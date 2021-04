Razboi total in Voluntari: Omul de casa al lui Pandele i-a facut plangere penala cumatrului lui Nicu Gheara

Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 a inregistrat pe 5 aprilie 2021 o plangere penala semnata de Daniel Rasica, seful Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti (DGPLCMB). In document, se face referire la "o posibila fapta penala (abuz in serviciu) savarsita de fostul director general al DGPLCMB, domnul Stefan Vasii".

In cuprinsul plangerii penale, Rasica face referire la numeroase alte rapoarte pe care le-a adresat directiilor responsabile din Primaria Bucuresti, in care mentioneaza "pagube produse cu vinovatie (n.r. - de catre Stefan Vasii) patrimoniului autoritatii sau institutiei publice". Rasica mai mentioneaza si "forme de abuz exercitate de catre functionarii publici" si solicita recuperarea prejudiciului "chiar si pe cale civila acolo unde se impune asta". Stefan Vasii, in prezent sef al Directiei Generale de Logistica din Primaria Bucuresti, este fostul sef al Politiei Locale Bucuresti. Potrivit investigatiilor de presa, Vasii a fost "importat" din Voluntari in Primaria Bucuresti in 2016, imediat dupa ce Gabriela Firea a castigat alegerile.

In prima faza, a fost sef al Corpului de Control al PMB, iar din iunie 2017 a fost numit sef al Politiei Locale. Doar un an mai tarziu, in iulie 2018, Vasii a fost inlocuit din functie cu Daniel Rasica, dupa ce procurorii DNA au lansat anchete de amploare la DGPLCMB. Stefan Vasii, in ciuda acuzatiile extrem de grave care-l vizeaza, a fost doar mutat in interiorul Primariei Bucuresti, pe functia de sef la Logistica. Vasii este inca cercetat de procurori pentru cumpararea la preturi mult supraevaluate a 12 utilaje de topit zapada. Masinile au ajuns la Politia Locala, Gradina Zoologica, Centrul Cultural ARCUB, directii sau servicii ale Primariei Capitalei fara atributii in salubritate.

Achizitiile ar fi fost coordonate de Speranta Cliseru, seful de cabinet la vremea respectiva a primarului Gabriela Firea si viitorul prefect al Capitalei, inclusiv in timpul represiunii protestului din 10 august 2018. Un alt dosar penal nerezolvat care-l vizeaza pe Vasii este cel al masinilor pentru Politia Locala, echipate cu toata tehnica necesara, cumparate cu sume mari de bani, si care au ajuns sa fie folosite in activitati private de sefi din Primaria Bucuresti. Unul dintre utilizatori a fost Aurelian Badulescu, viceprimar si om de incredere al Gabrielei Firea. Pentru a nu mai fi recunoscute in trafic, Vasii a ordonat schimbarea numerelor de inmatriculare ale acestor vehicule, 60 la numar, din B-XX-PMB in combinatii aleatoare.

Vasii mai este acuzat de cumpararea de pantofi pentru politisti si de trucarea concursurilor de angajare. Este unul din oamenii de incredere ai familiei Pandele-Firea. Inainte de a ajunge la Primaria Bucuresti a fost director la Apa-Canal in Voluntari. In acelasi timp, Stefan Vasii este incuscrit cu un temut interlop roman. Fiul lui Vasii este casatorit cu fiica lui Gica Gheara, fratele lui Nicu Gheara. Daniel Rasica, adus in Primaria Bucuresti tot pe filiera Pandele-Firea, ar incerca, prin plangerea penala depusa pe numele predecesorului sau, sa se spele pe maini in cazul in care o eventuala investigatie penala ar decreta fraude cu bani publici comise la Politia Locala.

Surse din mediul politic arata ca Rasica ar fi fost convocat la resedinta familiei Pandele-Firea pe data de 1 aprilie, unde i s-ar fi reprosat dificultatile actuale pe care i le provoaca lui Stefan Vasii. Rasica a ajuns la municipalitatea bucuresteana din functia de consul general al Romaniei la Rostov pe Don. Intre 2014 si 2015 a fost prefect al judetului Ilfov, iar intre 2009 si 2016 a ocupat functia de director executiv al Politiei Locale Voluntari, iar intre 2006 si 2008 seful de cabinet al primarului din Voluntari, in timpul celui de-al doilea mandat al lui Florentin Pandele. Tatal lui Daniel Rasica a fost coleg, prieten si coinculpat in "dosarul Flota" alaturi, printre altii, de Florentin Pandele.