Pasivitatea administrației locale pune în pericol modernizarea parcului auto pentru transportul de călători din Capitală

Serviciul de transport public nu se ridică la standardele impuse de o Capitală europeană, iar cetățenii folosesc zilnic mijloace de transport vechi, neîntreținute, neigienizate, care afectează inclusiv calitatea aerului. Deși municipalitatea a inițiat încă din perioada 2018-2019 demersuri pentru accesarea de fonduri nerambursabile destinate achiziției de tramvaie și autobuze electrice, iar de la Administraţia Fondului pentru Mediu a primit sume pentru achiziția de troleibuze, până în prezent nu a reușit să asigure punerea în circulație a niciunui mijloc de transport nou.



Implicarea administraţiei locale se poate contabiliza în probleme de elaborare a documentațiilor aferente licitațiilor lansate, care au atras corecții financiare, întârzieri și decizii de anulare și reorganizare a procedurilor. Sub "atenta îndrumare" a edilului Nicuşor Dan, armata sa de consilieri a realizat modificări unilaterale restrictive pe caietul de sarcini al achiziţiei a 100 de autobuze electrice finanţată din POR 2014-2020. Suplimentar, modificarea de către aceeaşi consilieri a traseelor care au stat la baza argumentării necesităţii realizării achiziţiei induce riscul major de reziliere a contractului de finanţare de către AM POR din cadrul MDLPA.

Pentru achiziția a 100 de tramvaie, lansată în decembrie 2018, au ofertat DURMAZLAR MAKINE SAN VE TIC A. și ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI (lider), în asociere cu CRRC QINGDAOSIFANG Co. Ltd. La finele anului 2019, municipalitatea a atribuit contractul către compania turcească, deși prevederi ale caietului de sarcini nu erau îndeplinite. Atribuirea a fost contestată în instanță de asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI, iar în iunie 2020 Curtea de Apel București a decis descalificarea companiei turcești și reevaluarea ofertelor depuse, singurul ofertant fiind ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI - CRRC QINGDAO SIFANG Co. Ltd.

Deşi negocierile între PMB şi ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI au început în luna octombrie 2020 (întrucât societatea a solicitat actualizări de costuri și refacerea graficului de livrări în condițiile pandemiei COVID 19), contractul a fost semnat abia în mai 2021 iar avansul a fost achitat în decembrie 2021, asocierea câștigătoare asumând livrarea primelor tramvaie în august 2022.

Cum durata contractului este de 2 ani, perioada de livrare a tramvaielor va depăşi perioada acceptată la rambursare (până la 31.12.2023), costurile rămase urmând să fie suportate de către PMB, din banii bucureştenilor. Solicitările restrictive introduse de către STB în caietul de sarcini, au obligat ofertanții să prezinte în oferta tehnică un tramvai cu podea complet coborâtă, care dispune de omologare de tip într-o țară a CE începând cu 2013, fapt pentru care finanţarea nerambursabilă a primit o corecţie de 10% din valoarea contractuală. 84.088.220,70 lei mai puţini bani pentru bucureşteni.

Deși edilul acuza administrația Firea că nu reușește să atribuie proceduri de achiziție de mijloace de transport și că singura achiziție a fost reprezentată de cele 400 de autobuze OTOKAR, această licitație este un exemplu elocvent pentru faptul că istoria se repetă. De ce am ajuns la această concluzie? Pentru că procedura de achiziţie a celor 100 de autobuze electrice a fost lansată în mai 2019 şi nu a fost finalizată până în octombrie 2020 când fostul edil, Gabriela Firea şi-a încheiat mandatul iar, până în prezent, din mandatul lui Nicuşor Dan s-a scurs un an şi jumătate şi procedura a avut același parcurs. Concret, licitația inițiată în mai 2019 a fost anulată deja de 3 ori (decembrie 2019, iulie 2020 și aprilie 2022), din cauza unor criterii restrictive incluse în documentație.

Chiar dacă edilul Nicușor Dan era foarte vocal în anul 2020, acuzând probleme de calitate ale autobuzelor OTOKAR, nici această achiziție de care este responsabilă administrația sa nu a permis accesul extins al producătorilor, în special al celor care livrează produse/tehnologii mai avansate, precum MERCEDES BENZ despre care chiar Nicușor Dan spunea că a fost împiedicat să participe la procedura atribuită OTOKAR. Pe parcursul celei de a 3a proceduri numărul de ofertanți a fost restrâns, depunând oferte doar SOLARIS BUS&COACH, KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET şi TEMSA ULASIM ARACLARI SAN TIC, în asociere cu SKODA.

Situația a fost determinată de intenția consilierilor primarului general de a maximiza nivelul de calitate al autobuzelor, prin utilizarea unor supercapacitori aferenți bateriilor autobuzelor (care chiar dacă sunt utilizați în cazul autobuzelor hibrid și troleibuzelor, se află încă în faza de cercetare și dezvoltare pentru autobuzele electrice). Cu toate că SOLARIS BUS&COACH sp. z.o.o a contestat procedura la CNSC şi la Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea procedurii, respectiv anularea acesteia, Consiliul a respins contestaţia, iar instanţa a respins plângerea ca nefondată, prin hotărâre definitivă.

Aceleași solicitări au făcut obiectul unei contestații depuse și de ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL (companie prin care atât KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET cât și TEMSA ULASIM ARACLARI SAN TIC comercializează autovehicule în România) la Curtea de Apel București, dar retrasă la începutul lunii martie 2022.

Cu toate acestea, soluţia specifică adoptată de Primăria Capitalei nu a condus la o reuşită a achiziţiei, aşa cum ar fi sperat bucureştenii, ci la un blocaj, accentuat şi de superficialitatea cu care autoritatea a formulat răspunsul la clarificările solicitate de producători. În viziunea directorului de achiziţii - Tinel Speranţiu TICU, transpusă în răspuns, omologarea autobuzelor cu supercapacitorii montați era obligatorie, în fapt, acest argument fiind motivul de necalificare a mai multor producători şi nu cerinţa în sine de includere a tehnologiei în componenţa bateriilor. În realitate, era necesară omologarea individuală a autobuzelor, montarea supercapacitorilor neavând nevoie, la rândul său, de acest tip de certificare. Astfel, cele trei anulări ale procedurii au survenit depunerii unor oferte inacceptabile /neconforme deși, înaintea lansării procedurii pentru a 3-a oară, PMB și asociația de dezvoltare ADITPBI au modificat caietul de sarcini pentru a putea fi prezentate oferte din partea mai multor companii de profil.

Modificările au fost diferite de viziunea STB, care a întârziat, la rândul său, definitivarea caietului de sarcini cu 9 luni față de termenul stabilit (în decembrie 2021, față de martie 2021). Ca o paranteză fie spus, mandatul interimar al directorului Adrian Criţ a fost prelungit în februarie pâna la 15 iulie 2022.

PMB a susținut criteriile de evaluare - 40% preț și 60% calitate, validate de ADITPBI și incluse în documentul final, în timp ce conducerea STB raportul 70% preț și 30% calitate. Situația acestei achiziții este critică, similar achiziţiei de tramvaie, parcursul de până acum diminuând posibilitatea de absorbție a finanțării întrucât termenul maximal de implementare, respectiv intrarea în exploatare a mijloacelor de transport, este 31.12.2023 (numai livrarea produselor ce fac obiectul achiziției este estimată între 12 și 28 de luni).

Observăm că deși fondurile sunt disponibile în perioada de programare care a început încă din 2014 și puteau fi utilizate pentru modernizarea transportului public din Capitală, municipalitatea nu reușește să organizeze și să atribuie o licitație așa cum cer condițiile europene și se pregătește să rateze oportunități de finanțare. Nici în cazul celor 100 de troleibuze, finanțate prin Administraţia Fondului pentru Mediu, lucrurile nu stau mai bine. După ce în aprilie 2020 s-a semnat contractul de livrare cu asocierea BOZANKAYA OTOMOTIV MAKINA IMALAT ITHALAT VE IHRACAT ANONIM SIRKETI - SILEO GMBH (la 14 luni de la publicarea achiziției), municipalitatea a constatat că fusese prezentat un certificat de omologare valabil pentru autobuze, ci nu pentru troleibuze și a reziliat unilateral contractul (în septembrie 2020).

Decizia PMB a fost contestată în instanță de asociere și soluționată de Curtea de Apel București în decembrie 2021, fiind favorabilă municipalității. Chiar dacă au trecut aproape 5 luni de la acel moment, nici până în prezent PMB nu a relansat procedura de achiziție, cel mai probabil pentru că nu a finalizat refacerea documentației de atribuire învechită de 4 ani. Tendința este de neînțeles pentru că PMB nu are perspective de a asigura prin fonduri proprii astfel de achiziții, deși acestea se dovedesc mai facil de finalizat (așa cum ne arată multe exemple ale administrațiilor publice), fără rigorile de cheltuire a banilor europeni.