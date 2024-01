Previziunile FT pentru 2024: Trump nu devine președinte al SUA, X se închide și se înregistrează un nou record de temperatură la nivel mondial

Echipa cu „sfera de cristal" de la Financial Times (FT) a făcut din nou o serie de previziuni pentru 2024, după ce în 2023 doar trei ipoteze au fost greșite.

Europa nu a suferit pene de curent, deși FT a spus că acest lucru se va întâmpla doar într-o iarnă foarte rece (nu a fost). Redăm mai jos previziunile Financial Times pentru 2024, previziuni care vizează clima, bătăliile politice sau războaiele.

Va deveni Donald Trump din nou președinte al SUA?

Nu. Dar - presupunând că recentele obstacole legale ridicate împotriva lui Trump în Colorado și Maine sunt depășite - campania lui împotriva lui Joe Biden va fi din cele mai „urâte" alegeri prezidențiale din istoria SUA. Asta pentru că o să fie o bătălie foarte apropiată.

Trump va fi condamnat penal în cel puțin unul dintre cele patru procese ale sale, probabil două, înainte de alegeri, și îl va prezenta drept „persecuție politică" din partea „familiei criminale Biden", profețește FT.

Deși îmbătrânește vizibil, Biden se va descurca, mai mult pentru că o majoritate restrânsă îl va respinge pe Trump.

Va depăși 2024 anul 2023 ca fiind cel mai călduros an înregistrat?

Da. Anul 2023 a fost marcat de atât de multe extreme de căldură arzătoare încât aproape sigur se va dovedi a fi cel mai tare din 174 de ani de recorduri climatice, odată ce vor fi înregistrate cifrele finale. Dar mulți oameni de știință se așteaptă ca 2024 să fie și mai cald, deoarece căldura din 2023 a fost susținută de apariția unui model climatic natural: El Niño.

Acest lucru are de obicei cel mai mare efect asupra temperaturilor globale după atingerea vârfului - ceea ce s-ar putea să nu se întâmple până în ianuarie 2024.

Va declanșa războiul Israel-Hamas un conflict regional în plin?

Nu. Războiul a declanșat violențe în regiune, implicând grupuri militante susținute de Iran. Cea mai mare îngrijorare este că ciocnirile la graniță dintre Hezbollah, puternica mișcare libaneză și forțele israeliene se transformă într-un conflict deplin între cele două părți.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu a fost clar că nu mai poate trăi cu luptătorii Hezbollah de la granița dintre Liban și Israel, dar speranța este că presiunea diplomatică să rețină situația.

Nici Washingtonul, nici Teheranul nu doresc un conflict regional mai larg, chiar dacă luptele dintre Hezbollah și Israel se intensifică. Situația este însă alarmant de volatilă.

Vor ajunge SUA la o „aterizare uşoară" (n.r.: cu referire la economie)?

Da, pe termen scurt. Inflația a scăzut într-un mod care a surprins chiar și Rezerva Federală în acest an, iar creșterea a rămas mai puternică decât se așteptau majoritatea economiștilor.

Deoarece cheltuielile consumatorilor rămân robuste și creșterea salariilor (destul de bine) limitată, o aterizare ușoară ar putea continua timp de câteva luni. Dar nu pariați pe o durată pe tot parcursul anului 2024. Va fi mai puțin sprijin fiscal, deoarece au fost consumate ajutoare pentru case din era Covid. Ratele mai mari ale dobânzilor declanșează falimentele, grijile privind datoria SUA sunt în creștere și tensiunile geopolitice fracturează comerțul global. Acest lucru ar putea crește inflația și ar putea încetini creșterea. Deci, în decurs de un an, aterizarea va deveni probabil mai dureroasă.

Va deveni Keir Starmer prim-ministru al Marii Britanii?

Da, deși este posibil ca alegerile din Marea Britanie să nu aibă loc până în ianuarie 2025. Conservatorii lui Rishi Sunak par divizați și epuizați. Numărul de locuri pe care opoziția laburistă trebuie să câștige înseamnă că ar putea ajunge oriunde între un Guvern minoritar și o „alunecare de teren" la care indică sondajele de opinie în prezent.

Dar este extrem de greu de văzut cum prim-ministrul poate recupera suficient sprijin pentru a rămâne la putere.

Creșterea economică a Chinei se va prăbuși la 3% sau mai puțin?

Nu. Calitatea creșterii chineze s-a deteriorat cu siguranță semnificativ în ultimii ani. Piața imobiliară, care contribuie cu aproape o treime din produsul intern brut, explodează încet. Multe guverne locale se îneacă în datorii.

Consumatorul chinez este ezitant. Dar creșterea PIB-ului în 2024 este încă prevăzută să depășească 4% - asistată de un amestec de pachete de salvare a datoriilor, inițiative de stimulare fiscală și alte forme de sprijin oficial.Progresele în tehnologie vor rămâne puternice.

O schimbare de președinte în Taiwan va declanșa un atac chinez?

Nu. Mulți oameni din interiorul și din afara Taiwanului se îngrijorează mai mult de război în aceste zile, datorită manevrelor militare în expansiune ale Chinei. Principalul favorit la alegerile prezidențiale din ianuarie, Lai Ching-te, de la guvernarea Partidului Progresist Democrat, are, de asemenea, un fundal foarte diferit de actualul Tsai Ing-wen.

Dar Lai a fost clar că va urma poziția prudentă a lui Tsai în politica Chinei - lăsând Beijingul fără pretext pentru un asalt. Conducerea chineză sub președintele Xi Jinping încă pare să creadă, de asemenea, că are șansa de a constrânge Taiwanul la unificare fără lupte - prin intensificarea intimidării militare, a infiltrațiilor politice, a momelilor economice și a izolării internaționale.

Vor continua SUA și UE să finanțeze Ucraina?

Da. Pe măsură ce contraofensiva Ucrainei împotriva invaziei Rusiei a stagnat la sfârșitul anului 2023, sprijinul militar și financiar pentru Kiev a devenit o problemă controversată de ambele maluri ale Atlanticului. Administrația Biden este hotărâtă să mențină fluxul de provizii: un acord cu republicanii din Congres ar putea implica concesii privind securitatea graniței SUA în schimbul unui ajutor extins pentru Ucraina.

O provocare mai mare va apărea dacă Donald Trump revine la președinție. Între timp, liderii UE ar trebui să găsească modalități la începutul anului 2024 de a eluda dreptul de veto al Ungariei asupra unui pachet de ajutor financiar de 50 de miliarde de euro. Dar este probabil ca Ucraina să se lupte în continuare să facă o descoperire militară, așa că va fi sub presiune din ce în ce mai mare pentru a negocia cu Moscova.

Își va asigura Ursula von der Leyen un al doilea mandat ca președinte al Comisiei Europene?

Da, cu ceva efort. Ursula von der Leyen s-a achitat bine într-un termen marcat de crize, dovedind „valoarea acțiunii comune a UE" în domeniul împrumuturilor, sănătății, cheltuielilor de apărare și politicii energetice. Acordul ei emblematic European Green Deal a rămas în mare măsură pe drumul cel bun.

Dar obiceiul ei de a formula politici asupra capitalelor și alinierea strânsă cu Washingtonul i-a enervat pe unii lideri. Coaliția ei din 2019 este în pericol din cauza câștigurilor de dreapta populistă în alegerile pentru Parlamentul European. Dar partidul ei de centru-dreapta PPE este în poziția de pole position pentru a-și păstra președinția, chiar dacă asta înseamnă o colaborare mai strânsă cu partidele eurosceptice.

Și, deocamdată, nimeni nu pare un candidat mai puternic al PPE (cel puțin pentru moment).

Va ridica Banca Japoniei ratele peste zero?

2024 va fi anul în care banca centrală japoneză renunță în sfârșit la controlul curbei randamentului și la ratele negative ale dobânzii. Cu toate acestea, contrar așteptărilor pieței cu privire la câteva creșteri suplimentare, ratele vor încheia anul nu mai mult de zero.

Având o creștere mediocră a salariilor, o perspectivă mai puternică a yenului pe măsură ce ratele din SUA ajung la vârf și motive pentru a prefera o curbă mai abruptă a randamentelor, este puțin probabil ca BoJ să stabilească o rată pozitivă - deși, ca și în cazul oricărei previziuni ale băncii centrale, mult depinde de datele primite.

Va scădea votul ANC sub 50% la alegerile din Africa de Sud?

Da. După 30 de ani la putere, Congresul Național African va pierde majoritatea absolută pentru prima dată de când Nelson Mandela a devenit președinte în 1994. Imaginea partidului a fost erodata de ani de corupție, incompetență și furnizare de servicii îngrozitoare, simbolizate de puterea continuă.

În termeni reali pe cap de locuitor, economia a stagnat timp de 15 ani. În 2019, sub președintele Cyril Ramaphosa, votul ANC a scăzut la 57,5%. Anul acesta, va cădea din nou. Dacă scade sub 50%, așa cum pare clar plauzibil, va avea nevoie de parteneri de coaliție.

Își va dolariza Argentina economia?

Nu. Unii ar susține că argentinienii îndelung răbdători au renunțat deja la peso: economisesc în dolari și cumpără și vând proprietăți neoficial în dolari. Dar, în ciuda angajamentelor sale de campanie de dolarizare a economiei, noul președinte libertarian radical al Argentinei, Javier Milei, a solicitat în schimb devalorizarea în primele sale măsuri economice. Deși ministrul său economiei Luis Caputo a insistat că adoptarea monedei americane rămâne un obiectiv pe termen lung, este puțin probabil să se întâmple în 2024: FMI nu este entuziasmat și majoritatea economiștilor cred că pierderea suveranității economice ar depăși beneficiile.

Vor depăși cărbunele din surse regenerabile în generarea globală de electricitate?

Nu. În timp ce ponderea energiei regenerabile în generare este de așteptat să depășească cărbunele în următorii câțiva ani, este puțin probabil să se întâmple în 2024, datorită Chinei. Cererea chineză de cărbune a continuat să crească rapid în 2023 și, deși sursele regenerabile cresc și ele rapid - se estimează că vor reprezenta aproximativ 90% din întreaga capacitate de generare nouă la nivel global - acest lucru nu va fi suficient pentru a depăși generarea de cărbune anul viitor, chiar dacă utilizarea cărbunelui în vest scade. Dar punctul de cotitură nu este departe. Mai critic pentru climă este atunci când apetitul Chinei pentru cărbune se inversează în sfârșit.

Vor reveni investitorii din nou în obligațiuni?

Da. „Obligațiunile au revenit" a fost cel mai mare pariu de pe piețe în 2023, dar a fost un eșec. Inflația arzătoare și creșterea neobosită a ratei dobânzii au însemnat că, până în octombrie, indicele obligațiunilor Bloomberg Barclays Aggregate a scăzut cu 4%, reaprinzând amintirile unui „2022 brutal și frustrând eforturile marilor investitori" de a ajunge la un nivel scăzut, arată FT.

Acum, investitorii cred că economia SUA are loc o încetinire oarecare, pe măsură ce efectele întârziate ale creșterii ratelor dobânzii se manifestă în sfârșit. Odată cu scăderea inflației și scăderea ratelor la orizont, obligațiunile par un pariu mai sigur.

Va da X faliment?

Da. Elon Musk folosește frecvent avertismente de faliment pentru a motiva; a făcut-o la Tesla și SpaceX. Dar de data aceasta, odată cu scăderea publicității X și cu încercările de a crea noi surse de venituri care scad, există șanse mari să se întâmple.

După recentele izbucniri emoționale împotriva agenților de publicitate ai lui X, el poate fi suficient de nesăbuit încât să creadă că poate trece prin faliment și totuși să iasă în frunte. Musk luptă pentru controlul lui X în faliment, ar fi o continuare captivantă a achiziției Twitter plină de drame, arată FT.

Altman va fi demis din nou de la OpenAI?

Nu. Sam Altman și-a structurat inițial compania astfel încât consiliul său să controleze o organizație non-profit creată în beneficiul umanității. El a spus că nu deține acțiuni în OpenAI și că consiliul de administrație îl poate concedia în orice moment. Dar când cofondatorul lui Altman și trei membri independenți ai consiliului de administrație au făcut exact asta în noiembrie, au ajuns să-l reinstaleze patru zile mai târziu. Acum, toți cei din consiliul original, cu excepția uneia, au fost înlăturați; Microsoft - partenerul cheie al OpenAI și cel mai mare susținător financiar - va avea un rol de observator fără drept de vot în noul consiliu, iar guvernanța companiei va fi revizuită, astfel încât să nu poată fi pus din nou într-o astfel de poziție.

Se vor redeschide piețele de capital pentru IPO?

Da. Companiile pot amâna strângerea de fonduri doar pentru atât de mult timp, iar după o perioadă slabă, bancherii de pe Wall Street trebuie să găsească o modalitate pentru ca mai multă activitate să aibă loc. Piețele IPO din SUA și Europa sunt muribunde de doi ani, dar cu ratele dobânzilor care au atins vârfuri și piețele bursiere aproape de niveluri record, mediul pentru încheierea de tranzacții pare mai luminos. Totuși, nu vă așteptați la o revenire la frenezia strângerii de fonduri din 2020 și 2021, arată FT. Ratele ar putea scădea, dar nu se vor întoarce la zero, iar investitorii vor acorda mai multă atenție profitabilității și solidității bilanțului.

​Va încheia Novo Nordisk anul ca cea mai valoroasă companie din Europa?

Da. În 2023, tratamentul pentru obezitate Wegovy a devenit una dintre cele mai de succes lansări de medicamente din toate timpurile, iar Novo din Danemarca a depășit ca valoare grupul de produse de lux LVMH. Dar 2024 pare provocator pentru cei care vând genți de mână la prețuri ridicate către China, în timp ce principala problemă a lui Novo în vânzarea medicamentelor pentru obezitate la prețuri ridicate este cât de repede le poate produce. După ce a câștigat pacienții și medicii să-și folosească medicamentul pentru diabet pentru obezitate, Novo își extinde acum accesul și acoperirea pe o piață în care probabil 1 milion de oameni sunt tratați dintr-o populație de 100 de milioane de pacienți în SUA și 700 de milioane la nivel global.

Vor câștiga vedetele pop feminine mai mult decât bărbații din turneele de concerte?

Nu, nu per total. Turneul Eras al lui Taylor Swift din acest an a devenit primul care a depășit venituri de 1 miliard de dolari - depășind recordul anterior al lui Elton John de 939 de milioane de dolari - și continuă și anul viitor. Turneul Renaissance al lui Beyoncé a fost numărul doi din acest an, câștigând 580 de milioane de dolari. Dar dezechilibrul de gen încă se înclină spre bărbați. O singură altă femeie, Pink, a fost în top 10 trupe în turneu din 2023. Swift și Beyoncé se află într-o ligă separată, câștigând considerabil mai mult pe spectacol decât alte evenimente pe stadion. Pink și Madonna pot apărea în topurile de box office din 2024, dar actori bărbați precum Coldplay, Bruce Springsteen și Rolling Stones vor continua să domine.

Va returna Marea Britanie marmura din Partenon Greciei?

Da, deși aproape sigur se va face printr-un contract de împrumut, nu printr-o returnare completă care ar necesita o modificare a legislației din Regatul Unit. Tensiunea politică a revenit, când Rishi Sunak a anulat brusc o întâlnire la Londra cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Dar președintele Muzeului Britanic, George Osborne, a susținut cu fermitate un acord care să permită expunerii marmurelor în Atena, iar alte comori grecești venind în schimb la Londra. Keir Starmer, din Partidul Laburist, a sugerat că nu va bloca un acord acceptabil pentru muzeu și pentru Atena.