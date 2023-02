OMS și Noua Ordine Mondială: Crime de stat împotriva democratiei si a umanitatii!

Manevrele de supunere a țărilor la deciziile obligatorii ale OMS au loc deja de mai mulți ani la lumina zilei. În timp ce occidentalii par a fi supuși acestei agende totalitare globale, surpriza plăcută a venit în mod repetat din partea restului lumii, care, în mod evident, nu este de joacă atunci când vine vorba de impunerea unor noi forme de imperialism.

Acest lucru vine într-un moment în care organizația încă se discreditează. De exemplu, în ciuda cvasi-absenței de cazuri noi, OMS tocmai a reînnoit "variola maimuțelor" ca urgență sanitară internațională... O urgență sanitară fără cazuri este încă o inovație interesantă în teatrul absurdului... dar cu siguranță nu este vorba de sănătate publică!

În ceea ce-l privește pe foarte dubiosul om de știință Jeremy Farrar (director al Wellcome Trust), acesta tocmai a fost ridicat la demnitatea de cercetător-șef al OMS și a propus să se renunțe la cercetările privind originea Sars-CoV-2 - o chestiune care, într-adevăr, este lipsită de importanță! El s-a apărat apoi, știind cât de fierbinte este subiectul: nu mai puțin de zece chimeri de coronavirus liliac au fost produși în laboratorul din Wuhan după ce Barack Obama a interzis cercetarea privind câștigurile de funcție ale virusurilor - Sars-CoV-2 părând acum a fi, așa cum a spus foarte repede profesorul Luc Montagnier, un produs al ingineriei vieții...

Dincolo de aceste răsturnări de situație neplăcute, se dezvăluie o adevărată problemă de fond: dorința de a subordona suveranitatea țărilor în materie de sănătate unei organizații internaționale cunoscute astăzi ca fiind CEA mai coruptă din lume.

Françoise Bloch, în calitate de observator avizat, ne oferă un articol de înaltă calitate care descrie riscurile și mizele acestei piese cheie a sistemului de guvernanță mondială impusă de puteri statale mafiote. Angajate în adevărate "crime de stat împotriva democrației", conform termenului inventat de profesorul american de științe politice Lance de Haven-Smith...

"Oricine ascultă un martor, devine unul la rândul său.... Este încă important să transmitem un mesaj, nu numai pentru poporul evreu, ci pentru noblețea ființei umane." (Elie Wiesel)

"Astăzi, mai mult ca oricând, concepția a ființei vii ca o mașină este indisolubil legată de faptul că trăim într-o societate capitalistă și industrială: ea reflectă ceea ce organismele care domină societatea ar dori să fie ființele vii societatea ar dori ca ființele vii să fie, astfel încât să poată face cu ele ce vor". (Bertrand Louart)

Potrivit lui Hannah Arendt: "Numai în măsura în care gândește, și asta înseamnă în măsura în care nu are vârstă - un "el" sau un "eu" și nu un "cineva", cum l-a numit atât de bine Kafka -, omul, în deplina realitate a ființei sale concrete, trăiește în această breșă între trecut și viitor. Această prăpastie nu este un fenomen modern, poate nici măcar un fapt istoric, ci merge mână în mână cu existența omului pe pământ. Este posibil să fie acel drum făcut de gândire, acea mică urmă de non-timp pe care activitatea gândirii o înscrie în spațiul-timp al muritorilor (...) Acest mic non-spațiu-timp aflat chiar în inima timpului (...) poate fi doar indicat, dar nu poate fi transmis sau moștenit din trecut; fiecare nouă generație și chiar fiecare nouă ființă umană, în măsura în care se inserează între un trecut infinit și un viitor infinit, trebuie să îl descopere și să îl sculpteze din nou cu multă muncă.

Cele două ideologii ale secolului al XX-lea, născute din concepțiile scientiste ale secolului al XVIII-lea și din care a triumfat în cele din urmă capitalismul, nu au fost capabile să vadă în viață și în ființa umană decât materialitatea până la a dori să o transforme într-un robot. Oamenii nu sunt mașini care pot fi controlate de la distanță prin inteligență artificială și alte cârje tehnologice, chiar dacă acestea îi fascinează. Ei chiar au o conștiință și gândesc în acest spațiu-timp care scapă așa-numitelor "elite globaliste" ale căror proiecte nebunești ne vor duce, dacă nu suntem atenți, la un totalitarism sanitar și militar.... și care, în parte, este deja în vigoare, dar pe care ei îl accelerează.

În primul rând, trebuie să facem un bilanț al acestor trei ani de "covidism delirant", care a fost total deconectat de realitatea situației și, mai mult, de toate practicile judicioase și dovedite științific în cazul unei epidemii virale respiratorii sau chiar a unei pandemii, ci a fost pur și simplu un "experiment de inginerie socială", conceput și pregătit cu mult timp în urmă.

De la apariția SARS-Cov 2, putem enumera metodele de manipulare a informațiilor care au fost utilizate: studii clinice falsificate și date inaccesibile; studii trucate și în conflict de interese; ascunderea efectelor secundare pe termen scurt ale "injecțiilor de gene" numite pe nedrept "vaccinuri" și ignorarea totală a efectelor pe termen lung ale injectării acestora; compoziția dubioasă a "produselor injectate"; metode de testare inadecvate; guverne și organizații internaționale corupte; medici mituiți sau amenințați sau chiar interziși în exercitarea profesiei lor; denigrarea oamenilor de știință renumiți; interzicerea oricărui tratament alternativ eficient; metode sociale liberticide și crearea de țapi ispășitori - cei nevaccinați - pentru a diviza populația, a ridica cetățenii unii împotriva altora și a crea discordie în cadrul familiilor, până la a împinge copiii și adolescenții la sinucidere; utilizarea de către guverne a tehnicilor de modificare a comportamentului și de inginerie socială pentru a impune izolarea, mascarea și acceptarea injecțiilor; cenzurarea presei independente și a discursului global uniform de către cele mai puternice mijloace de comunicare din lume (trei agenții de știri - AP, Reuters, AFP - toate cumpărate de finanțiști și subvenționate, care le furnizează hrană pentru povești). ... și amplificarea tehnologiei digitale în scopul controlului populației.

Și pentru a concluziona: Susținând și selectând doar o singură parte a informațiilor științifice, suprimând punctele de vedere alternative și având conflicte de interese evidente, guvernele și mass-media mainstream au dezinformat în mod constant publicul. Ca urmare, legile de vaccinare validate neștiințific, derivate din știința medicală controlată de industrie, au dus la adoptarea unor măsuri sociale pentru presupusa protecție a sănătății publice, dar care au devenit amenințări grave atât la adresa sănătății, cât și a drepturilor și libertăților populațiilor afectate.

După această constatare evidentă făcută de numeroși cercetători independenți și de cetățeni luminați, am trăit, de facto, un experiment social, o formă particulară de inginerie socială, îndelung maturizată și pregătită, pe care "noii stăpâni ai lumii", și anume "elitele globaliste" autoprogramate și OMS, paravanul lor, o consideră în cele din urmă ca fiind "de succes", deoarece marea majoritate a cetățenilor - în principal în Occident - au consimțit la măsurile recomandate, inclusiv cele mai coercitive. Alte țări, cum ar fi o mare parte a Americii Latine, Egiptul, mai multe țări africane, majoritatea statelor indiene și chiar China, au recurs la așa-numitele remedii ancestrale, cum ar fi Artemisia annua, sau la cele dovedite științific.

Prin urmare, se poate observa că această "experimentare" nu a atins încă pe deplin obiectivul stabilit de OMS și de finanțatorii săi. Ea i-a pregătit doar pe cei care, năuciți și manipulați, nu au putut sau nu au vrut să îi reziste: acum este vorba de a-i constrânge pe toți cei care nu au aplicat "dispozitivul" sau care nu au ajuns la el, astfel încât să se conformeze desfășurării următoarelor episoade, adică obiectivului vizat de aceste elite globaliste... și de complicii lor: un control totalitar asupra vieții lor sub pretextul de a se îngriji de sănătatea... și de siguranța lor... din corectitudine, desigur! În acest sens, din păcate, OMS și complicii săi își găsesc aliați obiectivi în anumite ONG-uri și partide politice - în principal de stânga, "ecologiști" și din lumea a treia - sub pretextul ajutorului pentru dezvoltare și al ajutorului internațional pentru țările cele mai defavorizate financiar. Rămânem stupefiați de o asemenea orbire tehnofilă și pur ideologică.

Să ne uităm acum la "pregătirile" OMS pentru a atinge acest obiectiv - care se dorește a fi global, o chestiune de "echitate", se pare - la Adunarea Mondială a Sănătății din mai 2023: ne îndreptăm spre un totalitarism sanitar și militar?

În timp ce, desigur, ne punem în mod legitim sub semnul întrebării ceea ce am trăit, uneori ca un șoc și adesea ca un abuz, și grija pe care o acordăm pentru a face față efectelor, de preferință cu bunăvoință, OMS își urmărește agenda globalistă, sub influența finanțatorilor săi, și anume așa-numitele "elite globaliste" (inclusiv, desigur, Fundația Gates și GAVI), care se reunesc anual la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, prin activitatea intensă a grupurilor de lucru; Aceasta cu atât mai mult cu cât, la Adunarea Mondială a Sănătății din 2022, mai multe state membre, printre care și câteva state africane, s-au opus modificării Regulamentului sanitar internațional (RSI). Trebuie amintit că, încă din 2021, Urmie Ray a denunțat pericolele unui control sporit al OMS asupra sănătății mondiale. Mai multe grupuri de lucru - ai căror membri sunt cooptați - s-au reunit deja de mai multe ori, cu scopul de a

- elaborării unui nou tratat, acord sau convenție privind prevenirea, pregătirea și reacția în caz de pandemie

- modificarea Regulamentului sanitar internațional (RSI)

- să amplifice instrumentele tehnologice pentru a urmări o "strategie digitală globală în domeniul sănătății" (sic) pentru a modela viitorul sănătății mondiale.

Oare noile prerogative pe care OMS încearcă să le obțină anunță instituirea unei Noi Ordini Mondiale totalitare? Numeroase voci, în principal americane, dar și, deși mai puțin audibile, europene, se ridică pentru a denunța această "lovitură de stat", care ar militariza sănătatea, așa cum se întâmplă de zeci de ani în SUA. De aceea, americanii sunt poate mai conștienți de riscurile implicate, întrucât ei trăiesc deja, pe teritoriul lor, accelerarea lor de la președinția lui G. W. H. Bush, în timpul căreia a fost conceput și lansat, prin diverse operațiuni, "războiul bioterorist": Dark Winter, EcoGlobal Health Security Initiative, Atlantic Storm și Event 201, pe care Monika Karkowska le-a analizat deja foarte bine.

Astfel, jurnalistul și cercetătorul independent James Roguski, pe baza unui document intern al OMS, dezvăluie efectele pe care le-ar avea modificările propuse de OMS, printre care se numără

- schimbarea naturii generale a Organizației Mondiale a Sănătății, care ar urma să treacă de la o organizație consultativă care doar face recomandări la un organism de conducere ale cărui proclamații ar fi obligatorii din punct de vedere juridic. (articolul 1)

- să extindă în mod semnificativ domeniul de aplicare al RSI pentru a include scenarii care au pur și simplu un "impact potențial asupra sănătății publice

- să încerce să elimine "respectul pentru demnitatea, drepturile omului și libertățile fundamentale ale persoanelor". (articolul 3)

- să acorde directorului general al OMS controlul asupra mijloacelor de producție prin intermediul unui "plan de alocare a produselor de sănătate" pentru a obliga statele părți să furnizeze produse de răspuns "pandemice", a căror definiție ar fi modificată, conform indicațiilor sale. (articolul 13A)

- să acorde OMS competența de a solicita examinări medicale, dovezi de profilaxie, dovezi de vaccinare și de a pune în aplicare urmărirea contacților, carantina și, bineînțeles, tratamentul. (articolul 18)

- să instituie un sistem de certificate de sănătate la nivel mondial, în format digital sau pe suport de hârtie, inclusiv certificate de testare, certificate de vaccinare, certificate de profilaxie, certificate de vindecare, formulare de urmărire a pasagerilor și o declarație de sănătate a călătorului (articolele 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 și 44 și anexele 6, 7 și 8)

- pentru a deturna miliarde de dolari nespecificate către complexul industrial de urgență al spitalelor farmaceutice, fără nicio responsabilitate. (articolul 44A)

- Permiteți divulgarea datelor personale de sănătate. (articolul 45)

- să sporească considerabil capacitatea OMS de a cenzura ceea ce consideră a fi dezinformare și dezinformare. (Anexa 1, pagina 36)

- să creeze o obligație de a construi, furniza și întreține o infrastructură RSI la punctele de intrare.

Oarecum liniștit de cea de-a patra sesiune16 a acestui grup de lucru, întrucât criticile sale ar fi fost auzite (!), J. Roguski uită că modificările aduse RSI reprezintă doar o parte a procesului.

Francis Boyle dezvoltă acest aspect. Expert în domeniul armelor biologice și profesor de drept internațional la Universitatea din Illinois, el a fost autorul legii antiteroriste privind armele biologice din 1989, care a fost prezentată Congresului american sub președinția lui G.H.W. Bush1. Intervievat recent de The Defender cu privire la ultimele propuneri făcute de OMS în cadrul negocierilor interne desfășurate la Geneva în perioada 6-13 februarie, el merge mult mai departe și suspectează că noile prerogative pe care OMS dorește să și le asume au toate componentele unui "stat polițienesc medical și științific global totalitar": acestea "ar putea să încalce dreptul internațional și să elimine suveranitatea statelor în politica de sănătate, asigurând în același timp controlul asupra populației lumii prin implementarea tehnologiilor digitale"; toate acestea pentru a realiza "strategia globală de sănătate digitală", cu GAFAM, IA, control sporit asupra guvernelor și cetățenilor, pe care un alt grup de lucru o studiază20 în strânsă colaborare cu GHSI (Global Health Security Initiative).

Foarte recent, Dr. Mercola, a anunțat numirea (la sfârșitul lunii decembrie 2022) de către directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în fruntea GHSI, a directorului acesteia - "un om de știință nebun" - Dr. Ferrar. Aflăm că Dr. Ferrar a fost director, din 2013 până în februarie 2023, al Welcome Trust, care a fost complice la mușamalizarea originii SARS-CoV-2. Și că Wellcome Trust și directorul său fac parte din rețeaua tehnocrată globalistă și din mișcarea modernă de eugenie. Când a apărut SARS-CoV-2, Farrar a fondat Wellcome Leap, care este de fapt DARPA a sănătății globale (Defense advanced research projects Agency, adică o agenție a Departamentului de Apărare al SUA). Această agenție se concentrează în întregime pe cercetarea transumanistă pentru a deschide calea celei de-a patra revoluții industriale. Farrar și directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fac parte, de asemenea, dintr-o rețea globală mică, foarte bine închegată, care lucrează în spatele scenei pentru a influența sănătatea, finanțele și guvernanța la nivel mondial... În culise.

Pentru Francis Boyle, toate aceste "pregătiri", care estompează granița dintre "transparența relativă și opacitate", dau totuși o "coerență" tuturor "pregătirilor" pe care OMS intenționează să le supună la vot în mai 2023 statelor membre, dar ele nu trebuie analizate separat, chiar dacă se face totul "pentru a îngropa peștele" și a le face să pară separate. Luate împreună, ele indică o putere sporită pe care OMS și-ar atribui-o, inclusiv puterea de a controla aplicarea directivelor sale de către state (dar și, desigur, controlul cetățenilor din întreaga lume, reduși, în cel mai bun caz, la nivelul unor copii ascultători). De la rolul său consultativ, conducerea OMS ar avea acum un rol imperativ, odată ce 2/3 din statele membre i-ar fi dat un cec în alb.

El a adăugat că cadrul RSI din 2005 "permitea deja directorului OMS să declare o urgență de sănătate publică în orice țară fără consimțământul guvernului țării respective, deși cadrul prevede ca ambele părți să încerce să ajungă mai întâi la un acord. " Potrivit aceluiași document al OMS, recomandările Comitetului de revizuire a RSI și ale Grupului de lucru al statelor membre privind modificările la RSI 2005 vor fi comunicate directorului general al OMS, Tedros Adhanson Ghebreyesus, până la jumătatea lunii ianuarie. Cu toate acestea, dl Boyle pune la îndoială legalitatea documentelor de mai sus, citând, de exemplu, faptul că tratatul propus de OMS încalcă Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, care a fost ratificată în 1969 și pe care dl Boyle a descris-o ca fiind "dreptul internațional al tratatelor pentru toate statele lumii.

Acesta a explicat în continuare diferența dintre cel mai recent tratat privind pandemia și modificările propuse la RSI: "Tratatul OMS privind pandemia ar crea o organizație internațională separată, în timp ce modificările propuse la RSI ar funcționa în contextul OMS, așa cum există în prezent". Cu toate acestea, a spus el, "după ce am citit ambele documente, este o distincție fără diferență. Oricare dintre ele sau ambele vor crea un stat polițienesc medical și științific totalitar global sub controlul lui Tedros și al OMS, o organizație de fațadă pentru CDC, care a fost condusă de Tony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, industria războiului biologic și guvernul comunist chinez care plătește o parte din facturile lor... Ori primesc reglementările, ori primesc tratatul, dar ambele sunt periculoase din punct de vedere existențial. Acestea sunt documente cu adevărat periculoase... și insidioase. Profesorul Boyle spune: "Nu am citit niciodată tratate și proiecte de organizații internaționale atât de totalitare ca regulamentele RSI și tratatul OMS, deoarece ambele instituie un stat polițienesc medical și științific totalitar care va fi dincolo de controlul autorităților naționale de stat și locale" (cu atât mai puțin al cetățenilor); " . Din câte îmi dau seama citindu-le, ambele sunt concepute special pentru a ocoli autoritățile naționale, de stat și locale în ceea ce privește pandemiile, tratamentul pandemiilor și vaccinurile".

În cele din urmă, să ne întoarcem la Katherine Watt. Într-un document care reface, an de an, o bună parte din dezbaterile în jurul sănătății și a legăturilor acesteia cu DOD (Departamentul american al Apărării) de la începutul secolului XX, ea arată că, încă de la începutul secolului trecut, elitele americane au avut, în mai multe rânduri, proiectul de a instaura o Nouă Ordine Mondială, proiect pe care doar Roosevelt, în 1933, l-a stopat - temporar. În plus, elitele americane avuseseră deja proiecte de depopulare în anii 1920 și 1930, care au fost aprobate din nou în 1975, în timpul președintelui G. Ford, în conformitate cu teoriile eugenice de la sfârșitul secolului al XIX-lea, despre care vom vorbi pe scurt mai târziu. Ea notează că în SUA, începând cu sfârșitul anilor 1970, "sănătatea publică a fost militarizată" și că personalul militar a fost folosit ca "subiecți" de cercetare (sau mai exact ca "cobai") pentru arme biologice și chimice, iar ca o extensie a acestei decizii, "orice microorganism viu, creat de om, a fost considerat obiect brevetabil" (o lege adoptată sub președinția lui Reagan în 1980) - lucru pe care David Martin l-a demonstrat foarte bine25 și împotriva căruia a avertizat - și că, în 1986, sub aceeași președinție Reagan, "producătorilor de vaccinuri li s-a acordat imunitate legală pentru leziunile și decesele cauzate de produsele lor"; și că HHS (Department of Health and Human Services), condus de Dr. Fauci, avea legături structurale nu numai cu companiile farmaceutice multinaționale, ci și cu Departamentul Apărării (DOD) pentru războiul biologic și bioterorist, toate acestea fiind analizate de Monika Karbowska. La o conferință de presă privind desfășurarea în curs de desfășurare a armelor biologice, K. Watt afirmă că, de fapt, de ani de zile, "limbajul despre sănătatea publică a fost folosit pentru a desfășura o campanie militară", așa cum am văzut în Franța cu președintele Macron în timpul așa-numitei crize Covid, care s-a înconjurat de un Consiliu de război format din militari ale căror cuvinte au fost ținute secrete.

Citez: Ceea ce intenționează să facă Departamentul Apărării și OMS - au mers destul de departe pentru a face acest lucru fără a-și atinge obiectivele - este să facă din întreaga lume terenul lor geografic: țintesc întreaga populație a lumii, durata campaniei lor și armele pe care le folosesc sunt în primul rând cele informaționale, adică propaganda și cenzura, a doua sunt cele psihologice - teroarea și terorismul - care înseamnă să le spui oamenilor că trebuie să le fie frică tot timpul și că trebuie să asculte de guvern, și în sfârșit a treia componentă, armele chimice, biologice, radiologice și nucleare care sunt numite în campaniile lor "vaccinuri farmaceutice", dar care sunt de fapt toxine și agenți patogeni.

Watt ridică apoi elementele juridice, economice și financiare care permit punerea în aplicare a acestui întreg arsenal de măsuri. Ea concluzionează că acest proiect este în desfășurare de foarte mult timp și că este condus de bancherii globali și de numeroase organizații conexe care caută să preia controlul total asupra ființelor umane prin intermediul programelor bancare și militare. Toate acestea datează, în cel mai bun caz, din anii de dinaintea Primului Război Mondial, iar apoi au fost reluate după cel de-al Doilea Război Mondial, deoarece nazismul a eșuat parțial în a elimina o mare parte din populația lumii (cu excepția celor 60 de milioane de morți, inclusiv 26-28 de milioane de sovietici care au împins armata germană înapoi, ajutând-o să piardă războiul, și aproape toți evreii din Europa!) "Produsele farmaceutice, datorită imunității juridice de care se bucură, permit negarea intențiilor lor: pot atinge obiectivul de a ucide mulți oameni fără ca amprentele lor să fie peste tot"... cu ajutorul instrumentelor tehnologice... inclusiv 5G!

"Constrângerile financiare trec prin Banca Reglementelor Internaționale (BRI), care controlează toate băncile centrale și instituțiile financiare și apoi până la statele, guvernele naționale, locale, municipale, școlile și spitalele. Dacă te conformezi cu ceea ce îți spun ei să faci, vei primi mijloacele financiare pentru ceea ce ai nevoie, pentru a-ți conduce afacerea sau pentru a avea un loc de muncă, iar dacă nu ești de acord, îți pot tăia totul și așa s-a procedat. Practic, spune Watt, "asta este ceea ce am văzut și experimentat deja în 2021 și în așa-numita "criză Covid"".

Ea continuă să analizeze toate aspectele legale pe care le-a identificat pentru a eluda legile care interzic armele chimice și biologice. Toate aceste produse sunt pentru "scopuri profilactice, de protecție sau de apărare, ceea ce este o denumire greșită, deoarece toate aceste produse biologice sunt agresive, toxice și mortale", pe lângă faptul că sunt în mare parte ineficiente, așa cum am văzut în timpul crizei SARS-Cov2 și a urmelor sale de efecte adverse, majoritatea cenzurate.

Ea consideră că OMS este piatra de temelie a tuturor acestor aranjamente și spune că "nu este o organizație de sănătate, ci o organizație militară, brațul militar al guvernului mondial unic pe care elitele încearcă să îl pună în aplicare". "Modificările pe care vor să le aducă la RSI sunt menite să înrăutățească situația, cerând guvernelor naționale să instituie măsuri mai restrictive și mai coercitive în cazul apariției unor focare de boli transmisibile, iar pretextul folosit, formulat de bancheri, este acela de a proteja întreprinderile de neplăcerile provocate de epidemii". Dar motivul real este transferul prerogativelor de la statele naționale la OMS și BRI.

Toți acești cercetători americani cer oprirea Tratatului privind pandemiile și modificarea RSI și chiar îndeamnă țările lor să părăsească OMS. Este puțin probabil ca ei să fie auziți, deoarece SUA se află de ani de zile la volan... cu excepția momentului în care Trump a vrut să suspende finanțarea SUA pentru OMS... dar cu siguranță nu din aceleași motive!

Aceste clarificări, sub formă de dezvăluiri, aruncă acum lumină asupra celor care sunt "noii stăpâni ai lumii", adică așa-numitele elite globaliste, în esență americane, precum majoritatea multinaționalelor farmaceutice, și băncile, cu excepția Băncii Reglementelor Internaționale, BRI, creată la Basel în 1930, care supraveghează toate băncile centrale. Este ușor de înțeles de ce Elveția este implicată în toate aceste pregătiri și, cu siguranță, se explică de ce Geneva găzduiește majoritatea organizațiilor internaționale a căror imunitate a fost votată în 1945 de Congresul american sub președinția lui Harry S. Truman! Cea mai recentă, aprobată în 2015 de Consiliul Federal Elvețian ca organizație internațională cu imunitate juridică și beneficii conexe, a fost WEF a lui Klaus Schwab, ale cărei modalități au fost revizuite în 2020.

Ca o consecință și concluzie... încă provizorie: Dacă aceste pregătiri ale OMS ar reuși, ar însemna sfârșitul suveranității statelor, precum și al tratatelor internaționale, dintre care două mi se par deosebit de importante: Codul de la Nürnberg și Protocoalele de la Oviedo, deoarece este vorba, într-adevăr, în toate aceste "pregătiri", de crime împotriva umanității, așa cum a demonstrat Marele Juriu sub conducerea lui Reiner Fuellmich și Viviane Fischer, și de eugenie, despre care aș dori să reamintesc câteva elemente istorice.

Eugenia, o teorie care s-a impus de la mijlocul secolului al XIX-lea în Occident, a vizat un program de selecție artificială pentru a produce o rasă umană superioară, bazat pe teoria eredității a lui W. Galton și Darwin, aplicată la ființele umane. Astfel, în timpul nazismului, experimentele medicale pe oameni au fost efectuate pe deținuții din lagărele de concentrare (dar și pe bolnavii mintal și pe copii). Cei mai mulți dintre cei care au efectuat aceste experimente erau medici, unii dintre ei profesori universitari, iar unii dintre ei chiar cercetători renumiți în domeniul experimentelor pe oameni. Un număr foarte mic dintre aceștia (23, dintre care 20 de medici și o femeie care a "oficiat" ca medic în lagărul de la Ravensbrück) au fost aduși în fața unuia dintre cele douăsprezece tribunale de la Nürnberg în 1947, unul dintre acestea vizând, în mod special, numai medici.

Din aceste procese de la Nürnberg a rezultat Codul de la Nürnberg, care stabilește o listă de zece criterii cuprinse în hotărârea procesului medicilor de la Nürnberg (decembrie 1946 - august 1947), care precizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească experimentele pe ființe umane pentru a fi considerate "acceptabile". De aici, au fost adoptate legi etice pentru a reglementa practica biomedicală.

Aceste principii etice au fost în mod constant contestate de SUA. OMS și autoritățile politice și sanitare, în special din țările occidentale, au fost exceptate de la acestea în timpul așa-numitei crize SARS-Cov2, iar Convenția și Protocoalele de la Oviedo (aprilie 1997), singurul instrument juridic internațional obligatoriu, a fost ignorat. Această convenție-cadru și protocoalele sale au ca scop protejarea demnității și identității tuturor ființelor umane și asigurarea respectării integrității acestora și a altor drepturi și libertăți fundamentale, fără discriminare în ceea ce privește aplicarea biologiei și a medicinei. Refuzul de a fi injectat cu produse toxice nu este, prin urmare, o chestiune de "egoism", care a fost atribuită celor "nevaccinați", ci o chestiune etică care privește întreaga umanitate.

Hannah Arendt, a cărei lucrare gigantică despre totalitarism este o referință - pe care Ariane Bilheran o preia - într-un ultim interviu realizat de Les Crises în 1973, revine asupra nazismului, asupra banalității răului, rațiunea de stat din care decurge securitatea națională și care justifică cele mai grave crime, aroganța celor puternici, precum și asupra fricii pe care recunoaștem rareori că o avem, dar care nu este decât frica de neprevăzut și de imprevizibilul alcătuit din contingențe, dar este mai ales frica de libertate, în special de libertatea de a gândi. Ne-ar fi atât de frică de libertatea de a gândi critic pentru noi înșine? Și răspunzând la întrebarea: Ce este libertatea de gândire? adaugă ea:

"Ea se bazează doar pe convingerea că fiecare ființă umană, ca ființă gânditoare, poate gândi la fel de bine ca și mine și își poate forma propria judecată dacă vrea (...) Singurul lucru care ne poate ajuta cu adevărat este să gândim cu adevărat. A reflecta înseamnă a gândi mereu în mod critic. Iar a gândi critic înseamnă că fiecare gând subminează ceea ce sunt, de fapt, reguli rigide și convingeri generale. Tot ceea ce se întâmplă atunci când gândim este supus unei examinări critice. Altfel spus, nu există gânduri periculoase, pentru simplul motiv că gândirea este ea însăși un demers foarte periculos. Dar a nu gândi este și mai periculos. Nu neg că a gândi este periculos, dar a nu gândi este și mai periculos.

Miturile și fabulele care ne sunt povestite ascund adesea secrete de negăsit și nu prea au legătură cu realitatea din ce în ce mai complexă. Aceste "fabule" sunt astfel transmise din generație în generație... care le reiau. Astfel, Enzo Traverso, în cartea sa despre "Violența nazistă, o genealogie europeană ", urmărește această violență și exterminarea industrială a evreilor... și a țiganilor - cei uitați de istorie, așa cum au fost cei colonizați - ... până în urmă cu 250 de ani, adică până la episodul Terorii din 1793 din timpul Revoluției Franceze care a inventat ghilotina, până la războaiele coloniale și până la abatoarele din Chicago create la mijlocul secolului al XIX-lea39. Jacques Pauwels, un istoric heterodox, descompune și el câteva dintre fabulele care ne-au fost povestite - cel puțin pentru cei care au vrut să le creadă - ... și mai precis că Europa ar fi fost salvată de americani, "țara Democrației și a Libertății".

De fapt, marii industriași americani (Ford, ITT, IBM, General Motors, Petroleum Oil etc.), departe de a fi antinaziști, erau rasiști și eugeniști. Pentru a-și maximiza profiturile, care scăzuseră ca urmare a Marii Crize din anii 1920 și 1930, și pentru a lupta împotriva "roșilor" - adică a muncitorilor - cărora revoluția bolșevică le dăduse speranța unei lumi mai echitabile și mai egalitare, aceștia au colaborat cu Hitler și apoi au schimbat alianțele în martie 1941, după ce au votat pentru un "lend-lease" către Marea Britanie . ... și către URSS, cu condiția să o returneze ulterior: "o victorie a lui Hitler ar fi secat sursa abundentă de profituri generată de "lend-lease" (...), iar victoria asupra URSS ar fi fost dezastruoasă pentru profiturile lor. Aceste elite americane au purtat atunci pălăria antifascismului, dar au rămas anticomuniste în suflet" și rasiste. Mai mult, arestarea tuturor opozanților sindicali, socialiști și comuniști germani încă din prima oră de la sosirea lui Hitler la putere și transportarea lor în lagăre de concentrare i-a făcut pe muncitorii care lucrau pentru economia de război în fabricile germane să se supună unor salarii mizerabile atunci când au fost plătiți. Un dublu obiectiv a fost atins pentru aceste "elite" care s-au îmbogățit din ce în ce mai mult sub nazism: "căutarea neîncetată a profitului i-a determinat pe oamenii de afaceri, și mai ales pe șefii unor companii mari și puternice, să creeze și să manipuleze regimul nazist și să îl facă să declanșeze un război mondial pentru a-și atinge obiectivele"... până când acest regim nu le-a mai convenit. Această tristă constatare a continuat pe tot parcursul secolului XX și este valabilă și astăzi, cu numeroasele războaie purtate sub drapelul occidental: alianțele pe care "elitele" economice și financiare le creează servesc întotdeauna profiturilor lor. Evident de citit, aceste lucrări sunt oarecum deconcertante pentru convingerile noastre transmise din generație în generație. Se pare că au o viață grea. Cei care nu au lucrat la istoria lor sunt condamnați să o retrăiască... Este cazul poveștilor singulare ca și al Marii Istorii! Dacă Istoria nu se repetă niciodată, se spune, uneori o servește din nou sub alte înfățișări!

Cu toate acestea, și din fericire, fiecare zi ne aduce porția sa de dezvăluiri, inclusiv cea a directorului general al Moderna, care a fost prins "cu degetele în gem" când a mărturisit, mai întâi în paranteză, apoi la ultimul Forum Economic Mondial de la Davos, că "vaccinurile" erau gata în 2019, cu mult înainte de izbucnirea epidemiei de Sras-Cov2. Adevărul iese întotdeauna la iveală în cele din urmă: aceste dezvăluiri fac anumite state să conștientizeze că suveranitatea lor este în joc și că trebuie să se opună manevrelor OMS și ale complicilor săi, cum a fost cazul recent al Australiei.

Să sperăm că acestea vor fi urmate și de alte state, dar mai ales că cetățenii, primii care vor fi îngrijorați de "Noua Ordine Mondială" promovată de OMS și de așa-numitele elite globale reunite la Forumul Economic Mondial (WEF), vor înțelege că viitorul lor și al copiilor lor este în joc. Doar "rezistența" individuală nu le va vindeca rănile, în condițiile în care, de facto, toate totalitarismele au vizat întotdeauna un colaps societal, așa cum au prevăzut elitele de data aceasta. Ciudată comparație între reziliența cerută locuitorilor, forțați să trăiască în zone contaminate după un accident nuclear, și reziliența care li se sugerează pentru a se "adapta" sau chiar a "consimți" la un totalitarism sanitar și militar, așa cum prevede OMS! Să nu uităm că OMS colaborează, de asemenea, îndeaproape cu AIEA și cu Consiliul de Securitate și că "radiofobia" a fost evocată în legătură cu teama resimțită de locuitorii care trăiesc în zonele contaminate de precipitațiile de la accidentul de la Cernobîl și că ideologia rezilienței poate fi, în sine, în slujba acceptabilității sociale a ceea ce produce noxe. Thierry Ribault ne amintește, în mod simptomatic, că în Franța, legea din 2021 privind mediul a fost numită "legea climatului și a rezilienței", în timp ce desfășurarea de resurse militare în timpul crizei sanitare Covid-19 a fost numită "Operațiunea Reziliență". Ideologia rezilienței este de fapt considerată de Thierry Ribault "ca un fel de nouă religie de stat, în care toate situațiile care dau naștere la vulnerabilitate sunt considerate ca oportunități de recuperare și adaptare. Este, astfel, o formă de justificare a ordinii lucrurilor, deoarece promovează o "adaptare", individualizând în același timp responsabilitatea pentru dezastru.

Dar ar fi de dorit ca cetățenii să nu uite că viața lor depinde de capacitatea lor de a transcende frica - chiar dacă această frică este uneori salutară și are motive să fie resimțită atunci când se pune în aplicare o astfel de nebunie tehnofilă - putem avea frică și în fața unui viitor care nu poate fi dedus din trecut, ci rămâne de inventat. Alte moduri de a fi împreună - de a locui, de a ne hrăni, de a iubi, de a ne ajuta, de a dărui etc. - sunt deja experimentate și nimic nu ne împiedică să ne alăturăm lor pentru a inventa, pentru binele comun al umanității, alte moduri de a trăi împreună, inclusiv de a avea grijă de sănătatea noastră și a celorlalți. În aceasta constă speranța unei alte lumi posibile decât cea pe care aceste "elite" ne-o pregătesc de multă vreme și care, oricum, se va prăbuși... crizele, inclusiv cea ecologică, care o traversează, fiind multiple.

Societatea nu este decât o construcție imaginară: nimic nu ne împiedică să imaginăm alta! Unii oameni fac acest lucru și ar trebui să fie încurajați și să li se alăture, în loc să fie stigmatizați. Important este drumul, calea45 și nu doar obiectivul. Este adevărat că rezistența necesită tărie de caracter, una dintre cele patru virtuți cardinale pe care se bazează viața morală4. De asemenea, este nevoie de curaj pentru a se angaja în ea și de o inteligență a inimii, toate virtuți pe care așa-numitele "elite globaliste" le ignoră. Această inteligență a inimii provine din conștientizarea interdependenței noastre profunde cu ceilalți în toată diversitatea lor... și din compasiunea pe care suntem capabili să o simțim atunci când ne confruntăm cu suferința pe care aceștia o îndură.

În ceea ce privește respectul datorat fiecărei ființe umane, Marcel Hénaff arată că numai darul se confruntă cu această chestiune, deoarece implică recunoașterea celuilalt și considerația sa, adică ceea ce alții ne obligă să facem necondiționat; dar că banii au puterea de a distruge această exigență și legătura care îi unește pe bărbați și femei. El poate corupe la infinit. În ceea ce privește justiția, îi las ultimul cuvânt lui Camus: "Nu există nici justiție, nici libertate posibilă atâta timp cât banii sunt regi".