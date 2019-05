"Patriotul" Costică Argint susține USR și pe Iohannis că "e băeiți duri ca și mine!"

Într-o postare pe pagina sa de FB, din 13 mai, celebrul interlop Costică Argint care trăiește în Italia la Tivoli îi îndeamnă pe toți romii din Asociația Romilor Internaționali din Italia, unde este președinte, dar și pe toții cei care-l cunosc, să fie "patrioți cu sufletul și inima" dar să voteze cu partidele progresiste USR sau PLUS dar și pe Iohannis că "e băieți duri ca mine!"

"Demnitate a si orgoliul national sunt atribute pe care le cultivi din copilarie. Atribute care iti sunt transmise de pariti (n.red. -e vorba de pârâți?) prin insusi comportamentul si luarile lor de pozitie in fata unor evenimete de ordin personal si ntional. Poporul care nu isi asuma riscurile faptelor si a pozitiei lor fata de problemele nationale, sa nu pretinda orgoliu national sau personal. Aud pe multi "politicieni" care spun "sa ne recapatam orgoliul de romani"! Este imposibil sa vrei sa reai, ce nu ai avut vreodata! Secole trecute au fost momente cand orgoliul national a batatut in pieptul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor pentru perioade scurte. Ce orgoliu national sa pretinzi cand statul tau te umileste, te goneste in alte tari si nu intervine atunci cand romanii sunt umiliti si batjocoriti de straini ?!! Ce orgoliu nationala sa ai cand constati ca in tara ta nu iti poti hrani familia ?!"

Mai apoi "patriotul" Argint se stropșește și la guvernul României și vrea judecare pentru "inalta tradare". "Cand guvernul baga miliarde in buzunarele strainilor iar romanilor le ia pielea prin taxe si acize inventate doar ca sa-i distruga !!? Despre ce orgoliu national vorbim cand vedem cum suntem jegmaniti de alte tari cu spijinul nemijlocit al politicienilor nostri !!? In prag de alegeri euro-parlamentare, politicienii, toti denunta starea jalnica din Romania, stare de ei creeata, insa nimeni nu spune STOP ! Sa revada toate contractele cu firmele straine si sa corecteze tot ce este de corectat si care ar aduce beneficii statului si poporului roman. De ce ?!! Pentru ca toti sunt marionetele tarilor ocidentale, si sunt pusi de ei in functii... Nimeni nu a fost, si nici nu va fi judecat pentru inalta tradare a Romaniei si a romnanilor! De ce ?!!"

Cum îi stă bine unui "analist politic fin" Argint dă și soluția: "Pentru ca se acopera unul pe altul si certurile din presa si tv.sunt doar can-can-uri de prost gust si eftine.."

În 15 mai însă mărețul patriot alintat de prieteni pe FB cu apelativul "Bosulică" își umflă mușchii către trădătorii de neam în stil Vadim Tudor la pătrat. "Mult asi mai chinui pe toti cei care fac rau Romaniei si romanilor. I-asi pedepsi cum nu isi pot imagina ei, si asi face-o in toate pietele publice in vazul lumii, sa poata lua aminte toti care ar fi "amatori" de tradare.. Dar oamenii sunt fricosi, si din acest unic motiv traiasc asa viata .. " Concluzia e de-a dreptul răvășitoare... " oamenii sunt fricosi, si din acest unic motiv traiasc asa viata".

"Costică fă un partid al diasporei!"

Dar cea mai interesantă postare a sa este cea din 10 mai unde celebrul interlop acum patriot-instant își pune mari probleme metafizice. "Nu inteleg cum unii isi permit sa vorbeasca sau sa ia decizii in numele diasporei romanesti !!? Una doua vine diaspora si face ordine in Romania. O actiune de anvergura, serioasa si cu rezultat pozitiv se face nu se spune. Cei care imping pe "reprezentantii" diasporii, sa aibe in primul rand curaj, sa isi asume toate responabilitatile si riscurile ce vor exista, si apoi sa apara pe ecrane facand declaratii de "vitejie"... Pai 3 milioane de romani sunt asteptati sa "rezolve" necazurile a 18 milioane, care stau in case si "privesc" pe geam ... Adica diaspora a devenit "sageata" celor din tara...!? Ve bataie de joc !!" Una din prietenele sale pe nume Nico Nicolo îl îndeamnă pe patriot din toată inima: "Costică fă un partid al Diasporei!" Cum era de așteptat "tribunul" din Focșani nu se lasă mult așteptat și promite că din toamnă va veni cu "un partid de băieți adevărați cu ceva în pantaloni!"

Faptele de arme ale patriotului Argint!

Potrivit fratelui sau, Costică Argint este cel care l-a invatat pe Marian Oprisan să fure portofele. Fost "azilantul politic" în UK și Italia, Costică Argint a fost condamnat pînă în anul 1989 la 13,5 ani de închisoare. Personajul a fost liderul lumii interlope vrancene timp de 25 de ani, pâna in anul 1998. El are la activ infracțiuni dintre cele mai diverse: furt, tâlhărie, spargeri de case, fals, șantaj si viol. În 1996, 1998 si 2000, Argint a mai fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, patru luni cu suspendare, respectiv 3,6 ani, cu executarea pedepsei, pentru comiterea infractiunilor de lipsire de libertate, violare de domiciliu si fals. Dupa spusele fratelui sau, Mitica Argint - acum decedat - Costică ar fi fost cel care l-a învățat pe baronul pesedist Marian Oprișan să fure conserve din "Alimentara", pe care apoi le vindeau la jumatate de preț. Toți locuitorii de pe malurile Milcovului amuțeau la auzul numelui Argint. A fugit din Romania in 1998, dupa ce a primit o condamnare la inchisoare pentru comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, vatamare corporala grava si lipsire de libertate. In acele vremuri, Argint detinea functia de presedinte al Partidei Romilor (PR) Vrancea. Argint nu a muncit și nu a avut carte de muncă nici macar o zi din viața sa.

Titi Șaur