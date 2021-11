Prigoana impotriva Bisericii si ce spune Iisus in Biblie despre Pandemie si despre inceputul Vremurilor de pe urmă

De cand a inceput pandemia noului coronavirus tot mai multi s-au interesat - fara niciun fel de legatura cu "teoriile conspiratiei", asa cum sunt catalogati acum credinciosii - dca nu cumva traim "vremurile de pe urma", despre care se spune in Biblie.

In plus, preotii care sustin ca vaccinarea obligatorie e o masura impotriva liberului arbitru dat oamenilor de la Dumezeu, in plus, conditionarea "certificatului verde", pe care o privesc ca acel "semn fara de care nimeni nu va putea sa cumpere su sa vanda", acesti preoti sunt huliti de autoritati, ba chiar interzisi si prigoniti. Sa nu uitam ca in 2020 a fost primul an in care Pastele a fost interzis. Mai jos prezentam o colectie despre citate biblice, din care fiecare poate sa inteleaga care-i adevarul si daca intr-adevar Cartea Sfanta a prezis vremurile actuale si cele imediat urmatoare:

"Se va ridica națiune contra națiune și regat contra regat. Vor fi mari cutremure de pământ și dintr-un loc în altul lipsuri de alimente și epidemii... Dar, înainte să se întâmple toate aceste lucruri, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta și va vor arunca în închisori. Veți fi duși înaintea regilor și a guvernatorilor din cauza numelui meu... Mai mult, veți fi predați chiar de părinți, de frați, de rude și de prieteni, iar ei îi vor da la moarte pe unii dintre voi. Și veți fi urâți de toți oamenii din cauza numelui meu. Dar nici chiar un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin perseverența voastră vă veți salva viața..." (Iisus, Evanghelia după Luca)

"Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât." (...) "Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte." (...) "Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi." (...) "Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis." (Iisus, Evangelia dupa Ioan)

"De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor." (n.n. - deci daca Iisus nu le-ar fi spus oamenilor nu ar fi stiut si ar fi fost scutiti de pacat, dar pentru ca le-a spus nu vor fi scutiti de pacat) (...) "Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu." (...) "De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu." (...) "Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine." (n.n. - cu alte cuvinte, nu ii va lasa de izbeliste, pana la A Doua Venire va mai veni si Mangaietorul, Duhul Adevarului). (...) "Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor." (Iisus, Evanghelia după Marcu)

"Vedeţi să nu vă înşele cineva! Căci vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: 'Eu sunt Cristosul!' şi-i vor înşela astfel pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi molime şi cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii."(...) "Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina Numelui Meu. Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul." (Iisus, Evanghelia după Matei)

"Vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!" (n.n. - apropos de vaccinarea obligatorie a gravidellor si sugarilor, a copiilor intre 5 si 11 ani, sau a celor peste 12 ani) (...) "Va fi un necaz aşa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii şi până acum şi nici nu va mai fi! Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate." (Apocalipsa lui Ioan)

"Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase." (Apocalipsa lui Ioan)



"M-am uitat și iată: un cal gălbui! Cel ce stătea pe el se numea Moartea. Mormântul îl urma îndeaproape. Și i s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului, ca să omoare cu o sabie lungă, cu lipsă de alimente, cu boli ucigătoare și prin fiarele pământului." (Apocalipsa lui Ioan); "Dar să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face față." (Timotei); "Și veți fi urâți de toți oamenii din cauza numelui meu. Dar nici chiar un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin perseverența voastră vă veți salva viața" (n.n. - Iisus promite celor ce vor cede pana la capat ca isi vor salva viata vesnica si vor fi mantuiti.)