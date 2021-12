„Regele duty-free-urilor" din România vrea conducerea Aeroportului Otopeni. Miza: milioane de euro!

"Regele duty-free-urilor" din România, Cătălin Lăscuț, trage sforile pentru a pune mâna pe conducerea Aeroportului Internațional Otopeni, așa încât să-și poată face, în liniște, afacerile de milioane de euro.

Fin al celebrului fost general SRI Gioni Popescu și apropiat al lui Ioan Hidegcuti (eminența cenușie a PSD pe vremea lui Adrian Năstase), Lăscuț face jocurile ca, în locul actualului director general, George Dorobanțu, să fie pus Marius Popescu, în prezent purtător de cuvânt la TAROM.

Surse din interiorul Companiei Naționale Aeroporturi București ne-au mărturisit că Lăscuț are un interes direct pentru a-și numi noul director general de la Otopeni. El controlează spațiile comerciale din incinta Aeroportului, închiriindu-le pe sume modice.

Practic, plata chiriei către statul român este una extrem de mică, față de sumele uriașe - de ordinul milioanelor de euro - pe care Lăscuț le câștigă din administrarea acelor spații.

Aceleași surse ne-au precizat că Lăscuț intenționează să-l numească pe favoritul său, Marius Popescu, ca director general, iar acesta să-l sprijine, în schimb, să obțină prelungirea contractului de chirie (cu toate că nu a ajuns încă la "maturitate") dar în condiții și mai avantajoase.

Cătălin este fiul lui Pavel Lăscuţ, fostul şef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor.

ZIUANEWS a mai dezvăluit, în trecut, că Lăscuț Jr. desfășoară operațiuni comerciale în magazinele din Aeroport prin intermediul Arandi Com (deținută de Tabacmesa SA, Spania), Santo International SRL (deținută de off-shore-ul cipriot Aispa Ltd, care are acțiuni și la alte firme ale lui Lăscuț) și, nu în ultimul rând, prin Millenium Pro Design.

De asemenea, pe lângă Lăscuț își face veacul (sub umbrela unei amiciții) și Dan Regman, un tip monden fost director al Regionalei Vamale București. Regman se bate cu pumnii în piept prin târg că poate rezolva obținerea autorizațiilor pentru duty-free.