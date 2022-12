Prăbușirea economică care se apropie va fi folosită pentru a închide băncile și a introduce monedele digitale ale băncii centrale

Viitorul colaps economic global va fi însoțit de adoptarea rapidă a monedelor digitale ale băncilor centrale (CBDC) în întreaga lume. Aceasta este opinia lui Clive Thompson, fost director general la Union Bancaire Privee, o bancă privată și o firmă de gestionare a averilor din Geneva, Elveția. El a avertizat că această viitoare criză financiară globală va începe într-o singură țară și se va răspândi în întreaga lume.

Când se va întâmpla acest lucru, a spus Thompson, țările grav afectate de criză își vor închide băncile și vor implementa CBDC-uri. "Vă veți trezi duminică dimineața și veți auzi vestea că banca nu se va deschide luni. Și apoi, luni seara sau marți, veți primi anunțul că vom avea o nouă monedă, CBDC, și nu vă faceți griji, va fi una minunată față de vechea monedă", a spus Thompson. "Dar vor exista unele restricții în ceea ce privește capacitatea de a vă converti banii vechi în noua monedă", a continuat el, avertizând că sosirea CBDC va fi folosită și ca mijloc de demonetizare a monedelor fizice.

Guvernele din întreaga lume și-au intensificat eforturile de dezvoltare și adoptare a CBDC-urilor începând din 2021. Potrivit Atlantic Council, un think tank cu expertiză în afaceri internaționale, peste 100 de țări, dependențe și teritorii - sau mai mult de jumătate din populația globală - explorează în mod activ CBDC-urile și se află în fazele de cercetare și dezvoltare.

Doar 11 țări și-au lansat oficial programele CBDC. Printre acestea se numără eNaira din Nigeria, Sand Dollar din Bahamas, JAM-DEX din Jamaica și DCash. Acesta din urmă este versiunea digitală a dolarului din Caraibe de Est, care este utilizat în opt țări din Caraibe - Anguilla, Antigua și Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia și Saint Vincent și Grenadine.

Multe alte țări, printre care China, Thailanda și India, se află în prezent în faza pilot a CBDC-urilor, ceea ce înseamnă că acestea sunt încă în curs de dezvoltare a monedelor digitale, dar le-au lansat într-o formă limitată pentru teste. Yuanul digital al Chinei, deși se află încă în faza de testare, este cea mai de succes CBDC din lume, cu tranzacții care au depășit 14 miliarde de dolari. Statele Unite dezvoltă și ele o CBDC "cu ridicata", potrivit diviziei din New York a Rezervei Federale, care a fost vârful de lance al efortului numit "Proiectul Cedar".

Într-o carte albă publicată luna trecută, Fed New York a declarat că a finalizat deja prima etapă de testare și se presupune că a dovedit că tranzacțiile valutare internaționale care utilizează o versiune digitală a dolarului nu numai că sunt fezabile, dar pot fi efectuate rapid și în siguranță prin intermediul blockchain. Se preconizează că Fed New York va continua să testeze dolarul digital cel puțin în următoarele șase luni și va trece probabil un an până când banii reali din SUA vor fi mutați pe o rețea CBDC.