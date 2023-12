Primul "apostol Covid" acuzat de crimă din cauza deceselor provocate de vaccinuri. Stia că va fi un genocid! VIDEO

Ministrul italian al sănătății, Roberto Speranza, a devenit primul lider care se confruntă cu acuzații multiple de crimă din cauza milioanelor de decese cauzate de vaccinurile cu ARNm.

"Fostul ministru italian al Sănătății, Roberto Speranza, este anchetat pentru omucidere, după ce e-mailurile au dezvăluit că, încă de la începutul vaccinărilor, știa că injecțiile ucideau oameni și a dat ordine autorităților sanitare locale să ascundă decesele și efectele secundare grave pentru a-i liniști pe cetățenii italieni cu privire la siguranța lor și pentru a nu periclita campania de vaccinare", a declarat Greg Reese, prezentatorul InfoWars, la X.

Reese a oferit o traducere în limba engleză a unei emisiuni germane despre această poveste: "Procuratura din Roma îl investighează pe Roberto Speranza, ministrul Sănătății din guvernul italian, în perioada în care au fost luate măsuri COVID. Acesta era responsabil de campania de vaccinare. Investigațiile sunt rezultatul unor plângeri legate de așa-numitele e-mailuri AIFA de la Agenția Italiană pentru Medicamente. Fostul director al AIFA, Nicola Magrini, este, de asemenea, anchetat."

Publicarea acestor e-mailuri interne a dezvăluit că aceștia erau conștienți de la început de pericolele vaccinării COVID. Acuzația este că ministrul responsabil și șeful autorității pentru medicamente au expus în mod deliberat și cu bună știință populația italiană neștiutoare la acest risc.

Da, au încurajat italienii să se vaccineze. Vaccinarea a devenit chiar obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. În consecință, au ieșit la iveală multe efecte secundare, inclusiv unele fatale. Investigațiile sunt pentru crimă, vătămare corporală gravă și multe altele, deoarece Speranza și Magrini au dat în mod evident instrucțiuni autorităților sanitare locale să ascundă decesele și efectele secundare grave care au apărut imediat după începerea vaccinărilor, pentru a nu periclita campania de vaccinare - și pentru a-i liniști pe cetățeni cu privire la siguranța lor.

Se așteaptă acum ca ministrul responsabil și șeful AIFA să răspundă pentru aceste acțiuni. Potrivit plângerilor sindicatelor polițiștilor și ale poliției financiare, precum și ale organizației private "Listen to Me", care reprezintă 4.200 de persoane afectate de vaccinuri în Italia, ofițerii de poliție și profesorii au fost supuși vaccinării obligatorii COVID.

