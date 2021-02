Pentru a taia panglica cu Drula și Barna, șeful Aeroportului Otopeni deschide Pista 2 cu pericole imense pentru pasageri la aterizare!

O situatie foarte grava se inregistreaza la Aeroportul Otopeni. Personalul Romatsa din Turnul de Control (TC), responsabil cu gestionarea mesajelor aeronautice de tip NOTAM, este foarte ingrijorat de riscurile care au aparut in legatura cu deschiderea operatiunilor de la Pista Nr 2 a Aeroportului International "Henri Coanda" dupa ce a fost reabilitata anul trecut.

Toate aceste temeri au aparut dupa ce personalul de la TC a fost pus ca curent cu noile date aeronautice ale Pistei Nr 2 prin mesaje NOTAM in loc ca acestea sa fie publicate in AIP (publicatia aeronautica) asa cum este dealtfel procedura corecta si legala. Ceea ce este de mentionat este ca toate mesajele referitoare la noile date aeronautice ale pistei apar ca fiind "temporare" si nu definitive asa cum in mod real sunt, ne informeaza specialistii in domeniu. Mesajele tempoare se dau doar in cazul in care caliatea pistei scade, pana se intervine, nu cand este refacuta total, cum este cazul Pistei Nr 2. Toate acestea se petrec pentru ca Pista Nr 2 se intentioneaza a se deschide cu mare fast vineri dimineata (19.02.2021) in prezenta ministrului Transporturilor Catalin Drula si a vicepremierului Dan Barna.

Surpriza vine abia acum: Pista Nr 2 nu are procedurile de zbor actualizate si vor fi folosite cele vechi. Asta doar pentru ca directorul general Cosmin Pestesan, care vrea sa faca "tumbe" in fata sefilor sai, sa taie o panglica alaturi de ministru si viceprim-ministru. Situatia apare dupa ce personalul responsabil, si anume directorul operational (Vasilescu), directorul de safety (Alexe), si directorul de operatiuni aerodrom (Tanase) nu au efectuat demersurile necesare pentru actualizarea procedurilor. Cu alte cuvinte, avioanele vor ateriza dupa proceduri ce contin alte date decat cele de dupa reabilitarea pistei, punand pe toata lumea in pericol. Se pare ca si Autoritatea Aeronautica Civila Romana este partasă, aceasta institutie fiind cea care ar trebui sa verifice conditiile pentru deschiderea pistei, numai ca acolo a fost recent instalat ca director general fostul director operational de la CNAB, Nicolae Stoica, care are tot interesul sa acopere incompetenta si lipsa de interes a conducerii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti.