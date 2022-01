"Țările bogate au mai multe decese și acest lucru este semnificativ", spune profesorul Raoult. Este din cauza vaccinării Covid-19?!

"Aproape 10 miliarde de doze de vaccin Covid-19 au fost administrate în întreaga lume și există mai multe cazuri ca niciodată" se spune în videoclipul profesorului Raoult, un specialist în boli infecțioase și director al Institutului Hospitalo-Universitaire en Maladies Infectieuses de Marsilia (IHU) pe 19 ianuarie 2022.

"De ce este rezistent la vaccinul OMICRON?", explică profesorul pe baza datelor de la Universitatea Johns-Hopkins: "Am făcut aproape 10 miliarde de doze în întreaga lume și sunt mai multe cazuri ca niciodată. A explica faptul că vaccinarea Covid-19 controlează boala este un pic mai complex. De altfel, același lucru se întâmplă și în Franța. Continuăm să vaccinăm și sunt din ce în ce mai multe cazuri. Și nefericiții din Israel; toată lumea spunea că este cel mai bun exemplu din lume de vaccinare; ei sunt la a patra doză; au un vârf; nu au avut niciodată atâtea cazuri [...] Nu putem spune că există o eficacitate spectaculoasă a vaccinării anti-Covid-19."

Profesorul Raoult explică faptul că există o "creștere spectaculoasă a cazurilor în ciuda faptului că în Franța am vaccinat într-un mod extraordinar. "Guvernul poate fi mulțumit de strategia de implementare a vaccinării anti-Covid-19: au fost făcute multe vaccinări. Dar rezultatul privind epidemia nu este convingător", scrie Reseau International.

Pe baza datelor de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees), Pr Raoult spune: "Persoanele vaccinate ajung să fie mai infectate decât cele nevaccinate. Ceva se întâmplă aici care nu este foarte convingător. Deja, la 4 ianuarie 2022, profesorul Raoult a declarat în videoclipul său de la IHU de la minutul 15:16 la minutul 16:20: "Țările bogate au gestionat mai puțin bine epidemia. Au mai multe decese, iar acest lucru este semnificativ. Iar pe curbele de la Our World in Data, el subliniază că numărul de cazuri este mult mai mare "în locurile cu cea mai mare acoperire vaccinală din lume", care este "de peste 80% în toate aceste țări".

Într-adevăr, prezentarea profesorului Raoult (la minutul 16:01 din videoclipul său), arată în mod evident că țările cu venituri ridicate au un număr semnificativ mai mare de cazuri de Covid-19 la un milion de locuitori decât țările cu venituri medii și scăzute. Puteți să vă convingeți singuri pe această pagină, alegând țările bogate sau sărace pentru a le compara.

Potrivit profesorului Raoult, vaccinarea împotriva Covid-19 protejează împotriva formelor grave ale bolii? "Este complicat de evaluat, deoarece există mai multe moduri de a evalua lucrurile", spune profesorul. "Pentru trei doze, sugerez să fiți atenți, deoarece există mai multe cazuri în cele cincisprezece zile sau trei săptămâni care urmează după injectarea vaccinului." El explică faptul că durata de eficacitate a vaccinării anti-Covid-19 este de maximum trei luni.

Profesorul Raoult pune sub semnul întrebării în mod radical modul în care unii oameni de știință evaluează vaccinarea Covid-19, inclusiv a treia doză numită "rapel". El spune: "În aceste studii se face ceea ce cred că nu ar trebui să se facă, se elimină cazurile care apar în decurs de două sau trei săptămâni pentru primul vaccin și în decurs de două săptămâni pentru rapel [a treia doză]. Acest lucru înseamnă că persoanele care tocmai au avut un rapel [a treia doză] sunt în categoria celor cu două doze în loc de trei doze".

El concluzionează: "Va fi nevoie de ceva timp pentru a afla care este adevărata protecție în ceea ce privește formele grave; în orice caz, pentru că, deocamdată, este vorba în principal de acestea, pentru că vedem o diferență. Nu putem fi prea impresionați în acest moment de rezultatele obținute pentru două doze. Este foarte clar. Și pentru trei doze, vom vedea."

"Cazurile care apar după injectarea unui vaccin Covid-19 sunt eliminate din studiile științifice. Acest lucru nu este rezonabil. Ele trebuie păstrate pentru că există o proporție foarte mare de persoane testate pozitiv pentru Covid-19 și de pacienți cu Covid-19 care este legată de acest lucru", repetă profesorul Raoult pentru a sublinia importanța punctului său de vedere.

Supra-risc de infecție cu Covid-19 în urma vaccinării anti-Covid-19

Această infecție post-vaccinare cu Covid-19 îl determină pe profesorul Bernard La Scola, microbiolog, virusolog și director al laboratorului P3 de la IHU, să declare pe 15 ianuarie 2022 în acest videoclip de la minutul 12:25:

"Există un exces de risc care este asociat în primele cincisprezece zile cu vaccinarea Covid-19. Atunci când tocmai ai fost vaccinat în primele două săptămâni, trebuie să fii foarte atent și este posibil să fie din cauza acestor anticorpi facilitatori, așa că trebuie să fii foarte atent să nu te infectezi. Anticorpii facilitatori sunt anticorpi care, în loc să neutralizeze virusul, vor facilita replicarea acestuia și, prin urmare, infectarea de noi celule", scrie Le Monde. Profesorul La Scola sfătuiește persoanele cu risc să se "protejeze foarte, foarte acut" în primele două săptămâni de la vaccinarea anti-Covid-19. Apoi, în ceea ce privește persoanele care nu sunt la risc, dar care au contacte cu persoane la risc, Pr La Scola le sfătuiește să "evite" să se întâlnească cu aceste persoane fragile în cele cincisprezece zile care urmează vaccinării anti-Covid-19.

Potrivit profesorului Raoult, persoanele care au un beneficiu "de sperat" de pe urma vaccinării anti-Covid-19 sunt "persoanele care sunt expuse la forme grave, cele care mor. Cei care continuă să moară sunt... aceeași populație vaccinată sau nevaccinată. Acestea sunt persoane în vârstă, imunocompromise sau obeze. Acești oameni pot fi vaccinați în orice mod, au un beneficiu de așteptat. Pentru cei care nu au niciun beneficiu la care să spere, sincer, nu cred că faptele sugerează că merită să avem măsuri extreme - de exemplu, permisul de sănătate - pentru a-i forța să facă vaccinarea care vedem că nu funcționează. Nu este rezonabil. (Din minutul 11:40)

Pr Raoult mai face o observație: "Sunt destul de mulți oameni care fac un omicron după ce au făcut un delta. (Din minutul 16:20). Și concluzionează: "Este clar că este imposibil să se controleze epidemia cu acest vaccin". (De la minutul 19:07)