Wuhan s-au îmbolnăvit grav în cursul lunii noiembrie 2019, cam în perioada în care a început epidemia. Taibbi părea să considere această știre ca fiind un sprijin puternic pentru o scurgere de laborator, iar povestea a fost promovată pe scară largă pe rețelele sociale.



Dar această dovadă reală pare aproape invizibil de subțire. Jurnaliștii au omis să menționeze că laboratorul din Wuhan avea peste 1.000 de angajați, și este cu adevărat atât de remarcabil faptul că trei dintre aceștia ar fi putut să se îmbolnăvească de simptome grave asemănătoare gripei în plin sezon gripal? A fost aceasta cu adevărat suma totală a "dovezilor enorme" susținute cândva de Pompeo? Mai mult, autorul principal al articolului din WSJ nu era nimeni altul decât Michael R. Gordon, care a colaborat cu Judith Miller la articolele sale frauduloase și notorii despre ADM irakiene, un detaliu important care cu siguranță ridică și mai multe îndoieli. Iar dacă putem da crezare autorităților chineze, acestea spun că au testat ulterior toți angajații laboratorului din Wuhan, dintre care niciunul nu prezenta semne de infecție din trecut.



În ultimul an, activiștii pro-China au promovat pe scară largă teoria complet nefondată că virusul Covid a scăpat accidental din Ft. Detrick, laboratorul de război biologic de primă mărime al Americii, bazându-se în mare măsură pe faptul că, timp de opt luni din 2019, porțiuni importante ale instalației au fost închise de CDC pentru încălcări grave ale siguranței. În mod evident, există dovezi circumstanțiale mult mai puternice ale unei scurgeri din laboratorul american decât ceva similar care să se fi întâmplat în Wuhan. Așadar, slăbiciunea majoră a ipotezei scurgerii din laboratorul Wuhan este că nu există semne reale ale vreunei scurgeri de laborator în Wuhan.



Astfel, rămânem cu o probabilitate foarte mare ca Covid să provină dintr-un laborator, împreună cu o bună posibilitate ca acesta să fi fost conceput ca armă biologică, dar nu avem indicii serioase. Astfel, dacă epidemia inițială de la Wuhan s-a datorat utilizării unei arme biologice puternice, dar nu a fost o armă care s-a scurs accidental dintr-un laborator, atunci cu siguranță China a fost ținta, victima și nu autorul. Într-adevăr, RPC a evitat devastarea doar pentru că a reacționat extrem de prompt și a impus rapid controale de sănătate publică extrem de puternice. Aproximativ 700 de milioane de chinezi au fost închiși în casele lor timp de câteva săptămâni, o izolare probabil de peste o mie de ori mai mare decât orice altceva văzut anterior în istorie.



Având în vedere confruntarea militară și geopolitică în curs de desfășurare SUA-China, America pare a fi sursa probabilă a atacului. Cu toate acestea, odată ce virusul a ajuns în cele din urmă în propria noastră țară, răspunsul complet lipsit de vigilență al președintelui Trump a demonstrat că el însuși nu avea absolut nicio idee că se confruntă cu amenințarea unei arme biologice periculoase, dovedindu-și astfel propria nevinovăție. Cei mai probabil suspecți ar fi unii dintre neoconservatorii din Deep State pe care Trump i-a plasat aproape de vârful administrației sale.



Această mică mână de complotiști de nivel înalt ar fi apelat apoi la resursele aparatului de securitate națională american pentru a realiza efectiv operațiunea. Virusul și dispozitivele sale de dispersie ar fi putut fi obținute de la Ft. Detrick, iar agenți CIA sau membri ai forțelor speciale ar fi fost trimiși la Wuhan pentru a-l elibera. Cu toate acestea, toți acești din indivizi ar fi crezut că participă la o lovitură militară secretă pe deplin autorizată împotriva principalului adversar geopolitic al Americii.

La începutul acestei luni, un reportaj al ABC News a citat patru surse guvernamentale distincte pentru a dezvălui că, încă de la sfârșitul lunii noiembrie, o unitate specială de informații medicale din cadrul Agenției noastre de Informații a Apărării a elaborat un raport care avertiza că în zona Wuhan din China are loc o epidemie de boli scăpată de sub control și a distribuit pe scară largă acest document în rândurile de vârf ale guvernului nostru, avertizând că ar trebui luate măsuri pentru a proteja forțele americane cu baza în Asia. După difuzarea reportajului, un purtător de cuvânt al Pentagonului a negat în mod oficial existența acelui raport din noiembrie, în timp ce alți oficiali guvernamentali și ai serviciilor de informații la nivel înalt au refuzat să comenteze. Dar, câteva zile mai târziu, televiziunea israeliană a menționat că, în noiembrie, serviciile de informații americane au împărtășit într-adevăr un astfel de raport privind focarul de boală de la Wuhan cu aliații săi din NATO și Israel, părând astfel să confirme în mod independent acuratețea completă a reportajului original al ABC News și a celor mai multe surse guvernamentale ale sale.



Prin urmare, se pare că elemente ale Agenției de Informații a Apărării erau la curent cu epidemia virală mortală din Wuhan cu mai mult de o lună înaintea oricăror oficiali din guvernul chinez. Cu excepția cazului în care agențiile noastre de informații au fost pionieri în tehnologia precognirii, cred că acest lucru s-ar fi putut întâmpla din același motiv pentru care piromanii au cunoștință din timp de incendiile viitoare.



Potrivit acestor relatări din surse multiple din mass-media mainstream, în "a doua săptămână din noiembrie", Agenția de Informații a Apărării pregătea deja un raport secret de avertizare cu privire la o epidemie "cataclismică" de boli care avea loc în Wuhan.



Pe măsură ce coronavirusul a început să se răspândească treptat dincolo de granițele Chinei, a avut loc o altă evoluție ce a înmulțit suspiciunile. Cele mai multe dintre aceste cazuri timpurii au apărut exact acolo unde ne-am fi așteptat, în țările din Asia de Est care se învecinează cu China. Dar, la sfârșitul lunii februarie, Iranul devenise al doilea epicentru al epidemiei globale. Chiar mai surprinzător, elitele sale politice au fost afectate în mod deosebit, 10% din întregul parlament iranian fiind infectat în curând și cel puțin o duzină de oficiali și politicieni murind din cauza bolii, inclusiv unii care erau foarte în vârstă.



Să analizăm implicațiile acestor fapte. În întreaga lume, singurele elite politice care au suferit până acum pierderi umane semnificative au fost cele din Iran, iar acestea au murit într-un stadiu foarte timpuriu, înainte ca focare semnificative să apară aproape oriunde în lume, în afară de China. Astfel, avem America care l-a asasinat pe comandantul militar de top al Iranului pe 2 ianuarie, iar apoi, doar câteva săptămâni mai târziu, o mare parte din elitele conducătoare iraniene au fost infectate de un nou virus misterios și mortal, mulți dintre ei murind în curând ca urmare. Ar putea vreun individ rațional să considere acest lucru ca fiind o simplă coincidență?



Ofer mai jos un scurt rezumat al acestor puncte principale, concentrându-mă în special asupra motivelor pentru care scenariul războiului biologic pare mult mai probabil decât ipoteza concurentă a scurgerilor de laborator:

(1) Timp de trei ani, China a fost blocată într-un conflict din ce în ce mai mare cu America în ceea ce privește comerțul și geopolitica, iar timp de trei ani la rând, China a fost lovită foarte puternic de viruși misterioși. Un virus al gripei aviare i-a afectat grav industria avicolă în 2018, iar în anul următor un virus al gripei porcine a distrus peste 40% din efectivele de porci, principala sursă de carne a Chinei. În al treilea an, a apărut Covid-19. Cu siguranță un tipar suspect dacă ultima a fost doar o scurgere întâmplătoare de laborator.



(2) Focarul de Covid-19 a apărut în absolut cel mai prost moment și loc pentru China, în principalul centru de tranzit Wuhan, programat aproape perfect pentru a atinge niveluri locale ridicate de infecție chiar în momentul în care călătorii pentru sărbătoarea Anului Nou au răspândit boala în toate celelalte părți ale țării, producând astfel o epidemie de neoprit. Momentul unei scurgeri accidentale din laborator ar fi, în mod evident, aleatoriu.



(3) 300 de militari americani tocmai vizitaseră Wuhan în cadrul Jocurilor Militare Mondiale, oferind o ocazie perfectă pentru a elibera o armă biologică virală. Gândiți-vă ce ar crede americanii dacă 300 de militari chinezi ar fi vizitat Chicago și, imediat după aceea, o boală virală misterioasă și mortală ar fi izbucnit brusc în acel oraș. Ar fi o coincidență ciudată dacă vizita militarilor americani și o scurgere accidentală de laborator fără nicio legătură ar fi avut loc exact în același timp.



(4) Caracteristicile Covid-19, inclusiv comunicabilitatea ridicată și letalitatea scăzută, sunt absolut ideale pentru o armă biologică antieconomică. Pare ciudat ca o scurgere întâmplătoare din laborator să elibereze un virus atât de perfect conceput pentru a afecta grav economia chineză.



(5) Aproape din momentul în care a început epidemia, bloggerii anti-China din America și rețeaua Radio Free Asia, finanțată de SUA, au lansat o puternică ofensivă de propagandă internațională împotriva Chinei, susținând că epidemia din Wuhan s-a datorat scurgerii unei arme biologice ilegale din laboratorul din Wuhan. Este posibil ca acesta să fi fost doar un răspuns excepțional de prompt, dar oportunist al organelor noastre de propagandă, dar acestea au părut remarcabil de rapide în a profita din plin de o evoluție complet neașteptată și misterioasă, pe care au identificat-o imediat ca fiind datorată unei scurgeri din laborator.



(6) În "a doua săptămână din noiembrie", Agenția de Informații a Apărării începuse deja să pregătească un raport secret de avertizare cu privire la o epidemie "cataclismică" de boală în Wuhan, deși, conform calendarului standard de la acel moment, probabil că doar câteva zeci de persoane începuseră să prezinte simptome de boală într-un oraș de 11 milioane de locuitori. Cum de au descoperit ce se întâmpla în Wuhan cu mult mai devreme decât guvernul chinez sau oricine altcineva?



(7) Aproape imediat după aceea, elitele politice conducătoare din Iran au fost grav infectate, mulți dintre ei murind. De ce scurgerea accidentală din laboratorul din Wuhan a sărit la elitele politice din Iran atât de repede, înainte de a ajunge aproape oriunde în lume.

Având în vedere concluziile sugerate mai sus, cred că ar fi util să prezint propriul meu rezumat al unui scenariu plauzibil pentru epidemia de Covid.



(1) Elemente din cadrul aparatului de securitate națională american, probabil afiliate cu neoconservatorii din Deep State, au decis să provoace daune grave uriașei economii chineze folosind un război biologic. Planul a fost de a infecta cu Covid-19 hub-ul cheie de transport din Wuhan, astfel încât boala să se răspândească în mod invizibil în întreaga țară în timpul călătoriilor anuale de Anul Nou, iar ei au folosit acoperirea Jocurilor Militare Internaționale de la Wuhan pentru a strecura câțiva agenți în oraș pentru a elibera virusul. Părerea mea este că doar un număr relativ mic de persoane au fost implicate în acest complot.



(2) Agentul biologic pe care l-au eliberat a fost conceput în primul rând ca o armă antieconomică, mai degrabă decât ca o armă antipersonal. Deși Covid-19 are rate de mortalitate destul de scăzute, este extrem de contagios, are o perioadă lungă de infectare pre-simptomatică și poate fi răspândit chiar și de purtători asimptomatici, ceea ce îl face ideal pentru acest scop. Astfel, odată ce s-ar fi răspândit în cea mai mare parte a Chinei, ar fi extrem de dificil de eradicat, iar eforturile de control ar provoca daune enorme economiei și societății chineze.



(3) Ca o operațiune secundară, au decis să vizeze elitele politice iraniene, eventual desfășurând o variantă ceva mai mortală a virusului. Întrucât elitele politice tind în general să fie în vârstă, acestea ar suferi oricum o mortalitate mult mai mare.



(4) Focarele mortale de SARS și MERS din Asia de Est și Orientul Apropiat nu s-au răspândit niciodată în mod semnificativ în America (sau în Europa), astfel încât complotiștii au presupus în mod greșit că același lucru se va întâmpla și cu Covid-19. În orice caz, întrucât organizațiile internaționale au clasificat întotdeauna SUA și Europa ca având cele mai bune și mai eficiente sisteme de sănătate publică pentru combaterea oricărei epidemii de boli, ei au crezut că orice posibile pagube cauzate de retroacțiune ar fi foarte mici.



(5) Doar un număr mic de indivizi au fost implicați direct în acest complot și, la scurt timp după ce boala a fost eliberată cu succes în Wuhan, au decis să protejeze și mai mult propriile interese ale Americii prin alertarea unităților corespunzătoare din cadrul Agenției de Informații a Apărării, probabil prin fabricarea unui fel de presupusă "scurgere de informații". Practic, au făcut în așa fel încât DIA să afle că Wuhan se pare că suferea de o epidemie "cataclismică", ceea ce a determinat DIA să pregătească și să distribuie un raport secret prin care să avertizeze forțele noastre și aliații noștri să ia măsurile de precauție corespunzătoare.



(6) Din nefericire pentru aceste planuri, guvernul chinez a reacționat cu o determinare și o eficacitate uimitoare și a eradicat în curând boala. Între timp, guvernul american, lipsit de vigilență și incompetent, a ignorat în mare măsură problema, reacționând doar după ce epidemia masivă din nordul Italiei a atras atenția presei. Deoarece CDC a dat peste cap producția unui kit de testare, nu am avut niciun mijloc de a recunoaște că boala se răspândea deja în țara noastră, iar rezultatul a fost un prejudiciu masiv pentru economia și societatea americană. De fapt, America a suferit exact soarta pe care fusese inițial destinată rivalului său chinez.

Ron Unz

(jurnalist si analist politic american)