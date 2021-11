Războinicii cyborg ar putea fi gata până în 2050 potrivit unui studiu al Department of Defense USA!

Îmbunătățirea urechilor, a ochilor, a creierului și a mușchilor este "fezabilă din punct de vedere tehnic până în 2050 sau chiar mai devreme", potrivit unui studiu publicat luna aceasta de Comandamentul de dezvoltare a capacităților de luptă al armatei americane.

Cererea de capacități de tip cyborg va fi determinată în parte de piața civilă de asistență medicală, care va aclimatiza oamenii la o industrie plină de provocări etice, juridice și sociale, potrivit cercetătorilor Departamentului Apărării. Cu toate acestea, "implementarea tehnologiei în domeniul militar se va lovi probabil de narațiunile distopice întâlnite în science fiction, printre alte probleme", au adăugat cercetătorii. Raportul - intitulat "Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD" - este rezultatul unei evaluări care a durat un an. Acesta a fost redactat de un grup de studiu din cadrul Consiliului pentru biotehnologii pentru sănătate și performanță umană al Department of Defence din SUA (DoD), care are sarcina de a analiza efectele de propagare ale biotehnologiei militare, scrie "Army Times".



Echipa a identificat patru capacități ca fiind fezabile din punct de vedere tehnic până în 2050:

- îmbunătățiri oculare în ceea ce privește imagistica, vederea și cunoașterea situației;

- restaurarea și controlul muscular programat prin intermediul unei rețele de senzori optogenetici pentru body-uri;

- îmbunătățirea auzului pentru comunicare și protecție; și

- îmbunătățirea neuronală directă a creierului uman pentru transferul bidirecțional de date.



Grupul de studiu a sugerat că îmbunătățirile neuronale directe, în special, ar putea revoluționa lupta. "Se preconizează că această tehnologie va facilita capacitatea de citire/scriere între oameni și mașini și între oameni prin interacțiuni între creiere", se arată într-un rezumat executiv. "Aceste interacțiuni ar permite luptătorilor să comunice direct cu sistemele autonome și fără pilot, precum și cu alți oameni, pentru a optimiza sistemele și operațiunile de comandă și control."



"Introducerea de ființe umane augmentate în populația generală, în personalul activ al DoD și în competitorii apropiați se va accelera în anii care urmează și va duce la dezechilibre, inegalități și inechități în cadrele legale, de securitate și etice stabilite", se arată în rezumat. Grupul de studiu a propus recomandări pe care liderii Pentagonului să le ia în considerare: "Armata ar trebui să analizeze din nou percepția globală și societală a creșterii numărului de oameni și de mașini. Americanii își imaginează de obicei China sau Rusia dezvoltând tehnologii de fugă din cauza lipsei de preocupări etice, dar atitudinea adversarilor noștri față de aceste tehnologii nu a fost niciodată verificată", au scris cercetătorii, care enumeră in continuare aceste recomandări:

1. Liderii politici americani ar trebui să folosească forumuri precum NATO pentru a discuta despre modul în care progresele în domeniul cyborgilor ar putea afecta interoperabilitatea între forțele aliate în timpul operațiunilor.

2. Pentagonul ar trebui să înceapă să investească în cadre juridice, de securitate și etice pentru a anticipa tehnologiile emergente și pentru a se pregăti mai bine pentru impactul acestora.

3. Liderii ar trebui să sprijine politicile care protejează confidențialitatea individuală, susțin securitatea și gestionează riscurile personale și organizaționale, maximizând în același timp beneficiile definite pentru Statele Unite și aliații și bunurile acestora.



4. Liderii militari ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a inversa narațiunile culturale negative privind tehnologiile de îmbunătățire. Nu este niciun secret faptul că reprezentarea science fiction a tehnologiilor cyborg se învârte în jurul unor viitoare distopice, dar transparența în modul în care armata adoptă această tehnologie va contribui la atenuarea îngrijorărilor, capitalizând în același timp beneficiile.



5. Pentagonul ar trebui să folosească wargames pentru a evalua impactul biotehnologiilor asimetrice asupra tacticilor, tehnicilor și procedurilor. Personalul DoD poate sprijini acest lucru prin evaluări de informații specifice ale domeniului emergent.



6. Este preferabilă o abordare la nivelul întregii națiuni, nu al întregului guvern, în ceea ce privește tehnologiile cyborg. În prezent, investițiile federale și comerciale în aceste domenii sunt necoordonate și sunt depășite de cercetarea și dezvoltarea chineză. Dacă firmele chinezești domină sectorul comercial, sectorul de apărare al SUA va fi, de asemenea, dezavantajat.



7. Ar trebui monitorizate îndeaproape problemele de siguranță pe termen lung și impactul acestor tehnologii asupra oamenilor.

"Beneficiile oferite de fuziunile om/mașină vor fi semnificative și vor avea un impact pozitiv asupra calității vieții oamenilor prin restabilirea oricărei funcționalități pierdute din cauza bolilor sau a rănilor", a scris grupul de studiu. Dar, pe măsură ce aceste tehnologii evoluează, "este vital ca grupurile științifice și inginerești să acționeze cu prudență pentru a le maximiza potențialul și să se concentreze asupra siguranței societății noastre", a adăugat grupul de studiu.