Patronul Untold e acuzat că ar fi făcut sex cu doi minori: Poliția și Parchetul s-au autosesizat

Acuzații explozive fac senzație în presa din Cluj-Napoca. Jurnalistul Liviu Alexa dezvăluie că patronul Untold ar fi agresat sexual doi băieți minori. Alexa a promis mai multe detalii în cadrul unei emisiuni TV.

"Nu sunt organ de anchetă și nu sunt procuror. Am consemnat mărturisirile unor victime, am conversații între agresor și victimă , am dovezi suplimentare, am factualitate. Toate implicațiile penale sau civile însă nu mai sunt treaba mea. Eu sunt un avertizor public. În rest, ancheta trebuie să o facă organele de urmărire penală. Eu voi descrie faptele așa cum mi-au fost prezentate și cum au fost redate de victime", a scris Liviu Alexa. Întreaga anchetă de presă AICI!

Poliția din Cluj s-a sesizat din oficiu



Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, referitoare la faptul că una dintre persoanele implicate în organizarea festivalului Untold ar fi agresat sexual, în anul 2021 doi minori, Compartimentul Relații Publice este abilitat să precizeze următoarele:

Polițiștii Serviciul de Investigații Criminale din cadrul inspectoratului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au demarat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie a.c., cercetări din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 219 din Codul penal aflat în vigoare la momentul la care fapta prezentată în spațiul public ar fi fost comisă.

Precizăm faptul că până în prezent, la nivelul inspectoratului nu au fost primite sesizări sau plângeri penale care să vizeze informațiile expuse în cursul acestei zile în spațiul public. Polițiștii de investigații criminale vor desfășura toate activităţile care se impun în vederea clarificării acestui caz și punerii în aplicare a măsurilor legale în consecință.