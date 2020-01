Orban si Bode trebuie sa intervina urgent sa opreasca o mare frauda care se pregateste joi la CN Aeroporturi Bucuresti SA. Seful duty-free se vrea pus director general la Otopeni!

La CN Aeroporturi Bucuresti SA se pune la cale o noua "inginerie", pe bani grei, pentru oamenii de casa ai celor din Transporturi, cotizanti la randul lor catre structurile ierarhice.

Joi, 16 ianuarie, orele 14,00, Georgeta Bumbac, sefa Consiliului de Administratie de la CNAB, convoaca CA avand pe ordinea de zi mai multe teme, nu mai putin de 15. Primul dintre ele este evaluarea activitatii manageriale a actualului director al CNAB, Alexandru Ivan. In realitate, spun sursele noastre, "e ordin de sus" ca Ivan sa fie scos de pe functie, motivandu-se proasta gestionare a Aeroportului Otopeni, inclusiv "pene de curent" si alte asemenea evenimente nedorite, blocaje datorate numarului mare de pasageri, ceea ce nu tine neaparat de management defectuos, ci de nevoile stricte de investitii pe care de multe ori chiar CA le-a blocat.

In locul lui Alexandru Ivan sunt "in carti" Viorel Tanase si Corvin Nedelcu. Dintre cei doi, favorit este Tanase, angajat la CNAB pe post de inspector la Serviciul Administrativ, dar in acelasi timp actionar la Millenium pro Design (Best Value), firma care se ocupa alaturi de dNata de duty-free, cathering si alte spatii comerciale. Despre Tanase si Lascuț (al actionar al Millenium), Ziuanews a scris pe larg, un intreg lant de matrapazlacuri, cu implicatii la varf in Ministerul Transporturilor, inclusiv Rovana Plumb, Lucian Sova si Razvan Cuc, cu ramificatii la secretari de stat si sefi de directii.

Asa vom intelege de ce, la ultimul punct de pe ordinea de zi, la punctul 15, se discuta despre renovarea spatiilor comerciale detinute de Millenium si dNata, ca si extinderea acestora in baza unei scrisori de intentie a celor doi asociati din data de 6 ianuarie 2020. In plus, se va pune in discutie ca odata cu renovarea si extinderea in suprafata a spatiilor sa se prelungeasca si contractele cu firmele respective pe 10 ani, pe sume fabuloase, subiect asupra caruia vom reveni.

Se vede, deci, din documentele pe care le detinem si le vom face publice la momentul oportun ca Viorel Tanase va fi pus director de aceste grupari de interese ilicite pentru a-si promova firmele la care este actionar sau asociat, urmand ca acesta sa fie la randul lui "recunoscator" celor ce l-au promovat in postura de "el centreaza, el da cu capul!", iar Georgeta Bumbac si ceilalti membri ai CA nu vor fi decat simpli executanti.

Este momentul ca Ludovic Orban - care a fost si el ministru al Transporturilor si stie despre ce e vorba - ca si actualul ministru Lucian Bode sa opreasca aceasta frauda care se pregateste sub ochii nostri. Altminteri vom fi nevoiti sa credem ca si ei sunt implicati in aceasta imensa masinarie a coruptiei din Ministerul Transporturilor, via CN Aeroporturi Bucuresti SA. Vom reveni cu amanunte incendiare!